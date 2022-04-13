Карточный туризм: куда ехать россиянам, чтобы обойти экономические ограничения

Не одной Турцией, как говорится, едины. Можно отправиться в солнечный Узбекистан. Да, обычно отправляются из Ташкента в Москву, но теперь и россияне устремились погостить. Стоимость четырехчасового перелета варьируется от 28 до 32 тысяч рублей. Помимо отсутствия языкового барьера, в стране можно находиться до 3 месяцев без визы, а для оформления карты Visa или MasterCard достаточно иметь копию загранпаспорта, временную регистрацию, которую можно сделать в своем отеле и приобрести местную симкарту.