FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 6862 поста • 764 подписчика подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
15 старинных снимков, которые показывают, насколько изменился мир

15 старинных снимков, которые показывают, насколько изменился мир

Автор:
25 апреля 2022 21:20
Сообщество : ФотоМир
Метки: Жизнь   изменился   интересно   история   мир   фотографии   
1418
16
Фотографии, которые вы увидите в этом посте, откроют для вас интересные исторические события. Некоторые из них содержат довольно увлекательные и загадочные истории, которые заставят вас вернуться в прошлое, как на машине времени. Взгляните!
×
×

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: Жизнь   изменился   интересно   история   мир   фотографии   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
129
Саша Гр. 56 минут назад
Вторая мировая война: ........ 1917 г
Ндааа!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Vэл 46 минут назад
С ружьями всё в порядке. Это китайцы сейчас немного крупнее стали.)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
amens 54 минуты назад
Исправьте на Первую мировую!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
69k
Viktor 2 часа назад
Какая падла "постаралась"?

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
DarSie

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

234311



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«А кто-то пьёт в Тель-Авиве»: Тина Канделаки высказалась об уехавших «звёздах»
«А кто-то пьёт в Тель-Авиве»: Тина Канделаки высказалась об уехавших «звёздах»
Парень совместил сцены двух известных фильмов
Парень совместил сцены двух известных фильмов
События на Украине 25- 26 апреля. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 25- 26 апреля. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Автовсячина
Автовсячина
Сочинская львица очень хочет попасть на бизнес ужин
Сочинская львица очень хочет попасть на бизнес ужин
Необычные NFT-проекты, на которых заработали миллионы долларов
Необычные NFT-проекты, на которых заработали миллионы долларов
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Любая женщина после 30

Лучшие демотиваторы
А по приходу домой слушаем сказочку " Протри поросёнка

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#картинки#факты#Ватермарк#кино#Приколы#позитив#работа#добро#авто аварии
#интересно#люди#прикол#мир#Россия#фотографии#Жизнь#интересное#СССР#Разное
#фото#животные#в мире#история#новости#Китай#дтп#аварии#США#подборка
Необычные NFT-проекты, на которых заработали миллионы долларов Необычные NFT-проекты, на которых заработали миллионы долларов 20+ фото интересных находок, которые сделали пользователи сети 20+ фото интересных находок, которые сделали пользователи сети Очень странные дела в очень неожиданных фотографиях Очень странные дела в очень неожиданных фотографиях 19 любопытных снимков, которыми поделились в сети 19 любопытных снимков, которыми поделились в сети 20+ любопытных находок из обычной жизни 20+ любопытных находок из обычной жизни 22 любопытных кадра, которыми поделились пользователи сети 22 любопытных кадра, которыми поделились пользователи сети

На что жалуетесь?

Вернуться