Как живут дети и внуки первого и единственного президента СССР?

Несмотря на сомнительные политические успехи и достижения, Михаил Сергеевич Горбачёв был отличным семьянином, отцом и мужем. В браке с Раисой Максимовной у них родилась дочь Ирина, которая дважды сделала последнего Генерального секретаря ЦК КПСС дедушкой.
Встречаться Миша и Рая начали ещё в студенческую пору. Девушка училась на философском факультете МГУ, а Михаил постигал азы юриспруденции в этом же знаменитом университете. Оба студента были усердными и целеустремлёнными. И Раиса Максимовна впоследствии рассказывала, что были все шансы и совсем не познакомиться в связи с тотальной занятостью и увлечением учёбой.
Друзья уговорили Мишу пойти на танцы и взглянуть на «новенькую». Кстати, у Раи был жених – Анатолий Зарецкий. Но статусная семья (отец Зарецкого возглавлял железные дороги Прибалтики) простую девушку не приняла. И свадьба расстроилась. Во многом поэтому Раиса отвергала ухаживания будущего президента: боялась повторения истории, на которую отреагировала очень болезненно.
Но однажды осознала, что за период ухаживания тоже успела влюбиться. После двух лет отношений пара решила узаконить их. Горбачёв всё лето работал и самостоятельно закрыл финансовый вопрос с организацией бракосочетания. Правда, денег не хватило на обручальные кольца: их уже семейная пара приобрела только спустя несколько лет.
За год до бракосочетания Раиса перенесла сильнейший приступ ревматизма. Врачи поставили её перед фактом: рожать категорически нежелательно, есть угроза для жизни.
В 1953 году, вскоре после свадьбы, женщина забеременела. Медики сказали супругам самим решать. Но есть все шансы, что роды она не перенесёт. Раиса решила прервать беременность.
После переезда на Ставрополье – родину Горбачёва, где довольно благоприятный климат, здоровье Раисы улучшилось. И в 1957 году на свет появился единственный ребёнок четы – дочь Ирина.
В юные годы девочка ничем особенно не выделялась на фоне советской детворы. Ходила в простую советскую школу, любила читать. Выпускница 1974 года, она стала золотой медалисткой и хотела поехать учиться в столицу.
Но родители воспротивились, посчитав, что переезд испортит девушку. Ирина не стала перечить родительской воле и поступила в местный медицинский университет. В это время Горбачёв получил назначение в Москву. И так неожиданно сбылась мечта девушки: семья перебралась в столицу, и Ирина перевелась в институт им. Н. И. Пирогова, а спустя положенный срок стала дипломированным врачом-терапевтом. Затем продолжила учёбу в аспирантуре и защитила кандидатскую.
Со своим будущим супругом Анатолием Вирганским дочь Горбачёвых познакомилась ещё в бытность учёбы в Ставрополе. Серьёзный и настойчивый парень приглянулся статусным родителям, и они дали добро на брак.
В 1980 году у четы родилась дочь Ксения, а спустя ещё несколько лет на свет появилась младшая Анастасия. Довольно долго в семье царила идиллия: любовь и взаимопонимание. Вирганский тоже защитил кандидатскую и стал профессором.
Но из-за напряжённой учёбы и работы отношения между супругами разладились. Фактически мужчина приходил домой только переночевать. Ирину раздражала такая тотальная занятость супруга, и в итоге спустя 16 лет брака они развелись.
Второй раз Ирина вышла замуж в возрасте 49 лет за бизнесмена Андрея Трухачева. Дочери к тому времени уже выросли, и женщине хотелось простого человеческого счастья. Несколько лет назад пара уехала в Германию и открыла в Берлине бизнес по продаже вина и сувенирной атрибутики. Плюс к этому, Ирина возглавляет «Горбачёв-фонд», который создан и финансируется за счет личных средств первого президента СССР.
Ксения с юных лет увлекалась балетом и даже дебютировала в качестве балерины. Но из-за проблем со здоровьем о карьере пришлось забыть. И девушка поступила на журфак МГИМО.
После получения диплома карьера Ксении складывалась удачно: она устроилась на работу в продюсерский центр В. Дробыша и трудилась внешкором в журнале «Грация». Как представительнице знаменитой семьи, ей без проблем удавалось получать согласование на интервью с самыми известными персонами.
Затем Ксения перебралась на ПМЖ к матери в Германию. Первый брак с Кириллом Солодом оказался неудачным. Второй раз женщина вышла замуж за Дмитрия Пырченкова, с которым познакомилась ещё во время работы в центре Дробыша. В 2008 году у супругов родилась дочь Александра. После переезда в Германию второй брак тоже распался. Сейчас Ксения Вирганская вместе с матерью и отчимом занимается винным бизнесом.
Анастасия на 7 лет младше сестры и родилась в 1987 году. Получила аналогичное образование и успела поработать в том же журнале, что и Ксения.
Когда семья решила перебраться за рубеж, Настя вместе с мужем Дмитрием Зангиевым поехала с родными. На фото в социальных сетях женщина выглядит как обычная жена и мать, ведёт довольно закрытый непубличный образ жизни. Воспитывает маленького сына Никиту и периодически посещает в России какие-то крупные знаковые мероприятия.
Как ни старался Михаил Сергеевич развалить СССР и создать на его руинах новую прекрасную страну, почему-то ни его единственная дочь, ни внучки не захотели остаться здесь жить и наслаждаться результатами деяний своего именитого родственника.
Источник:
АНТИФИШКИ
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