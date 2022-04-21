15 фотографий необычных грибов, которые смогут вас удивить

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Любите ли вы собирать грибы? А есть? Кстати, грибы могут не только доставить гастрономическое удовольствие, но и визуальное. Какими они только не бывают?
Синими, светящимися, огромными или даже пугающими. Порой они вообще напоминают нечто инопланетное. Мы собрали для вас фотографии самых необычных и удивительных грибов.
Голубой гриб Entoloma hochstetteri из Новой Зеландии
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Моя жена выращивает вешенки на книге
Гриб «Пальцы мертвеца»
А этот гриб может выдержать маленькую собачку
Голубая мицена
Навозник белый
Светящиеся грибы
Огромный гриб чага, который я нашла в округе Олдем, штат Кентукки
Огромный идеальный мухомор
Для справки: человек, сфотографировавший это гриб, носит перчатки размера XXL.
Термитомицес титаникус — самый большой съедобный гриб
Трутовик киноварно-красный
Вот такой гриб в мантии из Австралии
Дьявольский зуб или гиднеллум пека
Грибы, выросшие на черепе лисицы
Даже кот в шоке от этих грибов
Источник:
АНТИФИШКИ
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