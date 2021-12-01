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Выходка за гранью добра и зла: зоозащитники создали магазин по продаже изделий из человеческой кожи

Выходка за гранью добра и зла: зоозащитники создали магазин по продаже изделий из человеческой кожи (10 фото)

Автор:
01 декабря 2021 17:10
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   peta   животные   защита животных   зоозащитники   новости   скандал   человеческая кожа   
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В обществе все больше набирает обороты всевозможные движения, которые связаны с защитой окружающей среды, сохранением природы и живых существ.

Оно и понятно, деяния людей за последние несколько веков уничтожили множество видов животных и растений. Но некоторые зоозащитники в попытке привлечь внимание общественности к проблеме переходят все грани разумного. Так известная американская организация "Люди за этичное обращение с животными" (PETA) создала сайт и социальные сети фейкового интернет - магазина, в котором представлены товары, сделанные из человеческой плоти.

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Создатели сайта хотели тем самым заставить людей задуматься, почему использовать кожу и мех животных считается нормальным.

Правозащитники заморочились и сделали несколько "коллекций", чтобы выглядело все правдоподобно. Кстати, магазин был назван по созвучию в честь одного из известнейших ретейлеров одежды в США,

На своем сайте создатели из PETA вывесили ассортимент из юбки, куртки, платья, брюк, обуви и аксессуаров, которые изготовлены из человеческой плоти. При этом у каждой вещи есть описание и способ производства.

Также у магазина есть опция - одежда на заказ из мертвых вам близких людей. К счастью, возможности купить товары с этого магазина не предусмотрено.

Вместо оформления заказа, если нажать на кнопку покупки, то вы окажетесь на сайте с фотографиями убитых животных и призывом прекратить изготавливать одежду из натуральных меха и кожи живых существ.

Также на сайте есть реклама крема для ухода за кожей, в описании как бы намекают, что в магазине очень заинтересованы в том, чтобы ваша кожа была в хорошем состоянии.


Помимо призывов не пользоваться предметами из натуральной кожи и меха, активисты призывают распространять информацию и жертвовать организации PETA на их борьбу за права животных.



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Метки: Ynews   peta   животные   защита животных   зоозащитники   новости   скандал   человеческая кожа   
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8  комментариев
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30k
Растрелли В.В. 2 часа назад
Помнится делали из человеческой кожи абажуры. Практически такие же подонки, как эти "зоозащитники".
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14k
alexis 45 минут назад
Абажур у них уже можно купить?
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1k
Сергей 49 минут назад
- чем собственно чел отличается от остальных животных, ничем...
- с чего вдруг люди считают себя царями природы, расскажите это медведю весной в тайге
- понятно, что картинки фейк, после выделки кожа чела будет мало отличаться от других видов кож
не пойму чего так сполошились, никто не хочет пойти на барабан?
)))
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4k
livaneth 2 часа назад
Только вот одежда из натуральных шкур, будучи выброшенной на помойку сгниет без остатка. А изделия из нефти вечны.
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