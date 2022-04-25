Какие тайны скрывает великолепный Петергоф и его фонтаны

Для того времени это был революционный проект, причём он не требовал значительных затрат.

Весь комплекс включается в ручном режиме - этим управляет группа специалистов. И они организуют 2 главных мероприятия Петергофа: запуск фонтанов в мае и их остановка в сентябре.