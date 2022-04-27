Один на всех: кенийские тройняшки и их избранник

"Раньше я смотрела его канал на YouTube и однажды рассказала о нём своей сестре Мэри, — рассказала Кейт изданию Gotta News. — Она призналась, что влюблена в него, и когда мы показали его нашей сестре Еве, мы поняли, что он ей тоже нравится".



Несмотря на то, что все три сестры изначально считали Стево красивым, каждая ещё больше влюбилась в него во время свиданий и более близкого знакомства. Девушки уверяют, что между ними нет никакой ревности, поскольку они составили расписание, согласно которому все они проводят одинаковое количество времени со своим парнем.