FISHKINET
X Трансляция: события на Украине в реальном времени
Сообщество RealFishki 443 поста • 41 подписчик подписаться
Главная > Сообщество RealFishki 
Какие тайны скрывает великолепный Петергоф и его фонтаны

Какие тайны скрывает великолепный Петергоф и его фонтаны

Автор:
25 апреля 2022 00:44
Сообщество : RealFishki
Метки: Петербург   Пётр I   комплекс   парк   петергоф   фонтаны   
686
11

Их 190 и ещё 4 каскадные системы. И они утрут нос даже современным достижениям в науке и технике.

Петродворец находится в 30 километрах от Петербурга. Сначала построили морскую крепость, а затем и город Кронштадт. Стройку курировал Петр I и регулярно приезжал с внезапными проверками, чтобы он мог отдохнуть после дороги, возвели усадьбу «Петров двор», позже Петергоф.

×
×

Потом, когда Петр I съездил в Версаль и просто влюбился во французские парки и фонтаны. Император вернулся в Россию и дал команду построить у нас такие же комплексы. В 1714 году за проект взялся немецкий инженер и гидротехник Миних. Позже им занимались такие известные архитекторы Адам Менелас и Карл Шиннель, Микетти и Браунштейн, Леблон и другие.

В первую очередь, Петергоф известен своими фонтанами. В Большой каскад входит 75 фонтанов и 250 фигур и деталей. Самый известный фонтан в каскаде - Самсон, это визитная карточка Петергофа.

Следующий каскад - Шахматная доска.

Фонтаны-шутихи, их возвели для развлечения гостей.

И фонтан «Адам и Ева» на Марлинской аллее.

Все фонтаны разные, ни один не повторяется. А все вместе они создают неповторимый образ Петергофа. Ну а главная загадка фонтанов - это особенности гидротехнической системы. Вода подавалась из источников, расположенных в 25 километрах от резиденции и шла она благодаря перепаду высот.

Для того времени это был революционный проект, причём он не требовал значительных затрат.

Весь комплекс включается в ручном режиме - этим управляет группа специалистов. И они организуют 2 главных мероприятия Петергофа: запуск фонтанов в мае и их остановка в сентябре.

На открытии фонтанов всегда проходит концерт и праздничное шоу.

На их закрытии тоже проводится праздничная программа.

Поэтому Петергоф - это жемчужина и уникальная достопримечательность с потрясающими инженерными решениями. А всё началось с желания Петра I построить комплекс парков с фонтанами.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
Ещё больше постов и свободного общения тут
подписаться на сообщество "RealFishki"
Метки: Петербург   Пётр I   комплекс   парк   петергоф   фонтаны   
1
6
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
23k
voipstersk8 2 часа назад
и какие же тайны скрывает Петергоф?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Василич Час назад
Входной билет в нижний парк 600 рублей. Вход в Большой петергофский дворец 600 рублей.
для иностранцев с другими паспортами 1200 рублей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Василенко Татьяна 2 часа назад
Потрясающий парк, красивейшие фонтаны...Недаром любая экскурсия в Питер включает посещение Петергофа (весенне-летний период, конечно). Пушкин, Павловск - могут быть, могут не быть. А Петергоф есть всегда!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Касьян Пуздой 3 часа назад
"И они утрут нос даже современным достижениям в науке и технике."
судя по всему, автор считает, что смартфон в его кармане занесён на землю инопланетянами.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Домашние хитрости 7 часов назад
А принцип работы фонтанов очень прост. Водоем, от которого они "питаются" расположен выше самих фонтанов, поэтому не нужны никакие насосы.
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Toffler

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

13140



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
«Верка Сердючка» планирует прогуляться у Кремля
0
109
«Верка Сердючка» планирует прогуляться у Кремля
Сыр вкусный слопан, и вопль недовольный голодная Алиса издала: как мило и трогательно умеют огорчаться лисы
2
16
Сыр вкусный слопан, и вопль недовольный голодная Алиса издала: как мило и трогательно...
Набирающие популярность в сообществах
Цифровой художник совмещает разные фильмы в одном снимке
0
4
Цифровой художник совмещает разные фильмы в одном снимке
Кудеяр: правда ли, что Иван Грозный убил старшего брата
0
3
Кудеяр: правда ли, что Иван Грозный убил старшего брата
Тачка на водороде: будущее или реальность
Тачка на водороде: будущее или реальность
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Любая женщина после 30
0
0

Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#картинки#Россия#страна#Приколы#Разное#Украина#мир#галкин
#история#люди#интересно#новости#прикол#Жизнь#позитив#интересное
#Юмор#фотографии#факты#СССР#кино#фильм#подборка#Япония
Тачка на водороде: будущее или реальность Тачка на водороде: будущее или реальность Легендарный советский конструктор: его оружие превращало в хлам всю американскую технику Легендарный советский конструктор: его оружие превращало в хлам всю американскую технику Гастрономический тур по Петербургу: самые необычные кафе и бары Гастрономический тур по Петербургу: самые необычные кафе и бары Любовные игры диких кошек в национальном парке «Земля леопардов» Любовные игры диких кошек в национальном парке «Земля леопардов» В Петербурге водитель вытащил угонщика прямо из движущейся машины В Петербурге водитель вытащил угонщика прямо из движущейся машины Крутые фонтаны со всего мира и три тотальных фейла Крутые фонтаны со всего мира и три тотальных фейла

На что жалуетесь?

Вернуться