Свадьба ирландских цыган вызвала возмущение в соцсетях

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На британском телеканале Channel 4 до 2014 года выходило реалити-шоу "Большая жирная цыганская свадьба" (Big Fat Gypsy Wedding). Недавно один из выпусков программы от 2012 года был опубликован в соцсетях и понеслась... Дело в том, что это была свадьба так называемых ирландских цыган (или "путешественников"), на которой 18-летняя девушка вышла замуж за своего двоюродного брата.
Дело было так. 18-летняя Шантель Келли, живущая в Раткиле (посёлок в Ирландии), вышла замуж за своего двоюродного брата Джима, и пригласила весь город отпраздновать их союз.
Жених сделал всё возможное для того, чтобы не ударить в грязь лицом. На свадьбе было 73 шафера и 7 подружек невесты. Платье для Шантель заказали у известного дизайнера Тельмы Мадин, и оно было украшено 20 000 кристаллов.
Это пир духа выглядел примерно так
Реалити-шоу "Большая жирная цыганская свадьба" в своё время было хитом рейтингов. Миллионы зрителей с интересом смотрели истории о том, как женятся представители одной из самых необычных этнических групп Великобритании, те самые ирландские путешественники (цыгане или "пэйви").
Традиционно путешествующие ирландские семьи проводят в дороге десять месяцев, прежде чем вернуться домой каждый декабрь на свадебный сезон. В зимние месяцы каждую неделю между членами общины проводится до десяти церемоний.
Что касается Шантель и Джим, то известно, что семья невесты смогла обеспечить помолвку, заплатив семье жениха приданое (от 50 до 120 тысяч евро). Пара отпраздновала свадьбу грандиозной вечеринкой, на которую был приглашен весь город, а жених сказал, что количество шаферов у него "среднее", бывает и гораздо больше.
Что касается Шантель и Джим, то известно, что семья невесты смогла обеспечить помолвку, заплатив семье жениха приданое (от 50 до 120 тысяч евро). Пара отпраздновала свадьбу грандиозной вечеринкой, на которую был приглашен весь город, а жених сказал, что количество шаферов у него "среднее", бывает и гораздо больше.
Выступая на вечеринке, Шантель сказала: "Я хочу поблагодарить своих мать и отца за то, что они подарили мне этот важный день, моих сестёр и всех людей, которые наслаждаются этой свадьбой".
Несмотря на радость невесты по поводу большого дня, многие пользователи социальных сетей были в ужасе от видео. Кто-то даже написал: "Замуж за двоюродного брата? Вообще-то это должно быть уголовно наказуемым. Мне очень жаль их детей".
Вот ещё несколько комментариев: "Я смотрела документальные фильмы о том, как пожилая европейская знать получила тонны генетических дефектов из-за женитьбы на двоюродных братьях и сестрах. Слишком близкие родственники", "Ого, Англия, проснись. Это плохо. Ладно бы ещё четвероюродный, но двоюродный брат... Я думал, что Англия и Ирландия лучше разбираются в генетике", "Значит, их родители — родные братья или сестры. Боже!", "Я так рад стать частью твоей семьи... Чувак, да ты и так её часть!".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Цыганская свадьба ирландия ирландские цыгане ну и ну обсуждение пэйви реалити-шоу родственники соцсети жгут
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