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"Вы что творите?": жительница Москвы возмутилась мигрантами, решившими зарезать барана прямо на стройке Троицкого леса

"Вы что творите?": жительница Москвы возмутилась мигрантами, решившими зарезать барана прямо на стройке Троицкого леса

Автор:
27 апреля 2022 12:41
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Баран   Москва   Рамадан   Троицкий лес   видео   жертвоприношение   мигранты   полиция   
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"Иностранные специалисты" вытащили связанного барана на тротуар и уже почти приступили к "жертвоприношению", когда на их действия обратили внимание прохожие.

В Москве, на стройке в Троицком лесу, на днях можно было наблюдать интересную картину. Группа мигрантов вознамерилась обезглавить барана. Несчастное животное выгрузили из автомобиля на тротуар, даже не позаботившись найти более укромное место. Прохожие обратили внимание на странную тусовку, а когда поняли, что тут затевается, возмутились.



Местная жительница пыталась достучаться до совести и интеллекта приезжих, но добилась немногого: барана погрузили в то же авто, на котором привезли на стройку, и в другом месте всё-таки сняли с него шкуру.

Активисты, выступающие за сохранение Троицкого леса, зафиксировали номера машины и сделали видео происходящего, после чего с этими материалами обратились в полицию. Через время за мигрантами приехали стражи порядка. Сложно сказать, понесут ли какое-нибудь наказание рабочие, решившие таким образом отметить Рамадан, или обойдутся устным внушением. Ясно одно: приехав в столицу другой страны, будь добр уважать ее традиции.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Баран   Москва   Рамадан   Троицкий лес   видео   жертвоприношение   мигранты   полиция   
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10  комментариев
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7k
Завтра всё изменится! 49 минут назад
Насколько я помню, муфтият советовал резать животных в укромных местах.
Тут не просто показуха, но и явное не уважение к окружающим. Какими бы религиозными ни были бы "позывы".
Мы, к сожалению, живём в мире, когда приезжие считают свои традиции важными. Даже важнее принимающей стороны.
Баранину сам люблю. Особенно если ягненок, мясо нежное. В деревне видел не раз как режут. Но всегда находили место, что бы не устраивать показуху.
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32k
Aleks 7 минут назад
Придурки, не могли у себя на стройке его зарезать?
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4k
Феликс Дзержинский 23 минуты назад
Пусть эти ущербные, катятся к себе в аул и делают что им хочется.
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Комментарий удален. Причина: флуд
148
34k
Mamin Sibiriak Полчаса назад
Можно затащить дикаря в цивилизацию, но нельзя вытащить из него дикость.
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822
Шурман 48 минут назад
Я родом из Алматы , начало 90тых аул поехал в город , с утра налил чаю стоишь на балконе а у тебя под окнами в арыке барана режут и кучи крови , да и это херня , самое весело когда в +40 казы развешаны на балконах и эта вонь , было и такое у нас стоял теннисный стол в дворе железный они резали барана на турнике а разделывали прям на теннисном столе , правда не долго музыка играла , старшие объяснили все нормально , одного из тех кто резал они всем аулам хоронили потому что слишком вспыльчивый был , правда тогда уже ни кто стал ни чего резать уже готовые туши привезли и юрту поставили , даже имя помню Санат , умер в 19 лет .
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