20 крутых прикидов, которые люди сшили своими руками

Представляю фотографии талантливо сшитых вещей и костюмов, которые привлекли невероятное внимание людей в социальных сетях. Пользователи щедро одаривали авторов изделий лайками и положительными комментариями.
Люди, которые умеют шить своими руками, достойны восхищения и уважения. Они умеют создавать настоящие произведения искусства, использовав лишь немного материи, нитей и задействовав свою фантазию. У некоторых мастеров получаются настолько потрясающие работы, что их даже не стыдно представить широкой публике. Такой смелый шаг — отличная возможность самореализоваться и заявить о себе.
Мой костюм феи
Вы настоящая осенняя фея! Красиво!
Шью рубашки, галстуки для себя и своих кошек
Это просто слишком мило!
Я только что закончил костюм моего сына на Хэллоуин
Делает ли меня великим ботаником то, что я знаю, каким мотыльком он должен быть? Он мотылёк Атлас.
Слишком милый. Он пушистый мотылёк!
Я смогла! Я самостоятельно сшила пальто!
Я давно мечтала о своём пальто, которое будет сшито специально под меня. Я забыла об этом и вспомнила только тогда, когда увидела ваше великолепное пальто. Если это не повод заняться шитьём, то я не знаю что!
Я сшил рубашку в стиле вестерн с блестящими пришельцами и космическими пончиками
Очень довольна, что сделала себе берет лисички на осень
Я сделала платье со светодиодами, чтобы оно выглядело как ночное небо
Я тут сделала кое-что
Наряд, который я сделала с нуля из ткани Kente
Отличный материал! Он заставляет вашу кожу сиять!
Выглядит великолепно! Отличная работа!
Моё платье красавицы закончено (по мультфильму «Красавица и Чудовище»)
Я сшила платье-бабочку
Пальто из сломанных зонтиков
Очень умно! И хорошо смотрится!
Какая умная идея и отличный способ переработки!
Закончил свой костюм-тройку
Моё недорогое свадебное платье, сделанное своими руками
Попытка воссоздать платье в стиле 60-х годов из «Хода Королевы»
Платье и рубашка в стиле 1950-х годов
Потрясающе! Стиль идеально подходит вам. Мне даже нравится, как ваши татуировки оттеняют платье. Ваши наряды идеально сочетаются друг с другом!
Я сделала халат, который носил Бильбо в первом фильме о хоббите
Вы бы заработали много денег, если бы сшили таких халатов больше и продали их.
Хотел бы я быть достаточно храбрым, чтобы носить то, что сшил
Носите это. Носите его всякий раз, когда есть возможность. Вы пожалеете, что не поделились этим с миром.
Фредди Меркьюри точно носил бы это.
Самодельная куртка-бомбер
Я увидел в магазине ткань и решил, что должен сшить из неё что-то. Это моя первая попытка сделать куртку и первая настоящая одежда, которую я создал для себя. Думаю, что вскоре смогу шить ещё лучше.
Я сделала себе свадебное платье
Источник:
АНТИФИШКИ
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Нет, не делает. Великим зоологом тоже.