В 40 лет жизнь только начинается

Сейчас трудно себе представить, что мы могли остаться без "Москва слезам не верит". Владимиру Меньшову сценарий сначала показался малоинтересным. Режиссера "подкупило" перемещение во времени - главная героиня засыпает и просыпается уже через 20 лет.
Владимир Валентинович сначала даже не понял, может он пропустил несколько страниц сценария? И принялся их искать. А когда разобрался, что это просто такой сюжетный ход - все-таки решил взяться за работу над фильмом. И картина, безусловно, получилась очень удачной, даже великой.
В сущности, перемещение во времени - одна из главных тем "Москва слезам не верит". Нам показывают одних и тех же героинь сначала в 20-летнем (по сценарию Катерине 17 лет), потом в 40-летнем возрасте. Помните героя Владимира Басова, который говорит одну из ключевых фраз фильма? Любопытно, что Меньшов считал Антона Круглова скорее смешным персонажем. Дескать, он пытается ухаживать за молодыми девушками, напускает на себя важности, а при этом у него проблемы с пищеварением, из-за чего он постоянно бегает в туалет. Но на экране фигура Круглова выглядит скорее драматически. "Не так-то уж это и много - 20 лет" - говорит Круглов. Катерина смеется, что через 20 лет уже будет старушкой. "Это Вы теперь так думаете. Поверьте мне, в 40 лет Вам будет казаться, что вот теперь только и начинается Ваша жизнь" - возражает Круглов. И как мы знаем, оказывается прав. По крайней мере, в случае с Катериной.
Здесь возникает вопрос: а сколько же лет самому Круглову? Многие думают что 40. То есть по логике нам в первой серии показывают 40-летнего Круглова, которому кажется, что жизнь только начинается, а во второй - уже Катерину и Гошу в таком же возрасте. И они считают так же. Собственно, при встрече на скамейке Катерина говорит Рачкову ту же самую фразу, которую 20 лет назад услышала от Антона. Круглов заместитель начальник главка, в 40 лет он вполне мог занимать такую должность. Тем более после войны, когда много мужчин погибло и кадров не хватало. Но не все так просто.
В оригинальном сценарии "Дважды солгавшая" героя Круглова вообще нет. Его придумал Владимир Меньшов. Но в начале 90-х Валентин Черных переработал сценарий в книгу. И вот там уже Круглов описан как "пожилой пятидесятилетний мужчина".
Замечательный актер и режиссер Владимир Павлович Басов прошел всю Великую Отечественную, но саму войну вспоминать не любил. Он сделать блестящую военную карьеру, но отказался от такой перспективы в пользу кино. Современники вспоминают, что те, кто не знал Басова, даже не могли представить, что актер воевал, потому что он довольно молодо выглядел. Это было только на руку Басову. Владимир Павлович родился 28 июля 1923 года. Получается, что во время съемок "Москва слезам не верит" ему было 56 лет, а совсем не 40. Но согласитесь, он очень молодо выглядит! Может и не на 40, но уж точно не на 56. Баталов ведь тоже играл 40-летнего Гошу, а ему уже исполнился 51 год.
Действие первой серии фильма происходит в 1958 году. Если Круглову 50 лет, он родился в 1908. А 40 лет ему исполнилось в 1948. Совсем недавно закончилась война, советские люди были полны надежд на будущую счастливую жизнь. Понятно, что Круглову казалось, что вот только сейчас все для него и начинается...
Источник:
АНТИФИШКИ
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С простатой у него скорее проблемы, а не с пищеварением. Режиссёр так его возраст подчёркивает.