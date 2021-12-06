16 примеров того, что мода - страшная сила

Пока одни люди не обращают особого внимания на то, во что они одеты, другие используют всевозможные футболки, рюкзаки и даже носки как средство самовыражения. Для таких товарищей важно, чтобы их внешний вид отражал их характер, а значит к подбору своего гардероба они относятся с особым трепетом и стараются найти для себя нечто эдакое. У многих это получается так хорошо, что у прохожих явно возникает желание обернуться и получше разглядеть этих модников.





Девушка, закурить не найдётся?