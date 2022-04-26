Почему коллегам было стыдно за Николая Рыбникова

Николай Рыбников скончался, когда картина ещё не вышла на экраны. Он умер 22 октября 1990 года, а премьера состоялась лишь на следующий год. Он так и не смог увидеть свою последнюю работу в кино.

"Изыди!", кстати, завоевал несколько наград на кинофестивалях, но не был особенно популярным.



Но как бы то ни было, Николай Николаевич Рыбников оставил после себя прекрасные роли в фильмах, которые мы можем пересматривать по несколько раз, за что мы говорим ему большое спасибо!