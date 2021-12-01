Выходка за гранью добра и зла: зоозащитники создали магазин по продаже изделий из человеческой кожи

В обществе все больше набирает обороты всевозможные движения, которые связаны с защитой окружающей среды, сохранением природы и живых существ.
Оно и понятно, деяния людей за последние несколько веков уничтожили множество видов животных и растений. Но некоторые зоозащитники в попытке привлечь внимание общественности к проблеме переходят все грани разумного. Так известная американская организация "Люди за этичное обращение с животными" (PETA) создала сайт и социальные сети фейкового интернет - магазина, в котором представлены товары, сделанные из человеческой плоти.
Создатели сайта хотели тем самым заставить людей задуматься, почему использовать кожу и мех животных считается нормальным.
Правозащитники заморочились и сделали несколько "коллекций", чтобы выглядело все правдоподобно. Кстати, магазин был назван по созвучию в честь одного из известнейших ретейлеров одежды в США,
На своем сайте создатели из PETA вывесили ассортимент из юбки, куртки, платья, брюк, обуви и аксессуаров, которые изготовлены из человеческой плоти. При этом у каждой вещи есть описание и способ производства.
Также у магазина есть опция - одежда на заказ из мертвых вам близких людей. К счастью, возможности купить товары с этого магазина не предусмотрено.
Вместо оформления заказа, если нажать на кнопку покупки, то вы окажетесь на сайте с фотографиями убитых животных и призывом прекратить изготавливать одежду из натуральных меха и кожи живых существ.
Также на сайте есть реклама крема для ухода за кожей, в описании как бы намекают, что в магазине очень заинтересованы в том, чтобы ваша кожа была в хорошем состоянии.
Помимо призывов не пользоваться предметами из натуральной кожи и меха, активисты призывают распространять информацию и жертвовать организации PETA на их борьбу за права животных.
Источник:
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- с чего вдруг люди считают себя царями природы, расскажите это медведю весной в тайге
- понятно, что картинки фейк, после выделки кожа чела будет мало отличаться от других видов кож
не пойму чего так сполошились, никто не хочет пойти на барабан?
)))