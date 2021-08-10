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Как в Турции пьяных людей доставляли в корзинах?

Как в Турции пьяных людей доставляли в корзинах? (2 фото)

Автор:
10 августа 2021 08:35
Сообщество : Исторические факты
Метки: Турция   доставка   корзина   люди   пьяные люди   факты   фото   
359
2

Транспортировка пьяных людей проходила достаточно интересно…

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Метки: Турция   доставка   корзина   люди   пьяные люди   факты   фото   
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Игорь Полчаса назад
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28k
a.fey Полчаса назад
Да. Сейчас для этого существуют такси...
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