Один на всех: кенийские тройняшки и их избранник

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Жительницы Кении, идентичные тройняшки Кейт, Ева и Мэри попали в заголовки новостей у себя на родине по любопытной причине. Они встречаются с одним и тем же парнем, и даже планируют выйти за него замуж — все вместе.
Избранника трёх сестёр зовут Бигмен Стево. Он наслаждается вниманием девушек и вниманием прессы, и утверждает, что для него нет особой разницы, один у него партнёр или их трое.
Девушки говорят, что первой со Стево познакомилась Кейт, и рассказала о нем сёстрам. Те подошли к нему и спросили, не хочет ли он встречаться со всеми тремя. И вот они вместе уже несколько недель, и очень счастливы.
"Товарищи Тройняшки", как их окрестили журналисты, разработали график свиданий, чтобы всем было удобно, а Стево с радостью им подчинился.
Девушки говорят, что первой со Стево познакомилась Кейт, и рассказала о нем сёстрам. Те подошли к нему и спросили, не хочет ли он встречаться со всеми тремя. И вот они вместе уже несколько недель, и очень счастливы.
"Товарищи Тройняшки", как их окрестили журналисты, разработали график свиданий, чтобы всем было удобно, а Стево с радостью им подчинился.
"Раньше я смотрела его канал на YouTube и однажды рассказала о нём своей сестре Мэри, — рассказала Кейт изданию Gotta News. — Она призналась, что влюблена в него, и когда мы показали его нашей сестре Еве, мы поняли, что он ей тоже нравится".
Несмотря на то, что все три сестры изначально считали Стево красивым, каждая ещё больше влюбилась в него во время свиданий и более близкого знакомства. Девушки уверяют, что между ними нет никакой ревности, поскольку они составили расписание, согласно которому все они проводят одинаковое количество времени со своим парнем.
Несмотря на то, что все три сестры изначально считали Стево красивым, каждая ещё больше влюбилась в него во время свиданий и более близкого знакомства. Девушки уверяют, что между ними нет никакой ревности, поскольку они составили расписание, согласно которому все они проводят одинаковое количество времени со своим парнем.
"Мы спланировали так, чтобы он водил нас по очереди на свидание в понедельник, вторник и среду соответственно, а затем у нас было совместное свидание в пятницу вечером, — рассказали тройняшки. — Наше условие — он должен любить нас одинаково; он должен изо всех сил стараться любить нас одинаково".
Стево, который описывает себя как бизнесмена и создателя контента, поведал журналистам, что всегда считал себя полигамным и что встречаться с тремя женщинами одновременно для него не было большой проблемой.
Стево, который описывает себя как бизнесмена и создателя контента, поведал журналистам, что всегда считал себя полигамным и что встречаться с тремя женщинами одновременно для него не было большой проблемой.
"Я склонен полагать, что моя любовь не была предназначена для одной девушки, и я родился полигамным человеком, и это всем известно», — сказал он. — Я всегда честен и верен, и мои бывшие уходили от меня, потому что я говорил им, что хочу добавить еще одну девушку. Я не хочу обманывать, я хочу добавить ещё, и по счастливому совпадению эти три благословения пришли ко мне именно тогда, когда были нужны".
По словам сестёр, они впервые оказались в ситуации, когда встречаются с одним и тем же парнем, и они уверены, что в их отношениях никаких "лишних" девушек не будет, что бы ни говорил Стево журналистам.
По поводу брака и планов на детей сёстры ответили, что не торопятся и что ребенок будет желанным подарком, независимо от того, кто из них первая станет матерью. На данный момент Стиво всё ещё не может отличить их друг от друга в половине случаев.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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