Как в Турции пьяных людей доставляли в корзинах?

Транспортировка пьяных людей проходила достаточно интересно…
Наверняка, многим из нас знакома ситуация, когда наши знакомые во время весёлого вечернего времяпрепровождения в баре или клубе не следят за количеством выпитого алкоголя. Некоторые напиваются настолько, что теряют способность адекватно координировать свои движения, и приходится на правах друга заботиться о том, чтобы они благополучно добрались до дома. В современном мире сильно упрощают ситуацию такси.
Корзина для пьяных
В турецком городе Стамбул ещё с эпохи Средневековья существовал необычный способ переноски пьяных людей из таверны. Когда персонал увеселительного заведения понимал, что человек изрядно перепил, начинает мешать другим посетителям проводить время и вообще больше не может самостоятельно передвигаться, они прибегали к услуге носильщиков с плетёными корзинами. Именно в эти корзины и помещался пьяный человек. Перед этим он должен был максимально членораздельно назвать точный адрес своего проживания или места, куда его можно отправить и где о нём после позаботятся другие.
Тонкости необычной работы
Предоставляемая услуга имела несложное и понятное название — «пьяная корзина». Она не была бесплатной. Обычно деньги за доставление пьяного человека домой взимались со счета пьяного субъекта или же его семьи. Если же средства не могли найти ни первые, ни вторые, то бармен записывал долг в специальную тетрадку, а потом предъявлял счёт, когда человек снова приходил в бар.
Конечно же, в такой подработке мало чего приятного. Во-первых, корзина, в которой переносился пьяный человек, была предназначена для сбора и переноски продуктов, поэтому расположить в ней человека, а после ещё и нести эту конструкцию не всегда по короткому пути — занятие не из лёгких. Обычно в качестве носильщиков выбирались очень крепкие и пышущие здоровьем силачи, для которых подобная физическая нагрузка была как минимум не сильно выматывающей. Во-вторых, пьяный человек во время пути мог наговорить много неприятных вещей носильщику, отчего у последнего настроение точно не поднималось.
Влияние на языковую сферу
Пьяный человек, которого поместили в корзину, называли «кюфези», а состояние сильного алкогольного опьянения, не позволяющее дойти до дома самостоятельно — «кюфе». В турецком языке даже появилась поговорка, связанная с данной услугой: «Кюфелик олмак», — что переводится дословно как «пьяный в корзину». Если дать более развёрнутый смысл, то фраза означала, что человек напился настолько сильно, что его несут до дома в корзине. Этому фразеологическому сочетанию можно подобрать такие русские эквивалентные выражения, как «пьяный в стельку» или «пьяный в хлам».
Дидактическая сторона услуги
Услуга «пьяной корзины» использовалась ещё и в педагогических целях. Человек, которого доставляли таким образом до дома, не мог адекватно воспринимать ситуацию и не отдавал себе в этом отчёта. Поэтому ему становилось очень совестно, когда он вспоминал о случившемся или ему об этом кто-то рассказывал, ведь он был настолько пьян, что не смог дойти до дома. Нередко бывали такие случаи, когда носильщик специально выбирал более людный путь, чтобы пьяницу увидели как можно больше людей, ведь отрицательный пример поведения всегда наиболее показательный.
Сейчас такой услуги в Турции, скорей всего, уже не существует, потому что современный мир предоставляет альтернативные и более удобные способы передвижения в пьяном состоянии. Однако память о «пьяной корзине» сохранилась и в языке, и в массе забавных исторических фотографий.
Источник:
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