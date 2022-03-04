Стоимость путёвок в Египет и Турцию резко выросла

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На 80% повысились цены на путевки на популярные курорты из-за снижения курса рубля.
Ассоциация туроператоров России сообщила о резком повышении цен. Туроператоры и ранее говорили о повышении тарифов турецких отелей, в сравнении с прошлым годом, на 10-15%.
Вот так, если исходить из статистики, десятидневная поездка "все включено" на двоих в трёхзвездочный отель Турции обошелся бы в феврале в среднем в 73 тысячи рублей.
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