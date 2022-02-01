Балхаш: загадочное озеро с разным химическим составом

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В этом водоеме одна половина соленая, а другая - пресная. Невозможно? Казалось бы, но это существует. Разная степень минерализации - пожалуй, самая большая загадка Балхаша. И не единственная.
Балхаш - это второе по размеру непересыхающее соленое озеро мира после Каспийского моря/озера, а в списке самых больших озер - 14-е.
Западная часть озера пресная, а восточная - соленая. С древних времен восточный берег называют морем. А вот так его называли раньше, в хронологическом порядке
Си-Хай, западное море – так назвали озеро китайцы, которые его открыли.
Ак-Денгиз, белое море – потом так водоем именовали монголы.
Тенгиз, море – а это казахское, более позднее, название озера.
Балхаш происходит от слова "балхи". На алтайском, татарском и казахском языках оно обозначает "кочки на болоте".
Западная часть озера пресная, а восточная - соленая. С древних времен восточный берег называют морем. А вот так его называли раньше, в хронологическом порядке
Си-Хай, западное море – так назвали озеро китайцы, которые его открыли.
Ак-Денгиз, белое море – потом так водоем именовали монголы.
Тенгиз, море – а это казахское, более позднее, название озера.
Балхаш происходит от слова "балхи". На алтайском, татарском и казахском языках оно обозначает "кочки на болоте".
Озеро похоже на полумесяц или бумеранг, сужающийся посередине. Середина озера - это пролив шириной примерно 3 км, соединяющий разные части озера. Соленая и пресная половины никогда не перемешиваются и этот феномен ученые пока никак не могут объяснить.
Балхаш растекся по степям на 600 км. Озеро пополняют пять крупных рек и ни одна из него не вытекает, у озера нет выхода и вода из него испаряется. Вот еще одна особенность Балхаша, точнее загадка.
Балхаш растекся по степям на 600 км. Озеро пополняют пять крупных рек и ни одна из него не вытекает, у озера нет выхода и вода из него испаряется. Вот еще одна особенность Балхаша, точнее загадка.
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Вокруг озера земля, в основном, солончаки. Удивительно, что при такой мощной соленой почве не исчезла растительность. Невероятное количество соли, которое поступает в озеро с притоками способно уничтожить его за максимум 30 лет, но Балхаш существует тысячелетиями. Скорее всего, Балхаш сам избавляется от солей при помощи биологических фильтров - водорослей, бактерий и прочего. Вот такая феноменальная экосистема.
Есть еще одна загадка-курьез. На побережье, возле урочища Бекетау-ата, на камнях были найдены отпечатки следов огромных людей. Размер стопы был примерно два метра. Исходя из этого можно предположить, что рост великанов должен был быть около 18 метров. Следов было больше десяти, они шли до самого берега озера. Геологи предположили, то эта такая интересная эрозия под воздействием воды и воздуха. Вот только эти следы очень уж одинаковы и похожи на отпечатки стоп.
Легенда
Ну куда уж без легенд о любви, если есть водоем возрастом в 35 тысяч лет.
Богатый чародей Балхаш объявил, то хочет выдать замуж свою красавицу-дочь по имени Или. Разумеется, за самого богатого, красивого и сильного. Женихов приехало очень даже много: сын императора Китая, купцы из Бухары, сыны монгольского хана. Все, конечно же, с дарами, да еще какими! Но сердце девушки было отдано бедному пастуху Караталу.
Пастух одержал победу во всех состязаниях, однако шансов на руку Или у него все равно не было. Выхода не было и одной ночью Или ускакала с Караталом из дому. Не продумав момент, что папа ее был чародеем. Он наложил заклятие на пару влюбленных и превратил их в две реки. Они побежали с гор, надеясь соединиться, но Балхаш превратил себя в озеро и рухнул между двумя влюбленными.
Так вот и впадают реки в озеро, никогда не встречаясь. Причем Или более полноводная. Может быть потому, что ее любовь была сильнее?
Богатый чародей Балхаш объявил, то хочет выдать замуж свою красавицу-дочь по имени Или. Разумеется, за самого богатого, красивого и сильного. Женихов приехало очень даже много: сын императора Китая, купцы из Бухары, сыны монгольского хана. Все, конечно же, с дарами, да еще какими! Но сердце девушки было отдано бедному пастуху Караталу.
Пастух одержал победу во всех состязаниях, однако шансов на руку Или у него все равно не было. Выхода не было и одной ночью Или ускакала с Караталом из дому. Не продумав момент, что папа ее был чародеем. Он наложил заклятие на пару влюбленных и превратил их в две реки. Они побежали с гор, надеясь соединиться, но Балхаш превратил себя в озеро и рухнул между двумя влюбленными.
Так вот и впадают реки в озеро, никогда не встречаясь. Причем Или более полноводная. Может быть потому, что ее любовь была сильнее?
Отдых на Балхаше
Озеро неглубоко, хорошо подходит для купания. Есть гостиницы, базы отдыха, оборудованные пляжи. Вода - теплая, а песок на пляжах - чистейший. Лето, благодаря континентальному климату, обеспечивает стабильно жаркое лето. Ну практически Турция с Египтом, только инфраструктура похуже, а это, возможно, вопрос времени.
А сероводородные грязи Балхаша известны своими целебными качествами, благодаря богатым минералам.
А сероводородные грязи Балхаша известны своими целебными качествами, благодаря богатым минералам.
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Метки: вода интересное природа путешествия туризм факты
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Это между медеплавильными заводами и зонами???
так себе удовольствие.
половина местного населения больна туберкулёзом, вторая половина сифилисом.
у них традиция покупать мочу своего хана и пить как священную. хан болел сифилисом...
короче есть балхашский анекдот - трахать можно только тех, которые кашляют...))
природа тоже на любителя - степь солонцовая с элементами осадков от медепереработки..
раньше нагоняли туда немцев и зеков чтоб работали. потом немцы убежали, зэк много не делает...
люди не ведитесь на красивые фото ну его нафиг еще за деньги туда ехать.