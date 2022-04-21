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Когда боролись с феминитивами, но победили эвфемизмы

Когда боролись с феминитивами, но победили эвфемизмы (16 фото)

Автор:
21 апреля 2022 11:36
Сообщество : Юмор
Метки: Феминитивы   Юмор   интересное   подборка   прикол   эвфемизмы   
2718
16
В последние годы русский язык стал настоящим полем боя самых разных социальных групп. Есть, конечно, во всём рациональное зерно истины, но ни когда его возводят в абсолют. В противном случае получается то, что получается [см. в подборке под номером 5].
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Источник:

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Метки: Феминитивы   Юмор   интересное   подборка   прикол   эвфемизмы   
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10  комментариев
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9k
Ivan 2 часа назад
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Nikita Полчаса назад
Не особо к месту, но всё же..
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620
JocKey Полчаса назад
Я один не понимаю почему эти люди, которые, по их мнению, ведут борьбу за права женщин, хотят называться авторками, реставраторками и т.д.? Убого и унизительно как-то звучит...
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Мойша 46 минут назад
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23k
Ego sum qui sum Час назад
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15k
Booka1a Час назад
тут даже завидую европейцам, у них нет окончаний, определяющих род, нет и таких проблем с фемками
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17k
Delhana Час назад
"Феминитив" - вот реально конченое слово какое-то, неужели нельзя для этого определения использовать нормальное русское слово, чтобы было сходу понятно о чем идет речь. Лучше всего подойдет "опи$дячивание".
Например "автор" - обычное слово, "авторка" - слово опи$дяченое. И все сразу ясно и понятно, а не этот хер выговоришь "феминитив".
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5k
Mowgley 2 часа назад
"Селезень - селезёнка" зашло
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7k
Так что пей и ты, мужик, пей за всю херню 2 часа назад
Я так и не понял, а где неравенство полов? То есть действительно надо коверкать слова и от этого женщинам станет легче?
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