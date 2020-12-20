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Внутри реального дома из фильма «Один дома»

Внутри реального дома из фильма «Один дома» (15 фото)

Автор:
20 декабря 2020 09:42
Сообщество : Кино
Метки: дом   интересно внутри дома   кино   один дома   фильм   фото   
878
15
Рождество в США может означать индейку, подарки и ёлки, а также Кевина Маккалистера из «Один дома», кричащего в помещениях огромного дома своих родителей.
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Метки: дом   интересно внутри дома   кино   один дома   фильм   фото   
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3  комментария
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6k
amrita 42 минуты назад
Оба варианта хороши(( мода меняется не только на одежду... но и на интерьер.
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2k
Владимир Минуту назад
я ,от такого дома не отказался бы...пусть даже в серых холодных тонах...
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3k
Bhaal 20 минут назад
Терпеть не могу такие интерьеры. Бабушкин стиль какой-то.
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