Когда боролись с феминитивами, но победили эвфемизмы

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В последние годы русский язык стал настоящим полем боя самых разных социальных групп. Есть, конечно, во всём рациональное зерно истины, но ни когда его возводят в абсолют. В противном случае получается то, что получается [см. в подборке под номером 5].
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Феминитивы Юмор интересное подборка прикол эвфемизмы
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Например "автор" - обычное слово, "авторка" - слово опи$дяченое. И все сразу ясно и понятно, а не этот хер выговоришь "феминитив".