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15 фотографий необычных грибов, которые смогут вас удивить

15 фотографий необычных грибов, которые смогут вас удивить (16 фото)

Автор:
21 апреля 2022 09:46
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   гриб   интересно   природа   удивительно   фото   
643
16

Любите ли вы собирать грибы? А есть? Кстати, грибы могут не только доставить гастрономическое удовольствие, но и визуальное. Какими они только не бывают?

Синими, светящимися, огромными или даже пугающими. Порой они вообще напоминают нечто инопланетное. Мы собрали для вас фотографии самых необычных и удивительных грибов.


Голубой гриб Entoloma hochstetteri из Новой Зеландии

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Моя жена выращивает вешенки на книге

Гриб «Пальцы мертвеца»

А этот гриб может выдержать маленькую собачку

Голубая мицена

Навозник белый

Светящиеся грибы

Огромный гриб чага, который я нашла в округе Олдем, штат Кентукки

Огромный идеальный мухомор

Для справки: человек, сфотографировавший это гриб, носит перчатки размера XXL.


 Термитомицес титаникус — самый большой съедобный гриб

Трутовик киноварно-красный

Вот такой гриб в мантии из Австралии

Дьявольский зуб или гиднеллум пека

Грибы, выросшие на черепе лисицы

Даже кот в шоке от этих грибов

Источник:

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Метки: в мире   гриб   интересно   природа   удивительно   фото   
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Enigma Kuutar 2 часа назад
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