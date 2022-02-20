К слову о критике в социальных сетях. Многим действительно не была по душе игра сборной на турнире в Пекине и до сих пор не утихают. Масла в огонь подливают и финские СМИ, которые озаглавили игру со сборной Россией в Пекине, как "Олимпийский финал — Львы и овцы".

Дело в том, что прозвище команды Суоми львы, и журналисты решили, что сравнение нашей сборной, которая большую часть матча находилась в обороне, будет уместным.

Так финны празднуют первую победу на Олимпийских играх в истории.