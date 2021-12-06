16 примеров того, что мода - страшная сила

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На улицах различных городов можно наблюдать множество странных «прикидов». Люди так пытаются выделиться из толпы, что порой забывают об адекватности.
Пока одни люди не обращают особого внимания на то, во что они одеты, другие используют всевозможные футболки, рюкзаки и даже носки как средство самовыражения. Для таких товарищей важно, чтобы их внешний вид отражал их характер, а значит к подбору своего гардероба они относятся с особым трепетом и стараются найти для себя нечто эдакое. У многих это получается так хорошо, что у прохожих явно возникает желание обернуться и получше разглядеть этих модников.
Девушка, закурить не найдётся?
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Офтальмолог на выезде
Карман с сюрпризом
Человек явно любит гамбургеры и не собирается это скрывать
Коронавирусная мода
По дороге на работу
Идеальный свитер для ведущего прогноза погоды
Кофта-обманка
Ну не прятать же красоту под перчатками
Фанатку Бенедикта Камбербэтча видно издалека
Муж с рыбалки привёз
У природы нет плохой погоды
Носки с оптической иллюзией
Футболка, от которой может заболеть голова
Мода с отсылкой к прошлому
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