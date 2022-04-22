Как наказывают мир за оскорбление чувств верующих

В швейцарском Уголовном Кодексе *статья 261. Нарушение свободы, вероисповедания и религии) значится следующее: «Кто публично ... оскорбляет религиозные убеждения другого, особенно веру в Бога, либо насмехается над ними или бесчестит предметы религиозного почитания, кто злонамеренно препятствует гарантированному Конституцией религиозному действию, мешает ему или публично насмехается, кто злонамеренно бесчестит место или предмет, которые предназначены для гарантированной Конституцией религии или для такого религиозного действа, тот наказывается тюремным заключением на срок до шести месяцев или денежным штрафом».

Однако в последнее время страна, ставшая многоконфессиональной, идет к отмене данной статьи.