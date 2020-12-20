Внутри реального дома из фильма «Один дома»

Дом Маккалистеров был настолько велик, что в нём была огромная столовая, в которой было много места для Базза, Джеффа, Меган, Линни и, конечно же, Кевина.



Современные владельцы дома в Иллинойсе решили поклеить в этом помещении обои попроще тех, что изображены в фильме, по крайней мере они выглядят куда более приземлённо.



Да, в целом эта светлая и яркая столовая выглядит почти так же царственно, как и в фильме 1990 года … только чуть менее празднично.