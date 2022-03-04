Ещё одна! После "уколов красоты" девушка стесняется выходить на улицу

Девушка решила избавиться от морщинок на лбу и обратилась к косметологу. После инъекций ботокса девушка получила неприятный эффект - один глаз перестал открываться. «Волшебное» средство сместилось вниз и веко опустилось намного ниже, чем должно быть. Как и бывает в таких случаях, косметолог только развёл руками. Девушка вычитала в интернете, что осложнение пройдёт через 4-6 недель.