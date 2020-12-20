Внутри реального дома из фильма «Один дома»

Рождество в США может означать индейку, подарки и ёлки, а также Кевина Маккалистера из «Один дома», кричащего в помещениях огромного дома своих родителей.
Этому фильму, который многие в мире неукоснительно смотрят каждый праздничный сезон, в прошлом месяце, вы только вдумайтесь, исполнилось ошеломляющие 30 лет, при этом дом, в котором он был снят, всё ещё на месте.
Однако многомиллионный георгианский особняк сейчас выглядит далеко не так по-рождественски — точно не так, как в популярном фильме.
Конечно, супербогатые Маккалистеры на самом деле там не живут — хотя, возможно, они просто всё ещё находятся в Париже.
Конечно, супербогатые Маккалистеры на самом деле там не живут — хотя, возможно, они просто всё ещё находятся в Париже.
×
Настоящие же владельцы дома явно предпочитают более современный вид, сочетая праздничную цветовую гамму со светлыми тонами.
Многие из комнат по-прежнему будут знакомы фанатам как место, где Кевин, которого сыграл Маколей Калкин, которому в этом году исполнилось 40, пытался обуздать неумелых грабителей Гарри и Марва…
Многие из комнат по-прежнему будут знакомы фанатам как место, где Кевин, которого сыграл Маколей Калкин, которому в этом году исполнилось 40, пытался обуздать неумелых грабителей Гарри и Марва…
Причудливая лестница
Кевину удалось сбежать из дома, спустившись по знаменитой лестнице. В фильме ступени дома были покрыты красной ковровой дорожкой, как и зона возле входной двери.
В настоящее время большая прихожая имеет гораздо более минималистичный эстетический вид и выполнена в успокаивающих серых тонах.
На самом деле, нынешний дизайн настолько минималистичен, что грабителям почти нечего здесь красть.
В настоящее время большая прихожая имеет гораздо более минималистичный эстетический вид и выполнена в успокаивающих серых тонах.
На самом деле, нынешний дизайн настолько минималистичен, что грабителям почти нечего здесь красть.
Семейная кухня когда-то была настолько тёмной, что идеально подходила для укрытия от самых решительных грабителей мира.
Однако через 30 лет всё выглядит совсем иначе — красно-зелёная цветовая гамма была заменена сверкающе-белыми шкафами.
Также были добавлены фонари, а кухонный остров — обязательный атрибут любого американского фильма 90-х годов — теперь покрыт мрамором, а не плиткой.
Однако через 30 лет всё выглядит совсем иначе — красно-зелёная цветовая гамма была заменена сверкающе-белыми шкафами.
Также были добавлены фонари, а кухонный остров — обязательный атрибут любого американского фильма 90-х годов — теперь покрыт мрамором, а не плиткой.
Дом Маккалистеров был настолько велик, что в нём была огромная столовая, в которой было много места для Базза, Джеффа, Меган, Линни и, конечно же, Кевина.
Современные владельцы дома в Иллинойсе решили поклеить в этом помещении обои попроще тех, что изображены в фильме, по крайней мере они выглядят куда более приземлённо.
Да, в целом эта светлая и яркая столовая выглядит почти так же царственно, как и в фильме 1990 года … только чуть менее празднично.
Современные владельцы дома в Иллинойсе решили поклеить в этом помещении обои попроще тех, что изображены в фильме, по крайней мере они выглядят куда более приземлённо.
Да, в целом эта светлая и яркая столовая выглядит почти так же царственно, как и в фильме 1990 года … только чуть менее празднично.
У родителей Кевина явно была пара лишних баксов, судя по их огромному дому и склонности к заграничным поездкам на праздники.
И, судя по размаху офиса родителей Кевина, Маккалистеры немало зарабатывали.
В наши же дни в офисе вместо нескольких рождественских украшений стоит пианино, а вся комната окрашена в прохладный серый цвет.
И, судя по размаху офиса родителей Кевина, Маккалистеры немало зарабатывали.
В наши же дни в офисе вместо нескольких рождественских украшений стоит пианино, а вся комната окрашена в прохладный серый цвет.
Как только парень понял, что дом принадлежит ему, он сменил комнату на комнату своих родителей — место, настолько богато украшенное, что ему, наверное, позавидовал бы сам Дональд Трамп.
В кинокартине там была кровать с балдахином, огромный телевизор и даже потрясающий камин рядом с очень сомнительными обоями.
В наши дни стиль стал намного более сдержанным, но поклонники будут рады узнать, что в главной спальне особняка, невзирая на прошедшие годы, по прежнему стоит кровать с балдахином.
В кинокартине там была кровать с балдахином, огромный телевизор и даже потрясающий камин рядом с очень сомнительными обоями.
В наши дни стиль стал намного более сдержанным, но поклонники будут рады узнать, что в главной спальне особняка, невзирая на прошедшие годы, по прежнему стоит кровать с балдахином.
Источник:
Ссылки по теме:
- 10 интересных фактов о Луи де Фюнесе
- Печальная судьба архитектора из "Жмурок"
- Как выглядели девушки Бонда в фильмах, и какими они стали сейчас
- 15 художественных отсылок к произведениям искусства в фильмах
- Лучшие фильмы, основанные на реальных событиях
23
Понравилось23
Новости партнёров
Загрузка...