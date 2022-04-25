15 старинных снимков, которые показывают, насколько изменился мир

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Фотографии, которые вы увидите в этом посте, откроют для вас интересные исторические события. Некоторые из них содержат довольно увлекательные и загадочные истории, которые заставят вас вернуться в прошлое, как на машине времени. Взгляните!
Вторая мировая война: очень удачливый британский солдат показывает свою поврежденную каску, 1917 г
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Лина Медина стала самой молодой матерью в истории, когда она родила в возрасте 5 лет, 1939 г
Заключенные концентрационного лагеря Маутхаузен, расположенного в Верхней Австрии, где было проведено множество медицинских экспериментов над людьми, 1944 г
Открытие статуи Антиноя в Дельфах, Греция, в 1894 году (эта фотография была окрашена в цифровом виде)
Оклендский мотоциклетный клуб играет в мотоциклетный футбол в Окленде, Калифорния, США в 1924 году
Одна из первых беговых дорожек рекламировалась с использованием моделей в Лос-Анджелесе, США, в 1928 году
Источник:
АНТИФИШКИ
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