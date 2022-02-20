Один из героев полуфинального матча с Швецией нападающий ЦСКА и российской сборной Антон Слепышев выложил в инстаграм неоднозначный пост после финала с командой Финляндии.
Хоккеист поблагодарил за поддержку всех болельщиков российской сборной, отметив, что он и его партнеры по команде заслужили медали Пекина.
Слепышев также обратился к тем, кто критиковал в социальных сетях: "Все гавноеды, хейтеры, оценщики, ВСЕ, кто нас критиковал весь турнир и ждали, еще до финала нашей осечки, большинство Российского СМИ, это ваш хлеб! Жуйте!!!! Не подавитесь!!!!!!"
История получила освещение в СМИ и привлекла внимание публичных людей. Комментатор Дмитрий Губерниев разочаровался в поступке российского хоккеиста.
"Разговаривать у себя в социальных сетях — замечательно, но я сегодня ждал совершенно другой игры от Слепышева. Но я так и не долежался этого чуда. Он, видимо, оставил все свои силы для постов в интернете. На хоккейной площадке нужно себя показывать, а не в инстаграме", — заявил Губерниев.
Хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд удивился не меньше других подобным заявлением спортсмена.
"Очень удивлен, что Антон написал подобное. Сколько с ним не общался, всегда производил впечатление культурного и интеллигентного человека", — высказался эксперт.
К слову о критике в социальных сетях. Многим действительно не была по душе игра сборной на турнире в Пекине и до сих пор не утихают. Масла в огонь подливают и финские СМИ, которые озаглавили игру со сборной Россией в Пекине, как "Олимпийский финал — Львы и овцы".
Дело в том, что прозвище команды Суоми львы, и журналисты решили, что сравнение нашей сборной, которая большую часть матча находилась в обороне, будет уместным.
Так финны празднуют первую победу на Олимпийских играх в истории.
В стране проходят национальные гуляния, а игроки сборной воспринимаются как национальные герои.
А как вы считаете, как выступила сборная России по хоккею на Олимпиаде в Пекине?
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Хоккеист сборной России обратился к хейтерам после поражения в финале Олимпиады