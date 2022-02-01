Балхаш: загадочное озеро с разным химическим составом

Ну куда уж без легенд о любви, если есть водоем возрастом в 35 тысяч лет.

Богатый чародей Балхаш объявил, то хочет выдать замуж свою красавицу-дочь по имени Или. Разумеется, за самого богатого, красивого и сильного. Женихов приехало очень даже много: сын императора Китая, купцы из Бухары, сыны монгольского хана. Все, конечно же, с дарами, да еще какими! Но сердце девушки было отдано бедному пастуху Караталу.

Пастух одержал победу во всех состязаниях, однако шансов на руку Или у него все равно не было. Выхода не было и одной ночью Или ускакала с Караталом из дому. Не продумав момент, что папа ее был чародеем. Он наложил заклятие на пару влюбленных и превратил их в две реки. Они побежали с гор, надеясь соединиться, но Балхаш превратил себя в озеро и рухнул между двумя влюбленными.

Так вот и впадают реки в озеро, никогда не встречаясь. Причем Или более полноводная. Может быть потому, что ее любовь была сильнее?