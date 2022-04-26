Почему коллегам было стыдно за Николая Рыбникова

1566
7
Этот актёр был одним из самых известных в советском кино. Особенно в конце пятидесятых, когда были популярны образы, которые Рыбников так прекрасно воплощал.
Фильмов, отражающих эпоху того времени, в фильмографии актёра было несколько: "Высота", "Чужая родня", Девушка без адреса", "Весна на Заречной улице". Амплуа Рыбникова было определено на несколько лет вперёд и режиссёры буквально вставали к нему в очередь.
Считается, что после "Девчат", где Николаю Николаевичу досталась роль самодовольного Ильи Ковригина, его карьера пошла на спад. В последующие за выходом этого фильма тридцать лет у него уже не случилось ни одной роли, которая хотя бы приблизилась к той же популярности.
Скорее всего этому есть сразу несколько причин.
Скорее всего этому есть сразу несколько причин.
×
×
В шестидесятых Рыбников уже вышел из возраста своего амплуа молодцеватого ударника труда. И у него была выводящая из себя звёздная болезнь, а внимание режиссёров и публики практически сошло на нет. Ну и третьим фактором можно назвать общий спад интереса к фильмам о производительности труда и пятилетках в четыре года, а в другие картины Николай Николаевич не вписывался - слишком уж ярким было его амплуа.
Вот так, постепенно, Рыбников перешёл на эпизоды, от которых еще в пятидесятые отказывался не глядя. Плюс такая же ситуация была и у его жены Аллы Ларионовой, у которой период главных ролей тоже закончился, но чуть позже, в середине шестидесятых.
В семидесятые, когда советское кино стало бить все рекорды по количеству снятых фильмов, просмотров и призов на всевозможных кинофестивалях, пара ещё недавних кумиров осталась не у дел.
В семидесятые, когда советское кино стало бить все рекорды по количеству снятых фильмов, просмотров и призов на всевозможных кинофестивалях, пара ещё недавних кумиров осталась не у дел.
Коллеги рассказывали, что Николай Николаевич остро переживал свою невостребованность. Звёздная болезнь тут же испарилась и он охотно откликался даже на крошечные эпизоды. Вот только режиссёры не особо стремились звать его.
В конце восьмидесятых его позвал в свой фильм Дмитрий Астрахан. В картине "Изыди!" Рыбникову досталась роль трактирщика Никифора. Анна Лисянская, актриса которая также снималась в картине, вспоминала, то 59-летний Рыбников вёл себя на площадке как начинающий актёр. Он постоянно пытался подобострастно угодить Астрахану, который был на 30 лет его младше, и часто спрашивал как же ему сыграть тот или иной эпизод.
В конце восьмидесятых его позвал в свой фильм Дмитрий Астрахан. В картине "Изыди!" Рыбникову досталась роль трактирщика Никифора. Анна Лисянская, актриса которая также снималась в картине, вспоминала, то 59-летний Рыбников вёл себя на площадке как начинающий актёр. Он постоянно пытался подобострастно угодить Астрахану, который был на 30 лет его младше, и часто спрашивал как же ему сыграть тот или иной эпизод.
Прежний Рыбников всегда капризничал на съёмочной площадке и опаздывал на киносмены. Теперь же он являлся в строго указанное время, был готов играть бесконечное количество дублей и не показывал как сильно он устал.
Лисянская вспоминала, как ей и другим коллегам, было стыдно и неловко видеть это раболепие некогда самого известного актёра СССР. Даже Дмитрий Астрахан чувствовал себя максимально некомфортно на съемках сцен с Николаем Николаевичем.
Лисянская вспоминала, как ей и другим коллегам, было стыдно и неловко видеть это раболепие некогда самого известного актёра СССР. Даже Дмитрий Астрахан чувствовал себя максимально некомфортно на съемках сцен с Николаем Николаевичем.
Николай Рыбников скончался, когда картина ещё не вышла на экраны. Он умер 22 октября 1990 года, а премьера состоялась лишь на следующий год. Он так и не смог увидеть свою последнюю работу в кино.
"Изыди!", кстати, завоевал несколько наград на кинофестивалях, но не был особенно популярным.
Но как бы то ни было, Николай Николаевич Рыбников оставил после себя прекрасные роли в фильмах, которые мы можем пересматривать по несколько раз, за что мы говорим ему большое спасибо!
"Изыди!", кстати, завоевал несколько наград на кинофестивалях, но не был особенно популярным.
Но как бы то ни было, Николай Николаевич Рыбников оставил после себя прекрасные роли в фильмах, которые мы можем пересматривать по несколько раз, за что мы говорим ему большое спасибо!
Источник:
Ссылки по теме:
- 10 актеров СССР, о которых мечтала каждая девушка
- Интересные факты из жизни Евгения Леонова
- Диктатор с детским лицом: Михаил Кононов
- 23 актера, которые оставили кино - и кардинально сменили деятельность
- Зарубежные знаменитости, сыгравшие в фильмах советских и российских персонажей
Новости партнёров
Пост из серии "свинья везде грязь найдет".
А вообще-то, "актёр", это профессия, он за это деньги получает, как режиссёр, т.е. Его начальник сказал сделать, так и изволь исполнять! И всякие их вые... "буду/не буду" должны расцениватся как саботаж, со всеми вытекающими... Элита бл@...