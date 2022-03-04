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Стоимость путёвок в Египет и Турцию резко выросла

Стоимость путёвок в Египет и Турцию резко выросла (3 фото)

Автор:
04 марта 2022 12:37
Сообщество : Путешествия
Метки: Турция   египет   интересное   новости   отдых   отпуск   путешествия   туризм   
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3
На 80% повысились цены на путевки на популярные курорты из-за снижения курса рубля.

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Метки: Турция   египет   интересное   новости   отдых   отпуск   путешествия   туризм   

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4  комментария
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6k
Борис Карабанов 2 часа назад
О, "вечно усталые" будут недовольны!
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8k
Hunson Abadeer 9 минут назад
ну надеюсь к лету упадут цены и можно будет сгонять отдохнуть
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27k
lem02 48 минут назад
Жаль. Я Турцию люблю.
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