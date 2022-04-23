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Почему на клавиатуре именно такой порядок букв

Почему на клавиатуре именно такой порядок букв

Автор:
23 апреля 2022 20:00
Сообщество : Факты
Метки: алфавит   изобретения   интересное   история   писательство   прогресс   факты   
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Мы уже привыкли к расположению букв и печатаем практически не глядя. Но почему именно так, а не в алфавитном порядке?
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Источник:

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Метки: алфавит   изобретения   интересное   история   писательство   прогресс   факты   
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13  комментариев
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5k
hhwost 3 часа назад
- а как переводится "qwerty"?
- йцукен.
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69
Kol40in 15 минут назад
Поставь болгарскую клавиатуру и охреней!

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75
Purple_Bear 18 минут назад
Самый лучший клавиатурный тренажёр - это ICQ и работа на окладе. Пока не было доступных и нормальных смартфонов, ICQ была всем.
Потом работа на себя - вообще забыл про пустой трёп на работе. А недавно узнал, что ICQ больше нет и qip не работает. Блин.
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16k
Дмитрий Полчаса назад
Так и не сумел освоить эту десятипальцевую премудрость, хотя усилия прилагал. Со временем у меня сформировался собственный "шестипальцевый почти слепой стиль", которого мне вполне хватает. 150-200 знаков в минуту на-гора выдаю, а если снизойдет вдохновение, так и того больше.
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14k
Алекс Час назад
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2k
lekha-fil 2 часа назад
"О сколько нам открытий чудных...". Даа. Тьфу на тебя.
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20k
SolomonA 2 часа назад
QWERTY, говрите.. Хренерти...

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5k
Georgyi 2 часа назад
Правильная работа пальчиками...
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1k
Ирина Касимова (Куценко) 3 часа назад
два-три
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1k
Трям 3 часа назад
Ребенок познает мир...
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