Почему на клавиатуре именно такой порядок букв

На первых прототипах его пишущей машинки была двухрядная клавиатура, однако при быстром наборе рычажки часто сцеплялись на пути к бумаге и это приводило к заклиниваю машинки. Чем ближе располагались нажатые одна за другой буквы, тем выше была такая вероятность. Шоулз сначала перешёл к трёхрядной, а затем и четырёхрядной клавиатуре. Самая первая версия QWERTY-раскладки появилась аж в 1873 году. Окончательный свой вид она приобрела в 1878 году. Предполагается, что именно при такой раскладке частота сцепления рычажков минимальна.

Позже, когда машинки усовершенствовали, скорости рычажков были увеличены и проблема сцепления отпала. Ну а в компьютерных клавиатурах и вовсе рычажков нет. Предлагались более удобные для набора текста варианты раскладки, но они оказались непопулярными. Ведь введение других стандартов потребовало бы переучивания всех, кто владеет машинописью.