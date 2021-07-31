Невероятные произведения искусства из макаронных изделий

Российский дизайнер из Перми Сергей Пахомов создает очень оригинальные скульптуры из макаронных изделий — машин, вертолетов, мотоциклов и других транспортных средств. Его скульптуры, сделанные из макарон, спагетти, лазаньи и ригатони.
Более того, он запатентовал свою идею. Между тем все началось шесть лет назад. По профессии Сергей — креативный дизайнер, занимающийся разработкой различной рекламной продукции. Для продвижения макаронной фабрики «Краснокамск» его пригласили снять рекламный ролик о продукции фабрики. По его словам, однажды вечером к нему пришло вдохновение. И, как говорится, все началось. Хотя рекламная кампания не состоялась, но идея осталась.
С сожалением сообщаю, что Сергей скончался 13 июля 2021 года в возрасте 52 лет от осложнений коронавирусной инфекции.
Источник:
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