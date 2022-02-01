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Балхаш: загадочное озеро с разным химическим составом

Балхаш: загадочное озеро с разным химическим составом (6 фото)

Автор:
01 февраля 2022 15:55
Сообщество : RealFishki
Метки: вода   интересное   природа   путешествия   туризм   факты   
1020
6
В этом водоеме одна половина соленая, а другая - пресная. Невозможно? Казалось бы, но это существует. Разная степень минерализации - пожалуй, самая большая загадка Балхаша. И не единственная.
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Метки: вода   интересное   природа   путешествия   туризм   факты   
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8  комментариев
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443
Шурман Час назад
Настальжи , когда то мы там рыбачили с отцом и дядей .
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Alexin Полчаса назад
Богатого чародея звали " кочки на болоте" ? Мне одному кажется это странным ?
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48k
Albert GER 53 минуты назад
В первый раз слышу за отдых на Балхаше.

Это между медеплавильными заводами и зонами???
так себе удовольствие.
половина местного населения больна туберкулёзом, вторая половина сифилисом.
у них традиция покупать мочу своего хана и пить как священную. хан болел сифилисом...

короче есть балхашский анекдот - трахать можно только тех, которые кашляют...))

природа тоже на любителя - степь солонцовая с элементами осадков от медепереработки..
раньше нагоняли туда немцев и зеков чтоб работали. потом немцы убежали, зэк много не делает...

люди не ведитесь на красивые фото ну его нафиг еще за деньги туда ехать.
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2k
веселый просто Час назад
Хотел поехать, но 3 т. км в один конец как то напрягают
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