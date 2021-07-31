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Невероятные произведения искусства из макаронных изделий

Невероятные произведения искусства из макаронных изделий (33 фото)

Автор:
31 июля 2021 09:43
Сообщество : Искусство
Метки: искусство   креатив   макароны   своими руками   спагетти   талант   фото   
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Российский дизайнер из Перми Сергей Пахомов создает очень оригинальные скульптуры из макаронных изделий — машин, вертолетов, мотоциклов и других транспортных средств. Его скульптуры, сделанные из макарон, спагетти, лазаньи и ригатони.

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Метки: искусство   креатив   макароны   своими руками   спагетти   талант   фото   
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1  комментарий
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Будьте крепенькими и здоровенькими! 51 минуту назад
Мне нравится ещё вот и такое "изделие": паста болоньезе классическая (люблю и простые макароны "по флотски")


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Snezhinka

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