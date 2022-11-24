Житель Венгрии 8 месяцев следит за лисой, что забегает к нему во двор

"На протяжении 8 месяцев я почти каждую ночь сидел у окна своего дома, и наблюдал за жизнью лесных лисиц. Одна из них оказалась смелее других. Она появлялась после заката, и иногда заглядывала в мой двор - тогда я сразу взялся за камеру, чтобы запечатлеть необычную гостью. Между нами воцарились тёплые отношения, и я даже дал ей кличку - Рокси. Наблюдая за ней, я многое узнал о лисицах, да и о себе, и людях в целом. Надеюсь, когда-то большинство перестанет видеть в лисицах лишь вредителей," - пишет фотограф.