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В Турции потребовали от отелей отменить все брони российских туристов и выгнать россиян

В Турции потребовали от отелей отменить все брони российских туристов и выгнать россиян

Автор:
25 апреля 2022 22:45
Метки: Турция   туризм   факты   
264
1

Турецкий представитель крупнейшего европейского туроператора TUI Tantur потребовал от отелей отменить бронирования российских гостей, сообщил "Турпром".

Туроператор TUI не ограничился тем, что заявил о прекращении своей работы в России. Его представитель в Турции - компания TUI Tantur, занимающаяся обслуживанием туристов, потребовала от отелей отменить бронирования российских туристов. Об этом написала турецкая газета Turizmgazetesi, сославшись письмо TUI, полученное редакцией.

Судя по публикации, туроператоры из стан Балтии, посылающие в Турцию туристов через турецкую компанию TUI Tantur, поставили ей ультиматум, что бы отели, в которые едут прибалты, не селили россиян. Причём это было сделано именно в ультимативной форме. Несмотря на то, что масштаб поставок туристов из России и Прибалтики явно не сопоставим, компания всё же поддалась шантажу. После этого принимающая турецкая TUI Tantur разослала в отели письмо с требованием не селить россиян, где отдыхают прибалты. Более того, в турецкой компании TUI Tantur был закрыт российский отдел, откуда сотрудники были уволены, а их компьютеры заблокированы

Отметим, TUI Tantur работает на прибалтийском рынке с такими туроператорами как TI Travel LLC, TI Baltics SIA и Borublita.

Пока этот шантаж действуют до 31 мая, но далее его угрожают продлевать ежемесячно не позднее 20 числа заканчивающегося месяца.

Напомним, что ранее турецкие отельеры назвали эти заявления «расистским туристическим безумием». Операторы цитируют письма, которые стали приходить к ним из Европы: «Если к вам в отель приедут русские, мы не приедем, если увидим русских, то будем бойкотировать ваш отель. А ещё напишем друзьям в Германии и скажем не ездите! Напишите, что вы на украинской стороне, иначе мы не вернёмся к вам».

Отели готовы не поддаваться шантажу, игнорируя такие угрозы. Своим коллегам они советуют не поддаваться на провокации. «Велико искушение написать – не приезжайте и не оставайтесь, мы все равно не хотим таких туристов, как вы, так что же делать. Но на такие сообщения никогда не следует отвечать, даже из вежливости», - заявляют они на страницах туристической прессы


При этом турецкие власти на фоне проблем с авиасообщением, возникших на фоне введенных ограничений, сообщили о создании перевозчиков, которые помогут поддержать туристический поток из России в страну.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Турция   туризм   факты   
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9  комментариев
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Guilty Pleasure 43 минуты назад
требую закрыть россиянам доступ к турецким курортам- лицемеры не должны зарабатывать на нашем брате
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17k
Олег 7 минут назад
Нормально [мат] нашего 9 мая боятся... Аж до 31 числа...
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13k
Александр 23 минуты назад
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4k
sedoisever Полчаса назад
Что-то в мире с русофобией перебор. На немцев так не кидались во время второй мировой...
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1k
Ольга 43 минуты назад
Ни разу не была в Турции, и как-то думаю обойдусь... то самолеты они сбивают, до дичь какую-то творят, им не нужны туристы из россии походу
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