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Талант и бесстрашие: советские актрисы, принявшие участие в боях Великой Отечественной войны

Талант и бесстрашие: советские актрисы, принявшие участие в боях Великой Отечественной войны (6 фото)

Автор:
26 марта 2022 13:54
Сообщество : Кино
Метки: Великая Отечественная война   Победа   актриса   кино   роль   театр   фильм   фронт   
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Не только советские, но и российские зрители оценили талант этих актрис. Которые не любили афишировать тот факт, что перед тем, как состояться в творческой профессии, прошли горнило войны.

Сложно поспорить с тем, что блистательной Элине Быстрицкой удалось лучше всех воплотить на экране образ гордой казачки Аксиньи из «Тихого Дона». Возможно, в этом актрисе помог даже не юношеский, а детский опыт: В нежном 13-летнем возрасте девочка вызвалась работать санитаркой в госпитале.


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Взрослые были уверены, что она сбежит, столкнувшись с трудной и грязной работой. Но юная санитарка держалась, трудилась наравне с другими, сцепив зубы. Элина Авраамовна вспоминала, что в госпитале лежали парни с оторванными руками и ногами. Но как-то ухитрялись сохранять стойкость  и силу духа. После войны девушка решила связать свою жизнь с медициной и даже получила профессию акушера-гинеколога. После начала практики Быстрицкая поняла, что это не её призвание, и пошла учиться в театральный институт.


Когда началась война, Екатерина Верулашвили уже была дипломированной состоявшейся 24-летней актрисой и играла в театре. Первый год Катя провела в тылу, а на второй пошла добровольцем на фронт.

Екатерина Варламовна прошла всю войну, служила в зенитных войсках. После победы вернулась домой и посвятила жизнь театру. В кино у актрисы было не так много работ, в основном роли второго плана. Но зрителю Верулашвили запомнилась как мать Аладдина в киносказке «Волшебная лампа Аладдина».


Отец Зои Васильковой был военным, генерал-лейтенантом артиллерии. Поэтому совершенно очевидно, что воспитанная в духе патриотизма 17-летняя боевая девчонка вызвалась в добровольцы.

В частях, возглавляемых отцом Николаем Васильковым, она заполняла водородом шары-пилоты, которые потом задействововались в борьбе с авиацией вражеских частей. Как-то Зоя попала под обстрел, потеряла много крови и перенесла несколько операций. Уже в 18-летнем возрасте девушка была удостоена награды – медали «За боевые заслуги». После демобилизации в 1944 году она долго не могла определиться с профессией, но в итоге выбрала театральный.

Василькову часто называли королевой эпизода. Но она гордилась, объясняя, что сниматься в ролях второго плана не так просто. Ведь за короткий промежуток времени надо было успеть раскрыть характер персонажа и объяснить зрителю, зачем он вообще задействован в фильме. Зрителям Зоя Николаевна запомнилась по таким образам как императрица в «Вечерах на хуторе близ Диканьки», губернаторша из трагикомедии «О бедном гусаре замолвите слово», фрейлина из «Королевства кривых зеркал».


Когда началась война, Антонина Максимова уже играла в театре и активно снималась в кино. Несмотря на пик карьеры, девушка в 1942 году ушла на фронт. Максимова служила радисткой, а потом играла на сцене фронтового театра. Вернулась в кино через несколько лет после окончания войны и снялась более чем в 50 кинолентах. На счету Антонины Михайловны роли в таких картинах как «Отелло», «Баллада о солдате», «Звонят, откройте дверь», «Берегись автомобиля», «Как закалялась сталь», заслуженно ставших классикой советского кинематографа.


Ни секунды не колеблясь, ушла добровольцем на фронт и Евгения Козырева. Девушка, которой на тот момент был всего 21 год, сперва служила в автомобильной роте, а затем перешла в воздушную истребительную армию ПВО. Спустя два года Женя была награждена медалью «За боевые заслуги».

Войну Евгения Николаевна вспоминала как череду горестей и потерь друзей и боевых товарищей. После демобилизации Козырева родила ребёнка и начала карьеру в МАДТ имени Маяковского. Известность и популярность ей подарила роль французской актрисы Мадлен Тибо в фильме «Убийство на улице Данте».

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Великая Отечественная война   Победа   актриса   кино   роль   театр   фильм   фронт   
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