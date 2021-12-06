FISHKINET
Сообщество Юмор 13383 поста • 2771 подписчик подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
16 примеров того, что мода - страшная сила

16 примеров того, что мода - страшная сила (17 фото)

Автор:
06 декабря 2021 08:54
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   креатив   люди   мода   одежда   прикид   
1361
17

На улицах различных городов можно наблюдать множество странных «прикидов». Люди так пытаются выделиться из толпы, что порой забывают об адекватности.

Пока одни люди не обращают особого внимания на то, во что они одеты, другие используют всевозможные футболки, рюкзаки и даже носки как средство самовыражения. Для таких товарищей важно, чтобы их внешний вид отражал их характер, а значит к подбору своего гардероба они относятся с особым трепетом и стараются найти для себя нечто эдакое. У многих это получается так хорошо, что у прохожих явно возникает желание обернуться и получше разглядеть этих модников.


Девушка, закурить не найдётся?

×
×

Офтальмолог на выезде


Карман с сюрпризом


Человек явно любит гамбургеры и не собирается это скрывать


Коронавирусная мода


По дороге на работу


Идеальный свитер для ведущего прогноза погоды


Кофта-обманка


Ну не прятать же красоту под перчатками


Фанатку Бенедикта Камбербэтча видно издалека


Муж с рыбалки привёз


У природы нет плохой погоды


Носки с оптической иллюзией


Футболка, от которой может заболеть голова


Мода с отсылкой к прошлому



 



Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Юмор   креатив   люди   мода   одежда   прикид   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Тупняк 15 минут назад
Да лаааадно! Плащ, носки и свитеры вообще супер!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Как совершить кучу разных платежей и не разориться на комиссии Как совершить кучу разных платежей и не разориться на комиссии Когда хочешь быть модным, а получается черт знает что! Когда хочешь быть модным, а получается черт знает что! Буржуи, вы вкрай зажрались: экспериментальный модный юмор Буржуи, вы вкрай зажрались: экспериментальный модный юмор Развидеть не получится: странные модные вещи Развидеть не получится: странные модные вещи Фотографии модных людей, сделанные на улицах Москвы Фотографии модных людей, сделанные на улицах Москвы 28 способов красиво завязать платок 28 способов красиво завязать платок
Anarasius

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1102370



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
В московском метро произошла очередная межнациональная драка
0
235
В московском метро произошла очередная межнациональная драка
В Волгоградской области женщине-инспектору пришлось применить табельное оружие, чтобы остановить нарушителя
0
121
В Волгоградской области женщине-инспектору пришлось применить табельное оружие, чтобы...
Набирающие популярность в сообществах
Кто такие фалаши, или был ли А. С. Пушкин евреем
1
28
Кто такие фалаши, или был ли А. С. Пушкин евреем
Спектакль окончен? Жерар Депардье избавляется от своего российского бизнеса
0
29
Спектакль окончен? Жерар Депардье избавляется от своего российского бизнеса
Дерзкий побег из СССР в 18 лет. Что стало с «девушкой в красном бикини» (10 фото)
Дерзкий побег из СССР в 18 лет. Что стало с «девушкой в красном бикини» (10 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Произошёл сбой
1
0

Лучшие демотиваторы
Завтрак на орбите
4
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#картинки#история#СССР#кино#подборка#интересное#комментарии#шоу бизнес#Автомобиль
#Юмор#факты#Россия#фотографии#Ynews#мемы#животные#наука#прикольные#зима
#интересно#люди#позитив#Разное#прикол#приколы#забавно#сарказм#природа#настроение

На что жалуетесь?

Вернуться