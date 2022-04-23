Свадьба ирландских цыган вызвала возмущение в соцсетях

Вот ещё несколько комментариев: "Я смотрела документальные фильмы о том, как пожилая европейская знать получила тонны генетических дефектов из-за женитьбы на двоюродных братьях и сестрах. Слишком близкие родственники", "Ого, Англия, проснись. Это плохо. Ладно бы ещё четвероюродный, но двоюродный брат... Я думал, что Англия и Ирландия лучше разбираются в генетике", "Значит, их родители — родные братья или сестры. Боже!", "Я так рад стать частью твоей семьи... Чувак, да ты и так её часть!".