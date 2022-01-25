Легендарный советский конструктор: его оружие превращало в хлам всю американскую технику

В 2003 году во время захвата Ирака, американцы захотели покрасоваться и выпустили «Зверя». Так называли новейший танк «Абрамс», он считался неуязвимым. Но в первых же боях было уничтожено 80 машин и еще 800 получили повреждения. А сделано это было с помощью советского вооружения сорокалетней давности.
США устроили скандал и хотели наложили санкции на Тульское КБ приборостроения. «Западные партнеры» посчитали, что туляки поставляют в Ирак свои новейшие разработки.
На это им возразил главный конструктор: «Если бы это были новейшие разработки - вы бы и границу Ирака не перешли». После расследования американцы признали: да, их хваленых «Зверей» подбили вовсе не новым оружием, а ракетными комплексами «Фагот» и «Конкурс», их разработали в 1960-х. А занимался этим тот самый главный конструктор Тульского КБ - Аркадий Шипунов.
Весной 1944 года Аркадий ждал призыва в Красную Армию, но тут ему на глаза попалась местная газета с заметкой о приеме в Тульский механический институт. Это изменило его жизнь. Аркадий отправился в военкомат, добился приема у Горвоенкома и тот лично дал добро на его освобождение от службы и отправку на учебу. На прощанье военный сказал: «Учись, сынок. Нам такие нужны!»
В 1950 Аркадий с отличием закончил институт и пошел работать в центр стрелково-пушечного вооружения «Точмаш». Там он познакомился с Василием Грязевым - они стали друзьями и единомышленниками на всю дальнейшую жизнь. Им не терпелось попробовать себя в чем-то новом, тут как раз началась война в Корее, и от командования пришел запрос на модернизацию стрелкового авиавооружения. Друзья сразу же взялись за дело. Итогом их работы стала ГШ-23 и ее модернизированная версия ГШ-30. По сути, этой разработкой они проложили путь для дальнейшей эволюции всего стрелкового авиавооружения в мире.
Молодость, азарт, желание работать и создавать - у них было все. Но в 1959 году советское командование увлеклось идеей ракетостроения и Аркадию Георгиевичу поручили возглавить это направление. По его же словам: «Как если бы всю жизнь строил паровозы, а потом приказали строить самолеты». Но Шипунов принял и этот вызов.
В 1962 году его назначили начальником Тульского КБ приборостроения. И он с головой ушел в работу, трудился по 12 часов в сутки и все никак не мог понять, зачем придумали выходные. Основным проектом КБ стала противотанковая управляемая ракета «Овод». Их конкуренты из Коломенского КБ создавали комплекс «Малютка», а курировал работу лично Хрущев. И вот здесь у Аркадия Георгиевича случилась осечка: во время совместных испытаний «Малютка» поразила все цели, а его ракета сбилась с намеченного маршрута и рухнула в лес. Но Шипунова это не остановило - через несколько лет он создал противотанковый комплекс «Фагот».
В 1964 году американцы решили принести во Вьетнам демократию и начали бомбить мирное население. СССР не осталось в стороне и отправило в страну вооружение и специалистов. Одним из них был Аркадий Георгиевич. По возвращении на родину, его вызвал Дмитрий Устинов, председатель Совета Министров СССР. Шипунову удалось убедить его, что американцы успешно используют авиационные пушки, а в СССР от этого направления отклонились. И Устинов дал срочное поручение: наладить разработку и создание авиационной артиллерии.
Вскоре в Тульском КБ появилась шестиствольная пушка, которую установили на МИГ-21, МИГ-27 и СУ-24. А в конце 1960-х завершились работы по созданию комплекса «Фагот» и ПТРК «Конкурс» - эти машины и уничтожали американские танки в Ираке в 2003 году.
В 1970-х Аркадий Георгиевич со своей командой трудился над зенитно-артиллерийской установкой «Тунгуска». Но неожиданно вмешался министр обороны СССР, Андрей Гречко, он не разделял взглядов Шипунова и отдавал предпочтение другим КБ. Здесь помог случай: во время египетско-израильской войны было уничтожено почти 100 танков, которые мы предоставили египтянам. Сделано это было с помощью американских вертолетов - тогда наше командование осознало, что танки практически не защищены от воздушных атак и распорядилось возобновить разработку «Тунгуски». На решающей стадии работы, прямо на испытательном полигоне, у Шипунова случился микроинсульт. Но он не лег в больницу до тех пор, пока не завершил испытания - работа всегда была превыше всего.
Чуть позже Аркадий Георгиевич увлекся лазерными технологиями. Ими оснастили комплекс «Краснополь»: он состоит из 152 снаряда и лазерного дальномера-целеуказателя. Вероятность поражения цели - почти 100%.
А потом наступили девяностые, страну сломали об колено и большинство предприятий закрылось. Вернее, их просто перестали финансировать или просто обанкротили, но это уже тема для отдельного разговора. А что касается Тульского КБ - его спасла воля и решимость Аркадия Георгиевича. Ему предлагали выпускать гражданскую продукцию, но он отказался наотрез: «Мы будем делать то, что умеем». И оказался прав - чуть позже началась война с терроризмом и силовикам понадобилось новое оружие. Шипунов снова стал нужен всем.
В КБ разработали пистолет-пулемет ПП-90, гранатометы АГС-30 и ГМ-94, пистолет ГШ-18, пули которого пробивают титановый лист в 8,5 мм.
Одновременно с этим, Тульское КБ стало работать и с иностранными заказчиками. Одним из них стали ОАЭ, им Аркадий Георгиевич обязался поставить ракетно-пушечный комплекс «Панцирь». Дело было в 2000-х годах. Сроки по контракту несколько раз переносили - смежное предприятие не смогло вовремя предоставить необходимые радиолокаторы, но в 2006 комплекс встал на вооружение в Эмиратах, а шейхи лично приехали на его испытание. Когда он успешно уничтожил 13 целей из 13 возможных, вся правящая верхушка ОАЭ дружно встала и зааплодировала.
С 2006 года Шипунов отошел от активного руководства КБ и стал его научным руководителем. Итогом многолетней работы советского конструктора стали 740 изобретений, 427 научных трудов и 120 образцов вооружения.
Аркадий Георгиевич ушел из жизни 25 апреля 2013 года. Страна лишились выдающегося инженера и просто гения, которые рождаются раз в сто лет.
Источник:
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