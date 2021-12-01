Выходка за гранью добра и зла: зоозащитники создали магазин по продаже изделий из человеческой кожи

Также на сайте есть реклама крема для ухода за кожей, в описании как бы намекают, что в магазине очень заинтересованы в том, чтобы ваша кожа была в хорошем состоянии.

Помимо призывов не пользоваться предметами из натуральной кожи и меха, активисты призывают распространять информацию и жертвовать организации PETA на их борьбу за права животных.