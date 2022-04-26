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Почему коллегам было стыдно за Николая Рыбникова

Почему коллегам было стыдно за Николая Рыбникова

Автор:
26 апреля 2022 17:45
Сообщество : RealFishki
Метки: Жизнь   СССР   актеры   биография   знаменитости   кино   советские актеры   
1566
7
Этот актёр был одним из самых известных в советском кино. Особенно в конце пятидесятых, когда были популярны образы, которые Рыбников так прекрасно воплощал.
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Метки: Жизнь   СССР   актеры   биография   знаменитости   кино   советские актеры   
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8  комментариев
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3k
ДК 3 часа назад
Не вижу ни малейшего смысла в подобных постах. Был великолепный актер, который хотел сниматься и снимался до своих послендих дней. Какой смысл пытаться найти что-нибудь хоть немного желтое, немного грязное в его биографии? А так как не очень получается, то хотя бы выдумать что он (актер) перед режиссерами якобы "раболепил".
Пост из серии "свинья везде грязь найдет".
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900
КАКАнгел 11 минут назад
мораль. не надо понтов и надо стараться расширять своё амплуа и пока ты звезда- напрягать все связи чтоб тебе дали иной материал- ну кто же в Гос.Кино отказал-бы Рыбников если бы он захотел чтоб какой ни будь молодой режиссёр снял интересный материал с его участием. Но почивать на лаврах проще пока есть эти лавры
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4k
Михаил 41 минуту назад
довелось в начале 2000х сняться в сериале в массовке. так вот снимали по несколько дублей простую сцену. а все дело было в актерах, которые не понимали что хочет режиссёр на площадке и играли как они сами понимали своего героя. Режиссер часто орал на площадке, что ему не нравится как играет актер. Только после того, как режиссер сам показал, чего он хочет увидеть на площадке, только после это сняли сцену. Так что всегда нужно с дотошностью спрашивать, как видит сцену режиссер. ч
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3k
Veprь в напряге 2 часа назад
"Раболепие"? Нет, на мой взгляд, слишком смело категоричный и поверхностный вывод, ...это совсем иное. Понимание, которого, возможно, в основном тем, кто прошёл через былую советскую известность и последующее забвение (вероятно, из-за чужой закулисной зависти) в переходном периоде от моральных актёрских к материальным ценностям шоу-бизнеса. Как говорят: «не вписался» в коммерцию. Да и статус (не "натаскавшего" в своё время в карман) пенсионера не весел сам по себе. Как актёр Николай Николаевич был вполне достойным и не чета (пардон) многим современным шустрым и скороспелым "мастерам".
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2k
cfhfwby 2 часа назад
Исконо русская черта характера: обосрать все, что можно. Только у нас есть такая пословица: ради красного словца, не пожалеет и отца.
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5k
ron 2 часа назад
Какой он был человек... мне, как говорится, с ним детей не крестить. А как актер он был великолепен, спасибо ему и низкий поклон за его работы))
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199
Александр Потёмкин 3 часа назад
"Изыди" не смотрел, а последнего Рыбникова помню из "Выйти замуж за капитана", и там его персонаж отнюдь не положительный...
А вообще-то, "актёр", это профессия, он за это деньги получает, как режиссёр, т.е. Его начальник сказал сделать, так и изволь исполнять! И всякие их вые... "буду/не буду" должны расцениватся как саботаж, со всеми вытекающими... Элита бл@...
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