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Ещё одна! После "уколов красоты" девушка стесняется выходить на улицу

Ещё одна! После "уколов красоты" девушка стесняется выходить на улицу (2 фото)

Автор:
04 марта 2022 13:01
Сообщество : Истории
Метки: видео   внешность   девушки   красота   операции   ошибка   пластика   фото   
638
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Красивая девушка по имени Джессика решила преобразить себя и сделала популярную процедуру - инъекции ботокса. Через несколько дней она об этом пожалела.

Девушка решила избавиться от морщинок на лбу и обратилась к косметологу. После инъекций ботокса девушка получила неприятный эффект - один глаз перестал открываться. «Волшебное» средство сместилось вниз и веко опустилось намного ниже, чем должно быть. Как и бывает в таких случаях, косметолог только развёл руками. Девушка вычитала в интернете, что осложнение пройдёт через 4-6 недель.

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Всё это время девушка стесняется выходить из дома. Специалисты говорят, что подобный отёк возникает всего лишь в 1% случаев. История Джессики наделала шуму в интернете. Многие женщины, которые задумывались над этой процедурой, теперь начали сомневаться, сообщает The Sun.

Ранее мы рассказывали о Юлии Тарасевич, которая тоже пострадала от рук хирургов. 3 декабря 2020 года женщина обратилась в клинику пластической хирургии. Юлии хотелось быть красивой, хотя она никогда не могла пожаловаться на внешность.

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Метки: видео   внешность   девушки   красота   операции   ошибка   пластика   фото   

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12  комментариев
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2k
Жан Плов Лагман 2 часа назад
Чотко !!!

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Кто я! а кто ты такой? 8 минут назад
в чем проблема? красиво, но не симметрично
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Иван Иванович Полчаса назад
Женщины, девчонки. Не уродуйте себя, оставайтесь женственными, нежными, красивыми не уродуйте себя. Мужчины добиваются настоящей женственной красоты,
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Сергей Полчаса назад
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Ivan Полчаса назад
Единственный "укол красоты", что я признаю-это антибиотик, после красоты, не предохраняясь.
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19k
Serg2001 36 минут назад
Как наутро после бухача. Когда одна половина лица протрезвела, а вторая нет...
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8k
Hunson Abadeer 49 минут назад
и с одним глазом норм
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Вася 53 минуты назад
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50k
smakido Час назад
Лучшее враг хорошего!
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poбт Час назад
а че
очень загадочный взгляд теперь
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Roman Час назад
Так инструкцию-то надо было слушать и выполнять. Первые сутки там вообще лицо кантовать нельзя.
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