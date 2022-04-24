Подвиг славной дочери казахского народа. Как Маншук Маметова стала Героем Советского Союза

Через год Маншук наконец-то взяли писарем в штаб 100-ой стрелковой бригады, которая была сформирована практически полностью из таких же казахов, пылающих ненавистью к врагу.

Но поскольку Маншук перед войной окончила курсы медсестер, то ее через какое-то время перевели в медсанчасть.

Однажды в бою перевязывая раненого пулеметчика, ей пришлось взяться за пулемет, чтобы остановить наступающего врага.

После этого случая юная казашка дала себе слово, что станет пулеметчицей.

В то время как раз по фронтам гремела слава пулеметчика Ханпаши Нурадилова.

После специальных курсов подготовки Маншук направили в строевую часть командиром пулеметного расчета.

Несмотря на то, что пулемет сам по себе был достаточно тяжелым, она с легкостью управлялась с ним, показывая пример даже бывалым пулеметчикам.

Героический бой 15 октября 1943 года под Псковом стал для старшего сержанта Маншук Маметовой последним.

Тогда пулеметный расчет Маншук Маметовой закрепился на очень выгодной позиции для того, чтобы противостоять противнику, а в случае отступления наших войск - преградить наступление врага.

Поскольку пулеметные расчеты стали для фашистов непреодолимой преградой, немцы решили накрыть их минометным огнем.