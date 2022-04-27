"Вы что творите?": жительница Москвы возмутилась мигрантами, решившими зарезать барана прямо на стройке Троицкого леса

"Иностранные специалисты" вытащили связанного барана на тротуар и уже почти приступили к "жертвоприношению", когда на их действия обратили внимание прохожие.
В Москве, на стройке в Троицком лесу, на днях можно было наблюдать интересную картину. Группа мигрантов вознамерилась обезглавить барана. Несчастное животное выгрузили из автомобиля на тротуар, даже не позаботившись найти более укромное место. Прохожие обратили внимание на странную тусовку, а когда поняли, что тут затевается, возмутились.
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Местная жительница пыталась достучаться до совести и интеллекта приезжих, но добилась немногого: барана погрузили в то же авто, на котором привезли на стройку, и в другом месте всё-таки сняли с него шкуру.
Активисты, выступающие за сохранение Троицкого леса, зафиксировали номера машины и сделали видео происходящего, после чего с этими материалами обратились в полицию. Через время за мигрантами приехали стражи порядка. Сложно сказать, понесут ли какое-нибудь наказание рабочие, решившие таким образом отметить Рамадан, или обойдутся устным внушением. Ясно одно: приехав в столицу другой страны, будь добр уважать ее традиции.
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АНТИФИШКИ
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Тут не просто показуха, но и явное не уважение к окружающим. Какими бы религиозными ни были бы "позывы".
Мы, к сожалению, живём в мире, когда приезжие считают свои традиции важными. Даже важнее принимающей стороны.
Баранину сам люблю. Особенно если ягненок, мясо нежное. В деревне видел не раз как режут. Но всегда находили место, что бы не устраивать показуху.