Как живут дети и внуки первого и единственного президента СССР?

Встречаться Миша и Рая начали ещё в студенческую пору. Девушка училась на философском факультете МГУ, а Михаил постигал азы юриспруденции в этом же знаменитом университете. Оба студента были усердными и целеустремлёнными. И Раиса Максимовна впоследствии рассказывала, что были все шансы и совсем не познакомиться в связи с тотальной занятостью и увлечением учёбой.

Друзья уговорили Мишу пойти на танцы и взглянуть на «новенькую». Кстати, у Раи был жених – Анатолий Зарецкий. Но статусная семья (отец Зарецкого возглавлял железные дороги Прибалтики) простую девушку не приняла. И свадьба расстроилась. Во многом поэтому Раиса отвергала ухаживания будущего президента: боялась повторения истории, на которую отреагировала очень болезненно.