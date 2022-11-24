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Житель Венгрии 8 месяцев следит за лисой, что забегает к нему во двор

Житель Венгрии 8 месяцев следит за лисой, что забегает к нему во двор

Автор:
24 ноября 2022 08:30
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   животные   лиса   лисицы   лисы   природа   фото   фотографии   фотографы   хищники   
671
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Лисицы - очень таинственные, чуткие и умные существа. Милан Радисикс (Milan Radisics) из Венгрии показал любопытные кадры с лисицей, которая забегает к нему во двор. Он начал фотографировать её во время визитов, и не заметил, как она стала частой гостьей. Так получилась целая серия чудесных фотографий, которые фотограф делал в течение 8 месяцев.
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Источник:

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Метки: дикая природа   животные   лиса   лисицы   лисы   природа   фото   фотографии   фотографы   хищники   
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1  комментарий
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Vladimir 18 минут назад
Природа идеальна не прибавить, не убавить. Ее не надо трогать, только любоваться.
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