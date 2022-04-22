Как наказывают мир за оскорбление чувств верующих

Сегодня религия имеет огромное значение во всем мире, как бы мы не пытались представить себе нашу действительность. И слова "оскорбление чувств верующих " звучат все чаще. Где же и как наказывают за эти преступления против религии.
В действующем законодательстве это называется оскорбление чувств верующих (статья 148 УК РФ) и строго преследуется по закону. Уголовная ответственность может последовать по статье 148 ч. 1 УК РФ (Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих) Предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 300 тыс, за публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих, в том числе в местах религиозного почитания, богослужения и проведения других религиозных обрядов, вводится наказание до трех лет лишения свободы.
В швейцарском Уголовном Кодексе *статья 261. Нарушение свободы, вероисповедания и религии) значится следующее: «Кто публично ... оскорбляет религиозные убеждения другого, особенно веру в Бога, либо насмехается над ними или бесчестит предметы религиозного почитания, кто злонамеренно препятствует гарантированному Конституцией религиозному действию, мешает ему или публично насмехается, кто злонамеренно бесчестит место или предмет, которые предназначены для гарантированной Конституцией религии или для такого религиозного действа, тот наказывается тюремным заключением на срок до шести месяцев или денежным штрафом».
Однако в последнее время страна, ставшая многоконфессиональной, идет к отмене данной статьи.
В уголовном кодексе Дании 140-я статья предусматривает наказание за богохульство. Последний раз, впрочем, она применялась в 1938 году, когда нацистскую организацию наказали за антисемитскую пропаганду.
В Греции к 10 месяцам тюрьмы был приговорен мужчина, насмехавшийся в "Фейсбуке" над умершим православным монахом. В греческой Конституции, открывающейся с упоминания святой троицы, «религия восточно-православной Церкви Христовой» называется «господствующей» в стране, священники получают зарплаты из государственного бюджета. Однако статьи о богохульстве в Греции упразднили в 2019 году.
Запрет на богохульство был отменен в 2018 году через референдум. Также подобные законы были отменены в Англии и Шотландии, Нидерландах.
Во Франции «права на богохульство» как такового не предусмотрено, но богохульство не считается преступлением с 1881 года, когда был принят закон о свободе прессы.
В Австрии в уголовном кодексе не упоминается слово «богохульство», но прописан запрет на «публичное унижение и высмеивание лиц или объектов почитания» признанных в стране церквей или религиозных общин. Под запретом и высмеивание религиозных «догм» и законных религиозных «практик». Под суд можно пойти, если власть сочтет, что такие действия «вызывают оправданное негодование» (ст.188). Максимально возможное наказание — шесть месяцев лишения свободы.
Итальянский уголовный кодекс (ст724) до сих пор запрещает богохульство stricto sensu — как «инвективы и возмутительные слова против божества». Кроме штрафа за богохульство УК предусматривает еще более суровые наказания за «оскорбление религиозной конфессии» путем оскорбления ее адептов (ст. 403) или путем оскорбления или порчи предметов богослужения (ст. 404). В последнем случае можно сесть в тюрьму на срок до двух лет. Но уже три десятилетия в стране никого за оскорбление чувств верующих не наказывали.
На Мальте, 98% населения которой составляют католики, было вынесено более 200 судебных решений о наказании за "публичное богохульство". Наказания варьировали в диапазоне от штрафов до тюремного заключения.
В этих странах предусмотрено суровое наказание для атеистов и всех, кто каким-то образом опорочил веру - от тюремного заключения, до побития плетьми и даже смертной казни.
Например в Пакистане законы о защите чувств верующих также весьма суровы. Так, в 2010 году там была приговорена к смерти 50-летняя мать пятерых детей Асия Биби. Ее обвинили в оскорблении ислама во время спора из-за стакана воды, и с тех пор она ждет казни.
Здесь также нередки случаи самосуда, когда толпа казнит человека за подобные преступления, даже по доносам, иногда оказавшихся ложными.
Здесь тоже существует закон об оскорблении верующих. Например в в декабре 2014 года завели дело об оскорблении верующих против трех мужчин. Они обвиняются в том, что распространяли картинку Будды в наушниках.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Да, и еще. Когда я увидела, сколько проблем создаетчя сейчас для крещения ребенка - да идите вы лесом, дорогие фанаты!
На храм не соберешь, на причащение и на десятину тоже. Соответственно пропихнуть их нереально.
Религия - неотъемлемая часть капиталистического общества, на всех его возможных этапах. Вопрос в том что с развитием общества и ростом образования - позиции сдаются.