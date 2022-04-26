Джамшута из ситкома "Наша Russia" нашли в приюте для бездомных

У каждого из них есть свои обязанности: "Это не последний мой шанс, а единственный. Я убираюсь, начищаю всё, в особенности, кухню. Спасибо всем, ведь мы питаемся натуральным продуктами, имеем свое хозяйство" - рассказал Валерий.

70-летний актёр крайне опечален и встревожен тем, что с ним не общаются ни внуки, ни дети. Старшая дочь уехала за границу, а младшая в Санкт-Петербург и не спешит общаться с папой. В студию НТВ, куда пригласили Магдьяша, пришли его коллеги, которые честно сказали, что думали, что он умер.