Ещё одна! После "уколов красоты" девушка стесняется выходить на улицу

Красивая девушка по имени Джессика решила преобразить себя и сделала популярную процедуру - инъекции ботокса. Через несколько дней она об этом пожалела.
Девушка решила избавиться от морщинок на лбу и обратилась к косметологу. После инъекций ботокса девушка получила неприятный эффект - один глаз перестал открываться. «Волшебное» средство сместилось вниз и веко опустилось намного ниже, чем должно быть. Как и бывает в таких случаях, косметолог только развёл руками. Девушка вычитала в интернете, что осложнение пройдёт через 4-6 недель.
@jessicaaaaaaf
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Всё это время девушка стесняется выходить из дома. Специалисты говорят, что подобный отёк возникает всего лишь в 1% случаев. История Джессики наделала шуму в интернете. Многие женщины, которые задумывались над этой процедурой, теперь начали сомневаться, сообщает The Sun.
Ранее мы рассказывали о Юлии Тарасевич, которая тоже пострадала от рук хирургов. 3 декабря 2020 года женщина обратилась в клинику пластической хирургии. Юлии хотелось быть красивой, хотя она никогда не могла пожаловаться на внешность.
Источник:
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