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Фотографии, которые стали интересными только благодаря котам

Фотографии, которые стали интересными только благодаря котам

Автор:
24 апреля 2022 21:49
Метки: интересно   кошки   прикольно   фотографии   
132
24
Усатые и полосатые могут украсить любой снимок. Так и произошло со скучными и не примечательными на первый взгляд фото, которые вы увидите в подборке ниже. Они просто заиграли новыми красками только благодаря внезапному появлению прекрасных котеек.
Приятного просмотра!
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Источник:

АНТИФИШКИ
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1  комментарий
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Василич 14 минут назад
Чего это ты вдруг про котиков, выпил или депрессия? Возможно и то и другое.
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