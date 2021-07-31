Невероятные произведения искусства из макаронных изделий

Более того, он запатентовал свою идею. Между тем все началось шесть лет назад. По профессии Сергей — креативный дизайнер, занимающийся разработкой различной рекламной продукции. Для продвижения макаронной фабрики «Краснокамск» его пригласили снять рекламный ролик о продукции фабрики. По его словам, однажды вечером к нему пришло вдохновение. И, как говорится, все началось. Хотя рекламная кампания не состоялась, но идея осталась.





С сожалением сообщаю, что Сергей скончался 13 июля 2021 года в возрасте 52 лет от осложнений коронавирусной инфекции.