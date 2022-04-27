"Вы что творите?": жительница Москвы возмутилась мигрантами, решившими зарезать барана прямо на стройке Троицкого леса

Местная жительница пыталась достучаться до совести и интеллекта приезжих, но добилась немногого: барана погрузили в то же авто, на котором привезли на стройку, и в другом месте всё-таки сняли с него шкуру.

Активисты, выступающие за сохранение Троицкого леса, зафиксировали номера машины и сделали видео происходящего, после чего с этими материалами обратились в полицию. Через время за мигрантами приехали стражи порядка. Сложно сказать, понесут ли какое-нибудь наказание рабочие, решившие таким образом отметить Рамадан, или обойдутся устным внушением. Ясно одно: приехав в столицу другой страны, будь добр уважать ее традиции.