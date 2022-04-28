Настоящее палево! Есть простофили, которые не обращают внимание на детали. А зря!

3675
16
Подборка зачётных случаев, которые ещё и попали в объектив аппарата. Некоторым дамам следовало бы носить более плотные сумки. Ну или наоборот...
×
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Как правильно проявлять заботу: пособие для жён и лесорубов
- Всё о воспитании детей... Пост для тех, кто хочет вернуться в детство
- Вещи, про долгом взгляде на которые вы услышите крик
- Настоящая ревность: от безумия до уголовочки
- Когда боролись с феминитивами, но победили эвфемизмы
Новости партнёров