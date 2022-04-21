Когда боролись с феминитивами, но победили эвфемизмы

Розетка-выключатель с секретом

Всё о воспитании детей... Пост для тех, кто хочет вернуться в детство

Как правильно проявлять заботу: пособие для жён и лесорубов

Вещи, про долгом взгляде на которые вы услышите крик

Не по размеру: странные ситуации, которые могли произойти с очень самоуверенными

Настоящая ревность: от безумия до уголовочки