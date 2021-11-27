Странная мужская мода времен СССР

В СССР мужской моде не уделялось столько внимания, сколько женской. Хотя, и в те времена мужчины стремились выглядеть достойно, но одевались, ориентируясь вовсе не на последние модные тенденции, а на собственный вкус.
И все же модельеры периодически выпускали на подиум новые модели для сильного пола. Разглядывая фотографии тех времен, я удивляюсь, неужели такие вещи кто-то носил в те времена. Мне кажется, если бы я надел нечто подобное, то стал бы объектом насмешек со стороны друзей и знакомых.
В застойную эпоху Леонида Ильича мода как раз не стояла на месте. В обиход вошли клеши, сменившие надоевшие «дудочки», а мужчины все чаще стали обращать взоры на плащи в пол, заграничные джинсы и приталенные рубашки.
На фото с показа мод, проходившего в столице в 1974 году, как раз одна из них. Но ткань для пошива явно использовалась от бабушкиного платка, о чем говорит нелепая расцветка.
В 1974 году советские люди еще не знали такого забавного слова, как унисекс. Однако модельерам тех времен оно, похоже, уже было известно, иначе, как объяснить то, что модели разных полов облачены в одинаковые костюмы.
Порадовали меня и массивные «золотые» пряжки на поясах, которые выглядят как-то не по-советски. Надень мой отец нечто подобное на работу, и мне было бы стыдно смотреть соседям в глаза.
В каталоге Ленинградского дома моделей от 1977 года я увидел совсем не советского гражданина. Это, похоже, какой-то заграничный модник попал туда по ошибке.
В те далекие годы мы носили меховые ушанки и страшноватые черные или клетчатые пальто, которые были у всех практически одинаковые. Никаких высоких сапогов и шапок с помпонами.
Одно из творений Славы Зайцева представлено на фото Общесоюзного Дома моделей одежды, 1976 год. Вот такие шубы из меха степного волка с большим шалевым воротником действительно попадались на советских гражданах, правда, многие из них шились на заказ, причем очень часто из меха, принесенного самим заказчиком.
Мне почему-то сразу вспомнился советский фильм «Джентльмены удачи», который как раз вышел на экраны в 1970-х. Там у героя Савелия Крамарова была похожая шуба.
Спорту в СССР уделялось большое внимание. Поэтому каталоги спортивной одежды редкостью не были. Вот, например, фото из одного из них от 1979 года. Дом моделей на Кузнецком мосту презентовал лыжные костюмы.
Насколько я помню те далекие годы, лыжники одевались куда проще. Болоньевые утепленные куртки, толстые трико и вязаные шапки.
Кажется, это Шерлок Холмс со своим приятелем Ватсоном вышли на прогулку. Я вспоминаю те светлые плащи начала 1980-х, правда, их фасон выглядел гораздо скромнее.
Возможно, в Ленинградском доме моделей очень ценили произведения Артура Конана Дойля. По крайней мере, я бы подобную модель не надел, хотя, и сам увлекаюсь детективами.
А вот фото из каталога того же Ленинградского дома моделей, правда, от 1989 года. Впереди лихие 90-е с их модным разгулом попсовой эстрады.
Вероятно, костюмы сшили как раз для исполнителя из «Ласкового мая». Только зачем к ним куски ковра, я так и не понял.
Этот свитер явно вязала бабушка, перечитавшая журнал «Вязание» 1987 года выпуска. Этот медведь в окружении снежинок сгодится лишь для мальчиков детсадовского возраста.
Кстати, к концу 1980-х вещи, сшитые или связанные своими руками, не приветствовались. Их пренебрежительно называли «самопал».
В тот же самый год в столице дизайнеры Московского дома моды явно были под впечатлением от заграничных нарядов. Такие фасоны советские женщины и мужчины увидят только в 1992 году, когда на экранах телевизоров начнется показ долгоиграющей «Санта-Барбары» с ее американской роскошью.
А пока костюм в стиле Майкла Джексона носили лишь на подиумах великой страны. В реальной жизни облачиться в золотой пиджак было бы моветоном.
Какие вещи из тех времен кажутся вам теперь нелепыми или смешными? Расскажите об этом в комментариях.
Источник:
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Вопрос, где вы такое на людях на улице видели, я, например не видел, по крайней мере могу с 70-х точно сказать, 60-е - нет, ибо еще меня не было.
Даже если допустить, что было... Странная... А нынешняя какая "на показах"? Если это "странная",то нынешняя вообще ИЗВРАЩЕННАЯ, на показах.
И не только на показах. Одни недавние штаны с калоприемником в матне чего стоят. Я в первый раз их когда увидел, думал это джемпер одетый на ноги рукавами.
Да чем там рассказывать, в любом поисковике наберите "современный модный показ" и перейдите на картинки.
Брейкером был .говорят неплохо танцевал