В 40 лет жизнь только начинается





Владимир Валентинович сначала даже не понял, может он пропустил несколько страниц сценария? И принялся их искать. А когда разобрался, что это просто такой сюжетный ход - все-таки решил взяться за работу над фильмом. И картина, безусловно, получилась очень удачной, даже великой.

В сущности, перемещение во времени - одна из главных тем "Москва слезам не верит". Нам показывают одних и тех же героинь сначала в 20-летнем (по сценарию Катерине 17 лет), потом в 40-летнем возрасте. Помните героя Владимира Басова, который говорит одну из ключевых фраз фильма? Любопытно, что Меньшов считал Антона Круглова скорее смешным персонажем. Дескать, он пытается ухаживать за молодыми девушками, напускает на себя важности, а при этом у него проблемы с пищеварением, из-за чего он постоянно бегает в туалет. Но на экране фигура Круглова выглядит скорее драматически. "Не так-то уж это и много - 20 лет" - говорит Круглов. Катерина смеется, что через 20 лет уже будет старушкой. "Это Вы теперь так думаете. Поверьте мне, в 40 лет Вам будет казаться, что вот теперь только и начинается Ваша жизнь" - возражает Круглов. И как мы знаем, оказывается прав. По крайней мере, в случае с Катериной.