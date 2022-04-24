Подвиг славной дочери казахского народа. Как Маншук Маметова стала Героем Советского Союза

С первых дней войны Маншук Маметова просилась на фронт. Целый год она обивала пороги военкомата с просьбами отправить ее в войска бить фашистов. В каждой своей просьбе она непременно говорила, что нет у нее ни братьев, ни сестер и поэтому кроме нее некому больше защищать родину от немецкого гада.
Через год Маншук наконец-то взяли писарем в штаб 100-ой стрелковой бригады, которая была сформирована практически полностью из таких же казахов, пылающих ненавистью к врагу.
Но поскольку Маншук перед войной окончила курсы медсестер, то ее через какое-то время перевели в медсанчасть.
Однажды в бою перевязывая раненого пулеметчика, ей пришлось взяться за пулемет, чтобы остановить наступающего врага.
После этого случая юная казашка дала себе слово, что станет пулеметчицей.
В то время как раз по фронтам гремела слава пулеметчика Ханпаши Нурадилова.
После специальных курсов подготовки Маншук направили в строевую часть командиром пулеметного расчета.
Несмотря на то, что пулемет сам по себе был достаточно тяжелым, она с легкостью управлялась с ним, показывая пример даже бывалым пулеметчикам.
Героический бой 15 октября 1943 года под Псковом стал для старшего сержанта Маншук Маметовой последним.
Тогда пулеметный расчет Маншук Маметовой закрепился на очень выгодной позиции для того, чтобы противостоять противнику, а в случае отступления наших войск - преградить наступление врага.
Поскольку пулеметные расчеты стали для фашистов непреодолимой преградой, немцы решили накрыть их минометным огнем.
В результате чего бойцы двух соседних пулеметных точек были убиты. Маншук тоже осталась одна, поскольку и ее напарник оказался смертельно ранен.
Маншук не растерялась и стала короткими перебежками передвигаться между расчетами. Она вела непрерывный огонь сразу из трех пулеметов, оставляя на поле боя горы немецких трупов.
Ошалевшие немцы еще раз решили накрыть своими минометами наши расчеты.
Раненая Маншук на минуту потеряла сознание, ну а когда очнулась, то снова взялась за гашетку пулемета и стала в упор расстреливать наступающих немцев.
Через некоторое время подоспевшие бойцы нашли бездыханное тело Маншук Маметовой. Мертвой хваткой она сжимала гашетку пулемета, а вокруг нее насчитали 72 немецких трупа.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 марта 1944 года гвардии старшему сержанту Маметовой Маншук Жиенгалиевне присоено звание Герой советского Союза (посмертно).
Гульсим Сельжанова посвятила Маншук Маметовой эти строки.
Люблю твои черты,
Твой профиль тонкий,
Жизнь отдала ты праведной борьбе.
Как мы сегодня,
Будут чтить потомки
И подвиг твой, и память о тебе.
Забыть ли время испытаний тяжких
Ещё не стёрты все его следы…
Твоей судьбою, смелая казашка,
Все степняки в краю родном горды.
Им чудится:
Страною, мирной ныне,
Среди своих стареющих подруг,
И ты проходишь, наша героиня,
Проходишь, вечно юная Маншук.
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