Странная мужская мода времен СССР

В застойную эпоху Леонида Ильича мода как раз не стояла на месте. В обиход вошли клеши, сменившие надоевшие «дудочки», а мужчины все чаще стали обращать взоры на плащи в пол, заграничные джинсы и приталенные рубашки.

На фото с показа мод, проходившего в столице в 1974 году, как раз одна из них. Но ткань для пошива явно использовалась от бабушкиного платка, о чем говорит нелепая расцветка.