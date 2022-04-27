Незаметная подмена: братья и сёстры известных актёров, заменившие их в кадре

Часто бывает так, что родные известных актеров также относятся к киноискусству. Мы знаем многих братьев и сестер, которые играли в одном и том же фильме. Но не всегда подмену актеров или их родство замечают сами зрители.
Так, например, в фильме «Тор: Рагнарек» брат Криса Хемсворта Люк также сыграл Тора. В сцене, где Локи создал пьесу, в которой брат перед ним извиняется, Тора играл именно Люк. Кстати, и третий брат Хемсвортов причастен к фильму – изначально он пробовался на роль Тора.
Съемки «Пиратов Карибского моря: На странных берегах» пришлись на беременность Пенелопы Крус. Киноделы не хотели менять актрису и пригласили ее младшую сестру Монику в качестве дублерши. Сестры очень похожи, из-за чего большинство даже не заметили подмены.
В любимом многими фильме «Терминатор-2» есть сцена, где жидкий терминатор преобразовывается в Сару Конор, и на экране зрители видят двух героинь. Нет, это не монтаж и не склейка – двойника сыграла сестра-близнец Линды Хэмилтон Лесли.
В сериале «Закон и порядок» роль окружного прокурора играла Джилл Хеннесси. Однако часто актриса не могла приезжать на съемки, и в эти моменты ее подменяла ее сестра Жаклин.
В фильме «Донни Дарко» сестру того самого Дарко сыграла сестра исполнителя главной роли Джейка Джиллинхолда.
Киран Калкин, брат Макколея Калкина, в фильме «Один Дома» сыграл его же младшего брата Фуллер, который регулярно писался в кровать.
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АНТИФИШКИ
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