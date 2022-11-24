Житель Венгрии 8 месяцев следит за лисой, что забегает к нему во двор

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Лисицы - очень таинственные, чуткие и умные существа. Милан Радисикс (Milan Radisics) из Венгрии показал любопытные кадры с лисицей, которая забегает к нему во двор. Он начал фотографировать её во время визитов, и не заметил, как она стала частой гостьей. Так получилась целая серия чудесных фотографий, которые фотограф делал в течение 8 месяцев.
"На протяжении 8 месяцев я почти каждую ночь сидел у окна своего дома, и наблюдал за жизнью лесных лисиц. Одна из них оказалась смелее других. Она появлялась после заката, и иногда заглядывала в мой двор - тогда я сразу взялся за камеру, чтобы запечатлеть необычную гостью. Между нами воцарились тёплые отношения, и я даже дал ей кличку - Рокси. Наблюдая за ней, я многое узнал о лисицах, да и о себе, и людях в целом. Надеюсь, когда-то большинство перестанет видеть в лисицах лишь вредителей," - пишет фотограф.
Фотограф установил в своём дворе лампы, чтобы получить чёткие снимки, и каждый раз делал "фотосессии" для лисицы. Часть фото Милан сделал с помощью камеры с дистанционным переключателем, а другие - с помощью фотоловушки, которая реагирует на движение и делает снимки. Взгляните на его работы с участием гостьи-лисицы:
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Однажды фотограф заметил, что Рокси пришла без меха на животе. Обычно лисицы так делают, когда только родили малышей, чтобы обеспечить им доступ для кормления
"А это - детёныш Рокси. Ему ещё нет трёх месяцев, но он уже исследует двор самостоятельно, и активно знакомится с окружением"
В поисках добычи в старом стволе дерева. Фотограф установил туда камеру, которая активируется при движении
"Рокси пришла во двор с мышкой во рту, чтобы показать мне свою добычу. Так обычно делают домашние кошки"
Источник:
АНТИФИШКИ
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