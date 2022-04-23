Почему на клавиатуре именно такой порядок букв

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Мы уже привыкли к расположению букв и печатаем практически не глядя. Но почему именно так, а не в алфавитном порядке?
Есть известная версия, что автор раскладки QWERTY, которая используется и сейчас, - американец Кристофер Шоулз. Он перебрал около 50 вариантов размещения букв английского алфавита, пока не остановился на этом.
На первых прототипах его пишущей машинки была двухрядная клавиатура, однако при быстром наборе рычажки часто сцеплялись на пути к бумаге и это приводило к заклиниваю машинки. Чем ближе располагались нажатые одна за другой буквы, тем выше была такая вероятность. Шоулз сначала перешёл к трёхрядной, а затем и четырёхрядной клавиатуре. Самая первая версия QWERTY-раскладки появилась аж в 1873 году. Окончательный свой вид она приобрела в 1878 году. Предполагается, что именно при такой раскладке частота сцепления рычажков минимальна.
Позже, когда машинки усовершенствовали, скорости рычажков были увеличены и проблема сцепления отпала. Ну а в компьютерных клавиатурах и вовсе рычажков нет. Предлагались более удобные для набора текста варианты раскладки, но они оказались непопулярными. Ведь введение других стандартов потребовало бы переучивания всех, кто владеет машинописью.
Позже, когда машинки усовершенствовали, скорости рычажков были увеличены и проблема сцепления отпала. Ну а в компьютерных клавиатурах и вовсе рычажков нет. Предлагались более удобные для набора текста варианты раскладки, но они оказались непопулярными. Ведь введение других стандартов потребовало бы переучивания всех, кто владеет машинописью.
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Версию о сцепляющихся рычажках нередко оспаривают. Есть другая, которая гласит, что раскладка QWERTY была создана для удобства работы работников телеграфа, которые переводили в текст сообщения, переданные азбукой Морзе.
А есть и ещё одна версия. Не исключено, что общеизвестное расположение клавиш продиктовано маркетингов. Оно позволяет набрать название торговой марки самых первых пишущих машинок ("TypeWriter") с помощью клавиш верхнего ряда букв.
Источник:
АНТИФИШКИ
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- йцукен.
Потом работа на себя - вообще забыл про пустой трёп на работе. А недавно узнал, что ICQ больше нет и qip не работает. Блин.