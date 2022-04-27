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Один на всех: кенийские тройняшки и их избранник

Один на всех: кенийские тройняшки и их избранник

Автор:
27 апреля 2022 09:00
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Жизнь   во дают   если б я был султан   и такое бывает   интересные истории   кения   любовь и отношения   невероятные истории   необычно   тройняшки   
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Жительницы Кении, идентичные тройняшки Кейт, Ева и Мэри попали в заголовки новостей у себя на родине по любопытной причине. Они встречаются с одним и тем же парнем, и даже планируют выйти за него замуж — все вместе.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь   во дают   если б я был султан   и такое бывает   интересные истории   кения   любовь и отношения   невероятные истории   необычно   тройняшки   
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3  комментария
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52k
zloykoyot Час назад
Не, ну не самый худший вариант, тёща-то будет одна. А вот если накосячит, то 3,14дюлей получит сразу от трёх давно спевшихся сестрёнок, хрен отмашется.
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9k
Ivan 54 минуты назад
Когда разные, интереснее...
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