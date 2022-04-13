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Карточный туризм: куда ехать россиянам, чтобы обойти экономические ограничения

Карточный туризм: куда ехать россиянам, чтобы обойти экономические ограничения (9 фото)

Автор:
13 апреля 2022 23:04
Сообщество : Путешествия
Метки: mastercard   visa   Казахстан   Турция   армения   банковские карты   интересно   полезно   туризм   
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9

Помните, как во времена пиковой заболеваемости коронавирусом были популярны вакцинные рейсы в России? Любители путешествовать по миру столкнулись с проблемой. В связи с тем, что российские вакцины не везде котировались, многие россияне планировали целые вакцинные туры в те страны, где можно было бы привиться и получить нужный сертификат.

С появлением экономических санкций по аналогии с вакцинными турами начинает набирать популярность туры банковских карт. И тут возникают несколько проблем: во-первых, нужно добраться до этой страны, где вы хотите открыть банковскую карту. Во-вторых, цены на билеты должны быть разумными. В-третьих, в стране без особых проблем можно получить карту для иностранцев.

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И тут начнем сразу с первой проблемы: варианты перелетов резко сузились буквально до десятка стран. Что касается цен, то лететь в условные Эмираты или Дубаи крайне невыгодно, хоть и возможно. Ну и вопрос отсутствия сложностей в оформлении банковской карты не стоит забывать. Ярким тому примером является Грузия, где в некоторых банках страны конкретно для россиян нужно пройти довольно таки унизительную процедуру, заявив о своей не поддержке российских властей.

Итого в сухом остатке получается не так много вариантов. Начнём с самого очевидного варианта - Турция. Что касается билетов, то на 12 апреля по направлению Москва-Стамбул в оба конца их стоимость колеблется от 28 до 40 тысяч рублей.

Что касается специальных условий, то в Турции с наплывом "карточных" туристов некоторые банки стали отказывать россиянам в оформлении банковских карт или вводить дополнительные условия. Например, вам нужно будет предоставить местный ИНН, а также указать для регистрации турецкий номер мобильного оператора. Впрочем, выполнить эти условия достаточно просто. Приобрести симкарту можно без каких-либо проблем, а в местных муниципальных налоговых центрах можно бесплатно оформить ИНН.

Есть еще один совет от бывалых: говорят, что в приложении "Тинькофф" можно открыть счет в лирах, правда карта должна быть системы "Мир". Такую карту принимают в Metro, Waikiki, Carrefour, а снять можно в банкоматах Ziraat Bank.

Не одной Турцией, как говорится, едины. Можно отправиться в солнечный Узбекистан. Да, обычно отправляются из Ташкента в Москву, но теперь и россияне устремились погостить. Стоимость четырехчасового перелета варьируется от 28 до 32 тысяч рублей. Помимо отсутствия языкового барьера, в стране можно находиться до 3 месяцев без визы, а для оформления карты Visa или MasterCard достаточно иметь копию загранпаспорта, временную регистрацию, которую можно сделать в своем отеле и приобрести местную симкарту.

В Казахстан можно прилететь также как и в Узбекистан - не только ради открытия счета, но и для того, чтобы вкусно покушать. Проблем с открытием счета не возникнет. В любом местном банке можно оформить карту "Мир": для этого нужно заявление, местная симка и ИНН. Правда, авиаперелеты в из Москвы в Алма-Ату выйдут в копеечку.

Последний вариант из рассматриваемых - Армения. Условия максимально удобные. Достаточно прийти в местный банк, предоставить паспорт и продиктовать местный мобильный номер, который оформлен на ваше имя. Добродушные работники банков помогут заполнить заявку.

Карту вы можете получить уже спустя четыре дня. Да и билеты до Еревана не такие кусачие, как по другим направлениям. На майские можно съездить всего за 23-25 тысяч рублей туда и обратно.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: mastercard   visa   Казахстан   Турция   армения   банковские карты   интересно   полезно   туризм   
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7  комментариев
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5k
Mowgley 42 минуты назад
Лучше в Карелию съезжу.
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5k
Wadim Полчаса назад
"лететь в условные Эмираты или Дубаи"

Аффтар, у меня для тебя есть одна новость....
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5k
Джордж. Вашингтон. Час назад
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1k
Пошляк Стебаныч Час назад
А нафига нужна карта "МИР" из Узбекистана, если она в Уйропе не обслуживается?
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19k
babuby Час назад
А ни куда не ехать!
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3k
Voland Час назад
Я киви пользуюсь. Обычная виза и работает. Самое прикольное, что у карты 5 лет срок действия.
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