Карточный туризм: куда ехать россиянам, чтобы обойти экономические ограничения

Помните, как во времена пиковой заболеваемости коронавирусом были популярны вакцинные рейсы в России? Любители путешествовать по миру столкнулись с проблемой. В связи с тем, что российские вакцины не везде котировались, многие россияне планировали целые вакцинные туры в те страны, где можно было бы привиться и получить нужный сертификат.
С появлением экономических санкций по аналогии с вакцинными турами начинает набирать популярность туры банковских карт. И тут возникают несколько проблем: во-первых, нужно добраться до этой страны, где вы хотите открыть банковскую карту. Во-вторых, цены на билеты должны быть разумными. В-третьих, в стране без особых проблем можно получить карту для иностранцев.
И тут начнем сразу с первой проблемы: варианты перелетов резко сузились буквально до десятка стран. Что касается цен, то лететь в условные Эмираты или Дубаи крайне невыгодно, хоть и возможно. Ну и вопрос отсутствия сложностей в оформлении банковской карты не стоит забывать. Ярким тому примером является Грузия, где в некоторых банках страны конкретно для россиян нужно пройти довольно таки унизительную процедуру, заявив о своей не поддержке российских властей.
Итого в сухом остатке получается не так много вариантов. Начнём с самого очевидного варианта - Турция. Что касается билетов, то на 12 апреля по направлению Москва-Стамбул в оба конца их стоимость колеблется от 28 до 40 тысяч рублей.
Что касается специальных условий, то в Турции с наплывом "карточных" туристов некоторые банки стали отказывать россиянам в оформлении банковских карт или вводить дополнительные условия. Например, вам нужно будет предоставить местный ИНН, а также указать для регистрации турецкий номер мобильного оператора. Впрочем, выполнить эти условия достаточно просто. Приобрести симкарту можно без каких-либо проблем, а в местных муниципальных налоговых центрах можно бесплатно оформить ИНН.
Есть еще один совет от бывалых: говорят, что в приложении "Тинькофф" можно открыть счет в лирах, правда карта должна быть системы "Мир". Такую карту принимают в Metro, Waikiki, Carrefour, а снять можно в банкоматах Ziraat Bank.
Не одной Турцией, как говорится, едины. Можно отправиться в солнечный Узбекистан. Да, обычно отправляются из Ташкента в Москву, но теперь и россияне устремились погостить. Стоимость четырехчасового перелета варьируется от 28 до 32 тысяч рублей. Помимо отсутствия языкового барьера, в стране можно находиться до 3 месяцев без визы, а для оформления карты Visa или MasterCard достаточно иметь копию загранпаспорта, временную регистрацию, которую можно сделать в своем отеле и приобрести местную симкарту.
В Казахстан можно прилететь также как и в Узбекистан - не только ради открытия счета, но и для того, чтобы вкусно покушать. Проблем с открытием счета не возникнет. В любом местном банке можно оформить карту "Мир": для этого нужно заявление, местная симка и ИНН. Правда, авиаперелеты в из Москвы в Алма-Ату выйдут в копеечку.
Последний вариант из рассматриваемых - Армения. Условия максимально удобные. Достаточно прийти в местный банк, предоставить паспорт и продиктовать местный мобильный номер, который оформлен на ваше имя. Добродушные работники банков помогут заполнить заявку.
Карту вы можете получить уже спустя четыре дня. Да и билеты до Еревана не такие кусачие, как по другим направлениям. На майские можно съездить всего за 23-25 тысяч рублей туда и обратно.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- "А вы знали?": 10 полезных картинок, которые помогут лучше понять наш организм
- Стоимость путёвок в Египет и Турцию резко выросла
- 15 бытовых хитростей, которые облегчают нашу жизнь
- 35 информативных карт, которые могут изменить ваш взгляд на вещи
- Дом вместо прачечной: как сберечь одежду в домашних условиях за копейки
Понравилось25
Аффтар, у меня для тебя есть одна новость....