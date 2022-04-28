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Настоящее палево! Есть простофили, которые не обращают внимание на детали. А зря!

Настоящее палево! Есть простофили, которые не обращают внимание на детали. А зря!

Автор:
28 апреля 2022 13:08
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   интересное   палево   подборка   попались   прикол   
3675
16
Подборка зачётных случаев, которые ещё и попали в объектив аппарата. Некоторым дамам следовало бы носить более плотные сумки. Ну или наоборот...
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Источник:

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Метки: Юмор   интересное   палево   подборка   попались   прикол   
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10  комментариев
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16k
Booka1a 50 минут назад
13 не фотошоп
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8k
Dabus 2 минуты назад
Вот что бывает, когда начинающий пикапер на самом деле обычный марамой который расчитывает на бесплатную е*лю, но при этом жмётся даже на чаевые официанткам :)
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Mowgley 4 минуты назад
Да тут парню повезло, ящетаю, связаться с лилой пидрилой так себе затея
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22k
Inter 13 минут назад
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3k
SNZV 14 минут назад
на 5-й джойстик )
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30
eutace 15 минут назад
ну может споткнулась и упала
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38k
jonnyD 23 минуты назад
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