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Как живут дети и внуки первого и единственного президента СССР?

Как живут дети и внуки первого и единственного президента СССР?

Автор:
26 апреля 2022 15:22
Сообщество : RealFishki
Метки: Жизнь   СССР   внучка   горбачёв   дочь   семья   судьба   
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Несмотря на сомнительные политические успехи и достижения, Михаил Сергеевич Горбачёв был отличным семьянином, отцом и мужем. В браке с Раисой Максимовной у них родилась дочь Ирина, которая дважды сделала последнего Генерального секретаря ЦК КПСС дедушкой.

Встречаться Миша и Рая начали ещё в студенческую пору. Девушка училась на философском факультете МГУ, а Михаил постигал азы юриспруденции в этом же знаменитом университете. Оба студента были усердными и целеустремлёнными. И Раиса Максимовна впоследствии рассказывала, что были все шансы и совсем не познакомиться в связи с тотальной занятостью и увлечением учёбой.

Друзья уговорили Мишу пойти на танцы и взглянуть на «новенькую». Кстати, у Раи был жених – Анатолий Зарецкий. Но статусная семья (отец Зарецкого возглавлял железные дороги Прибалтики) простую девушку не приняла. И свадьба расстроилась. Во многом поэтому Раиса отвергала ухаживания будущего президента: боялась повторения истории, на которую отреагировала очень болезненно.


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Но однажды осознала, что за период ухаживания тоже успела влюбиться. После двух лет отношений пара решила узаконить их. Горбачёв всё лето работал и самостоятельно закрыл финансовый вопрос с организацией бракосочетания. Правда, денег не хватило на обручальные кольца: их уже семейная пара приобрела только спустя несколько лет.

За год до бракосочетания Раиса перенесла сильнейший приступ ревматизма. Врачи поставили её перед фактом: рожать категорически нежелательно, есть угроза для жизни.


В 1953 году, вскоре после свадьбы, женщина забеременела. Медики сказали супругам самим решать. Но есть все шансы, что роды она не перенесёт. Раиса решила прервать беременность.

После переезда на Ставрополье – родину Горбачёва, где довольно благоприятный климат, здоровье Раисы улучшилось. И в 1957 году на свет появился единственный ребёнок четы – дочь Ирина.


В юные годы девочка ничем особенно не выделялась на фоне советской детворы. Ходила в простую советскую школу, любила читать. Выпускница 1974 года, она стала золотой медалисткой и хотела поехать учиться в столицу.

Но родители воспротивились, посчитав, что переезд испортит девушку. Ирина не стала перечить родительской воле и поступила в местный медицинский университет. В это время Горбачёв получил назначение в Москву. И так неожиданно сбылась мечта девушки: семья перебралась в столицу, и Ирина перевелась в институт им. Н. И. Пирогова, а спустя положенный срок стала дипломированным врачом-терапевтом. Затем продолжила учёбу в аспирантуре и защитила кандидатскую.


Со своим будущим супругом Анатолием Вирганским дочь Горбачёвых познакомилась ещё в бытность учёбы в Ставрополе. Серьёзный и настойчивый парень приглянулся статусным родителям, и они дали добро на брак.

В 1980 году у четы родилась дочь Ксения, а спустя ещё несколько лет на свет появилась младшая Анастасия. Довольно долго в семье царила идиллия: любовь и взаимопонимание. Вирганский тоже защитил кандидатскую и стал профессором.


Но из-за напряжённой учёбы и работы отношения между супругами разладились. Фактически мужчина приходил домой только переночевать. Ирину раздражала такая тотальная занятость супруга, и в итоге спустя 16 лет брака они развелись.

Второй раз Ирина вышла замуж в возрасте 49 лет за бизнесмена Андрея Трухачева. Дочери к тому времени уже выросли, и женщине хотелось простого человеческого счастья. Несколько лет назад пара уехала в Германию и открыла в Берлине бизнес по продаже вина и сувенирной атрибутики. Плюс к этому, Ирина возглавляет «Горбачёв-фонд», который создан и финансируется за счет личных средств первого президента СССР.


Ксения с юных лет увлекалась балетом и даже дебютировала в качестве балерины. Но из-за проблем со здоровьем о карьере пришлось забыть. И девушка поступила на журфак МГИМО.


После получения диплома карьера Ксении складывалась удачно: она устроилась на работу в продюсерский центр В. Дробыша и трудилась внешкором в журнале «Грация». Как представительнице знаменитой семьи, ей без проблем удавалось получать согласование на интервью с самыми известными персонами.

Затем Ксения перебралась на ПМЖ к матери в Германию. Первый брак с Кириллом Солодом оказался неудачным. Второй раз женщина вышла замуж за Дмитрия Пырченкова, с которым познакомилась ещё во время работы в центре Дробыша. В 2008 году у супругов родилась дочь Александра. После переезда в Германию второй брак тоже распался. Сейчас Ксения Вирганская вместе с матерью и отчимом занимается винным бизнесом.


