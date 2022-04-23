FISHKINET
X Трансляция: события на Украине в реальном времени
добавить
пост
Сообщество Смешные комментарии и картинки из соц. сетей 3552 поста • 1804 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Смешные комментарии и картинки из соц. сетей 
Свадьба ирландских цыган вызвала возмущение в соцсетях

Свадьба ирландских цыган вызвала возмущение в соцсетях

Автор:
23 апреля 2022 09:00
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Цыганская свадьба   ирландия   ирландские цыгане   ну и ну   обсуждение   пэйви   реалити-шоу   родственники   соцсети жгут   
550
6
1
На британском телеканале Channel 4 до 2014 года выходило реалити-шоу "Большая жирная цыганская свадьба" (Big Fat Gypsy Wedding). Недавно один из выпусков программы от 2012 года был опубликован в соцсетях и понеслась... Дело в том, что это была свадьба так называемых ирландских цыган (или "путешественников"), на которой 18-летняя девушка вышла замуж за своего двоюродного брата.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Смешные комментарии и картинки из соц. сетей"
Метки: Цыганская свадьба   ирландия   ирландские цыгане   ну и ну   обсуждение   пэйви   реалити-шоу   родственники   соцсети жгут   
0
8
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
14k
Вася Час назад
погуглил, это не цыгане (синти или рома), это т.н. Irish Traveller, типа последние номады или кочевники, но местные, этнически те же британцы.
Кстати, а чо физию братца жениха замазали
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Алан 3 минуты назад
Возмущаются те кто в жопу ипут друг друга? Это как в анекдоте: И эти люди запрещают мне ковырять в носу?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Copycat 23 минуты назад
ну не знаю все возмущения только насчет того что они родственники

а то насчет откуда у них столько денег)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Snork Snorkoff Полчаса назад
Если для кого новость, то у нас браки между двоюродными родственниками не запрещены и в принципе не редкость.
Да и в общем, успехи перинатальной медицины за последние несколько десятков лет, вытащили с того света такое количество младенцев с генетическими дефектами, что близкородственный инбридинг уже кажется цветочками.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
163k
☭Cheкаво☭ZV☭ 54 минуты назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
The Dude 55 минут назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Гур 58 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Алекс Крайчек Час назад
Ну вот, например, Михаил Таль. Родители - двоюродные брат и сестра.
Врожденное отсутствие двух пальцев на правой руке не помешало ему стать самым молодым чемпионом мира...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

68612



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Мой отец узбек. Что делать?": 15+ неожиданных комментариев на посты в Сети
1
55
"Мой отец узбек. Что делать?": 15+ неожиданных комментариев на посты в Сети
15 вещей родом из СССР, которые когда-то были горячо любимы, но отправились доживать свой век на антресолях
1
96
15 вещей родом из СССР, которые когда-то были горячо любимы, но отправились доживать...
Набирающие популярность в сообществах
Жёлтый скальный валлаби: Когда пол — это лава. Кенгуру, который живёт в каменистых скалах и прыгает на 4 метра по утёсам
1
1
Жёлтый скальный валлаби: Когда пол — это лава. Кенгуру, который живёт в каменистых...
Чтобы не было мучительно больно за неправильно сделанный ремонт
1
12
Чтобы не было мучительно больно за неправильно сделанный ремонт
Бывшие жены миллиардеров, которым пришлось спуститься с небес на землю
Бывшие жены миллиардеров, которым пришлось спуститься с небес на землю
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Любая женщина после 30
0
0

Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#интересно#животные#факты#люди#аварии#милота#Реакция#автомир#дети#новости
#фото#Ватермарк#в мире#мир#дтп#авто аварии#знаменитости#Жизнь#кино#позитив
#Юмор#прикол#история#интересное#картинки#подборка#Приколы#автомобили#комментарии#смешно
Тачка на водороде: будущее или реальность Тачка на водороде: будущее или реальность На австралийский пляж выбросило странное существо На австралийский пляж выбросило странное существо Иногда малыши появляются на свет настоящими гигантами Иногда малыши появляются на свет настоящими гигантами 35 фальшивок в Инстаграме, от которых больно глазам 35 фальшивок в Инстаграме, от которых больно глазам Видео: танец на шесте закончился детскими слезами Видео: танец на шесте закончился детскими слезами Ирландец привел своего мертвого дядю на почту за пенсией Ирландец привел своего мертвого дядю на почту за пенсией

На что жалуетесь?

Вернуться