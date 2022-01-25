Легендарный советский конструктор: его оружие превращало в хлам всю американскую технику

Молодость, азарт, желание работать и создавать - у них было все. Но в 1959 году советское командование увлеклось идеей ракетостроения и Аркадию Георгиевичу поручили возглавить это направление. По его же словам: «Как если бы всю жизнь строил паровозы, а потом приказали строить самолеты». Но Шипунов принял и этот вызов.

В 1962 году его назначили начальником Тульского КБ приборостроения. И он с головой ушел в работу, трудился по 12 часов в сутки и все никак не мог понять, зачем придумали выходные. Основным проектом КБ стала противотанковая управляемая ракета «Овод». Их конкуренты из Коломенского КБ создавали комплекс «Малютка», а курировал работу лично Хрущев. И вот здесь у Аркадия Георгиевича случилась осечка: во время совместных испытаний «Малютка» поразила все цели, а его ракета сбилась с намеченного маршрута и рухнула в лес. Но Шипунова это не остановило - через несколько лет он создал противотанковый комплекс «Фагот».

В 1964 году американцы решили принести во Вьетнам демократию и начали бомбить мирное население. СССР не осталось в стороне и отправило в страну вооружение и специалистов. Одним из них был Аркадий Георгиевич. По возвращении на родину, его вызвал Дмитрий Устинов, председатель Совета Министров СССР. Шипунову удалось убедить его, что американцы успешно используют авиационные пушки, а в СССР от этого направления отклонились. И Устинов дал срочное поручение: наладить разработку и создание авиационной артиллерии.