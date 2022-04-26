Джамшута из ситкома "Наша Russia" нашли в приюте для бездомных

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Актёр Валерий Магдьяш был некогда очень известным человеком, сыгравший одного из гастарбайтеров в юмористическом проекте. Сейчас ему приходится нелегко.
В середине двухтысячных Валерий был на пике популярности: деньги, известность, поклонницы его обожали. Роль Джамшута подарила ему огромный успех. Тогда он решил продать свою квартиру и вложить все деньги в бизнес. Но когда он направлялся в банк, его ударили арматурой по голове и ограбили. Магдьяш четыре дня пробыл в коме и перенес несколько операций. Это стало поворотным моментом в его судьбе...
Последний раз он упоминался в интернете в 2019 году, его тогда приютили друзья в Ессентуках.
Актёр пил, устраивал дебоши и включил звёздную болезнь. А несколько месяцев назад к общественному деятелю Валерию Фрайкину обратились сочувствующие люди, которые попросили его помочь Магдьяшу . Фрайкин рассказал: "Когда я приехал в квартиру, то увидел там мусор, грязь, пустые бутылки и даже фекалии".
Актёр пил, устраивал дебоши и включил звёздную болезнь. А несколько месяцев назад к общественному деятелю Валерию Фрайкину обратились сочувствующие люди, которые попросили его помочь Магдьяшу . Фрайкин рассказал: "Когда я приехал в квартиру, то увидел там мусор, грязь, пустые бутылки и даже фекалии".
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В этом спившемся и опустившемся человеке было сложно узнать знаменитого на всю страну актёра. Его решили перевезти в приют для бездомных в пригороде Пятигорска, где живут девять таких же людей как он.
У каждого из них есть свои обязанности: "Это не последний мой шанс, а единственный. Я убираюсь, начищаю всё, в особенности, кухню. Спасибо всем, ведь мы питаемся натуральным продуктами, имеем свое хозяйство" - рассказал Валерий.
70-летний актёр крайне опечален и встревожен тем, что с ним не общаются ни внуки, ни дети. Старшая дочь уехала за границу, а младшая в Санкт-Петербург и не спешит общаться с папой. В студию НТВ, куда пригласили Магдьяша, пришли его коллеги, которые честно сказали, что думали, что он умер.
70-летний актёр крайне опечален и встревожен тем, что с ним не общаются ни внуки, ни дети. Старшая дочь уехала за границу, а младшая в Санкт-Петербург и не спешит общаться с папой. В студию НТВ, куда пригласили Магдьяша, пришли его коллеги, которые честно сказали, что думали, что он умер.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Жизнь алкоголизм биография знаменитости люди слава
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я не говорю, что это хорошие фильмы, но чисто для справедливости))