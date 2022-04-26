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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5755 постов • 723 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
Джамшута из ситкома "Наша Russia" нашли в приюте для бездомных

Джамшута из ситкома "Наша Russia" нашли в приюте для бездомных

Автор:
26 апреля 2022 16:50
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Жизнь   алкоголизм   биография   знаменитости   люди   слава   
1103
5
Актёр Валерий Магдьяш был некогда очень известным человеком, сыгравший одного из гастарбайтеров в юмористическом проекте. Сейчас ему приходится нелегко.
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Источник:

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Метки: Жизнь   алкоголизм   биография   знаменитости   люди   слава   
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9  комментариев
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391
Просто прохожий 43 минуты назад
Артист одной роли!?, да и слово артист наверно не стоит употреблять.
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−152
Сигизмунд Лазаревич 5 минут назад
Вывод? Не стоит распространятся друзья о том, что ты едешь один с крупной суммой денег..
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8k
Василенко Татьяна 6 минут назад
Я видела эту передачу. И вот что скажу - во всем виноват сам! Опустился , пил по-черному, жил в говне в прямом смысле этого слова и не пытался ничего изменить. Насчет толп поклонниц - автор явно преувеличил. Единственная роль гастарбайтера - и звездную болезнь схватил он видите ли... Повторю - не жалко вообще!
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4k
Очень Злой 12 минут назад
Штоли он актёр?..Я думал просто мужика с улицы пригласили,он же ни слова там не сказал,только мычал што то и блеял.
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5k
Горожанин Полчаса назад
Всё дело в детях и внуках. Такие они.
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9k
Бритва 50 минут назад
спросили ли, что он думает о букве Z?
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