Талант и бесстрашие: советские актрисы, принявшие участие в боях Великой Отечественной войны

Когда началась война, Екатерина Верулашвили уже была дипломированной состоявшейся 24-летней актрисой и играла в театре. Первый год Катя провела в тылу, а на второй пошла добровольцем на фронт.

Екатерина Варламовна прошла всю войну, служила в зенитных войсках. После победы вернулась домой и посвятила жизнь театру. В кино у актрисы было не так много работ, в основном роли второго плана. Но зрителю Верулашвили запомнилась как мать Аладдина в киносказке «Волшебная лампа Аладдина».