Анастасия на 7 лет младше сестры и родилась в 1987 году. Получила аналогичное образование и успела поработать в том же журнале, что и Ксения.

Когда семья решила перебраться за рубеж, Настя вместе с мужем Дмитрием Зангиевым поехала с родными. На фото в социальных сетях женщина выглядит как обычная жена и мать, ведёт довольно закрытый непубличный образ жизни. Воспитывает маленького сына Никиту и периодически посещает в России какие-то крупные знаковые мероприятия.


Как ни старался Михаил Сергеевич развалить СССР и создать на его руинах новую прекрасную страну, почему-то ни его единственная дочь, ни внучки не захотели остаться здесь жить и наслаждаться результатами деяний своего именитого родственника.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Жизнь   СССР   внучка   горбачёв   дочь   семья   судьба   
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32  комментария
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Михаил Уд 2 часа назад
Вот на хера [мат]аного, горбатого [мат] с его подохшей сучкой сраной писать?! Да похер когда они с райкой [мат]! Этот толстый гондон продал всех нас за нобелевскую премию, чмо меченое!
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9k
Бритва 2 минуты назад
как некогда говорил один журналист: "коллективным горбачевым в то время были все". А теперь, вот, видя результаты, не довольны и дуются.
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15k
Господин Уэф Полчаса назад
Иуда, заждались его черти ...
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27k
lem02 Полчаса назад
Симпатичные и дочка и внучки.
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1k
Елена Захарова Полчаса назад
Наверно живут они не плохо, если столько наворовать. И зачем эту воровскую рожу сюда выставлять? Продал всю страну по частям, все развалил. И вот нас теперь должно интересовать как живут его внуки? Да О.Х.У.И.Т.Е.Л.Ь.Н.О. они живут
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425
Борис Колесниченко 52 минуты назад
Горбатый просто слабак и предательски бездействовал. Развалили Союз Ельцин, Кучма и Кравчук - именно они подписали Беловежские соглашения о выходе из Союза. В Соглашении констатировалось прекращение существования Союза ССР как «субъекта международного права и геополитической реальности» и заявлялось о создании Содружества Независимых Государств.
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391
Просто прохожий 59 минут назад
Зачем задавать глупые вопросы, как в заголовке? Подонки живут отлично, предательство хорошо было оплачено, а вот миллионы людей уже 30 лет страдают(и это не только в бывшем СССР). И о нем и о е_б_Н (е) нужно даже память уничтожить.
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32k
Андрей Эйнав Час назад
Я воздержусь от нехороших слов,но...Вы вдумайтесь:-из-за предательства этого человека 26 миллионов русских в бывших союзных республиках оказались вычеркнуты из нормальной жизни,лишены работы и вынуждены были выживать,или эмигрировать кто куда,в неизвестность, без копейки в кармане... России-матушке тогда самой приходилось туго и было далеко не до нас...Ненависти к Горбачеву нету,но от чувства омерзения к нему я избавиться немогу.ИМХО,конечно.
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13k
Kucher Час назад
Чтоб все его потомки долго болели и сдохли в страшных муках, а он бы всё это видел!
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3k
VPJ Час назад
от сука... живой еще. Где-то я читал, что Смерть, своих маршалов, которые ей преподнесли множество человеческих жизней, бережет и не забирает. Зато Райка убралась, трында моднявая на фоне войн, голода и нищеты. Помню, как костерили ее не жалея, что сдохла бабушки приподъездные.
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2k
cnob7 Час назад
они живут п.и.зд.а.то. , благодаря плешивому меченному ублюдку, получившему орден от конгресса СШП за уничтожение самой великой страны.
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6k
Shade116 Час назад
Эту тварь с островом на башке надо исключить из любых упоминаний, а кто пропагандирует его штрафовать.
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610
leemur86 Час назад
Предатель меченый, в аду уже черти заждались, Иуда
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9k
Rus77 Час назад
Как- как, проклинаемые и ненавидимые!!!
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2k
RALEXXX Час назад
Здоровья вам, Михаил Сергеевич! И долгих лет.
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14k
Ser Час назад
внучки...за деда не в ответе!
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6k
maclay 2 часа назад
Что сказать ? Только если позорный подкаблучник !
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173
дмитрий 2 часа назад
расплодился мудак меченный
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5k
ron 2 часа назад
Зачем о них писать так, будто они - люди?
Внешнее сходство с человеком не должно вводить в заблуждение!
))
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25k
Ваня 2 часа назад
жизнь иуды в красках... будь проклят меченое гуано...
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408
HalloFreeSpace 2 часа назад
Думаю , что хорошо )))
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