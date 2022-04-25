Какие тайны скрывает великолепный Петергоф и его фонтаны

Их 190 и ещё 4 каскадные системы. И они утрут нос даже современным достижениям в науке и технике.
Петродворец находится в 30 километрах от Петербурга. Сначала построили морскую крепость, а затем и город Кронштадт. Стройку курировал Петр I и регулярно приезжал с внезапными проверками, чтобы он мог отдохнуть после дороги, возвели усадьбу «Петров двор», позже Петергоф.
Потом, когда Петр I съездил в Версаль и просто влюбился во французские парки и фонтаны. Император вернулся в Россию и дал команду построить у нас такие же комплексы. В 1714 году за проект взялся немецкий инженер и гидротехник Миних. Позже им занимались такие известные архитекторы Адам Менелас и Карл Шиннель, Микетти и Браунштейн, Леблон и другие.
В первую очередь, Петергоф известен своими фонтанами. В Большой каскад входит 75 фонтанов и 250 фигур и деталей. Самый известный фонтан в каскаде - Самсон, это визитная карточка Петергофа.
Следующий каскад - Шахматная доска.
Фонтаны-шутихи, их возвели для развлечения гостей.
И фонтан «Адам и Ева» на Марлинской аллее.
Все фонтаны разные, ни один не повторяется. А все вместе они создают неповторимый образ Петергофа. Ну а главная загадка фонтанов - это особенности гидротехнической системы. Вода подавалась из источников, расположенных в 25 километрах от резиденции и шла она благодаря перепаду высот.
Для того времени это был революционный проект, причём он не требовал значительных затрат.
Весь комплекс включается в ручном режиме - этим управляет группа специалистов. И они организуют 2 главных мероприятия Петергофа: запуск фонтанов в мае и их остановка в сентябре.
На открытии фонтанов всегда проходит концерт и праздничное шоу.
На их закрытии тоже проводится праздничная программа.
Поэтому Петергоф - это жемчужина и уникальная достопримечательность с потрясающими инженерными решениями. А всё началось с желания Петра I построить комплекс парков с фонтанами.
Источник:
АНТИФИШКИ
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для иностранцев с другими паспортами 1200 рублей.
судя по всему, автор считает, что смартфон в его кармане занесён на землю инопланетянами.