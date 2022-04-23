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20 крутых прикидов, которые люди сшили своими руками

20 крутых прикидов, которые люди сшили своими руками

Автор:
23 апреля 2022 08:50
Сообщество : Фабрика идей
Метки: креатив   наряд   одежда   своми руками   талант   шитье   
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Представляю фотографии талантливо сшитых вещей и костюмов, которые привлекли невероятное внимание людей в социальных сетях. Пользователи щедро одаривали авторов изделий лайками и положительными комментариями.

Люди, которые умеют шить своими руками, достойны восхищения и уважения. Они умеют создавать настоящие произведения искусства, использовав лишь немного материи, нитей и задействовав свою фантазию. У некоторых мастеров получаются настолько потрясающие работы, что их даже не стыдно представить широкой публике. Такой смелый шаг — отличная возможность самореализоваться и заявить о себе.


Мой костюм феи

×
×

Вы настоящая осенняя фея! Красиво!


Шью рубашки, галстуки для себя и своих кошек


Это просто слишком мило!


Я только что закончил костюм моего сына на Хэллоуин


Делает ли меня великим ботаником то, что я знаю, каким мотыльком он должен быть? Он мотылёк Атлас.

Слишком милый. Он пушистый мотылёк!


Я смогла! Я самостоятельно сшила пальто!


Я давно мечтала о своём пальто, которое будет сшито специально под меня. Я забыла об этом и вспомнила только тогда, когда увидела ваше великолепное пальто. Если это не повод заняться шитьём, то я не знаю что!


Я сшил рубашку в стиле вестерн с блестящими пришельцами и космическими пончиками

Очень довольна, что сделала себе берет лисички на осень

Я сделала платье со светодиодами, чтобы оно выглядело как ночное небо

Я тут сделала кое-что

Наряд, который я сделала с нуля из ткани Kente

Отличный материал! Он заставляет вашу кожу сиять!

Выглядит великолепно! Отличная работа!


Моё платье красавицы закончено (по мультфильму «Красавица и Чудовище»)

Я сшила платье-бабочку

Пальто из сломанных зонтиков

Очень умно! И хорошо смотрится!

Какая умная идея и отличный способ переработки!


Закончил свой костюм-тройку

Моё недорогое свадебное платье, сделанное своими руками

Попытка воссоздать платье в стиле 60-х годов из «Хода Королевы»

Платье и рубашка в стиле 1950-х годов

Потрясающе! Стиль идеально подходит вам. Мне даже нравится, как ваши татуировки оттеняют платье. Ваши наряды идеально сочетаются друг с другом!


Я сделала халат, который носил Бильбо в первом фильме о хоббите

Вы бы заработали много денег, если бы сшили таких халатов больше и продали их.


Хотел бы я быть достаточно храбрым, чтобы носить то, что сшил

Носите это. Носите его всякий раз, когда есть возможность. Вы пожалеете, что не поделились этим с миром.

Фредди Меркьюри точно носил бы это.


Самодельная куртка-бомбер

Я увидел в магазине ткань и решил, что должен сшить из неё что-то. Это моя первая попытка сделать куртку и первая настоящая одежда, которую я создал для себя. Думаю, что вскоре смогу шить ещё лучше.


Я сделала себе свадебное платье

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: креатив   наряд   одежда   своми руками   талант   шитье   
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1  комментарий
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au3 2 часа назад
"Делает ли меня великим ботаником то, что я знаю, каким мотыльком он должен быть? Он мотылёк Атлас."

Нет, не делает. Великим зоологом тоже.
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