Как в Турции пьяных людей доставляли в корзинах?

Конечно же, в такой подработке мало чего приятного. Во-первых, корзина, в которой переносился пьяный человек, была предназначена для сбора и переноски продуктов, поэтому расположить в ней человека, а после ещё и нести эту конструкцию не всегда по короткому пути — занятие не из лёгких. Обычно в качестве носильщиков выбирались очень крепкие и пышущие здоровьем силачи, для которых подобная физическая нагрузка была как минимум не сильно выматывающей. Во-вторых, пьяный человек во время пути мог наговорить много неприятных вещей носильщику, отчего у последнего настроение точно не поднималось.

Влияние на языковую сферу

Пьяный человек, которого поместили в корзину, называли «кюфези», а состояние сильного алкогольного опьянения, не позволяющее дойти до дома самостоятельно — «кюфе». В турецком языке даже появилась поговорка, связанная с данной услугой: «Кюфелик олмак», — что переводится дословно как «пьяный в корзину». Если дать более развёрнутый смысл, то фраза означала, что человек напился настолько сильно, что его несут до дома в корзине. Этому фразеологическому сочетанию можно подобрать такие русские эквивалентные выражения, как «пьяный в стельку» или «пьяный в хлам».

Дидактическая сторона услуги

Услуга «пьяной корзины» использовалась ещё и в педагогических целях. Человек, которого доставляли таким образом до дома, не мог адекватно воспринимать ситуацию и не отдавал себе в этом отчёта. Поэтому ему становилось очень совестно, когда он вспоминал о случившемся или ему об этом кто-то рассказывал, ведь он был настолько пьян, что не смог дойти до дома. Нередко бывали такие случаи, когда носильщик специально выбирал более людный путь, чтобы пьяницу увидели как можно больше людей, ведь отрицательный пример поведения всегда наиболее показательный.

Сейчас такой услуги в Турции, скорей всего, уже не существует, потому что современный мир предоставляет альтернативные и более удобные способы передвижения в пьяном состоянии. Однако память о «пьяной корзине» сохранилась и в языке, и в массе забавных исторических фотографий.