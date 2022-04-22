Россия лапотная – прекрасная в своей простоте

Между тем как пословица «Не будь лапотника, не было бы бархатника» во все времени была справедлива и точна. Ведь крестьяне – обычные труженики, обычные работяги – это есть соль земли Русской, её главное богатство и основа основ.

В этой подборке собраны обутые в лапти люди, начиная со времён Российской империи и заканчивая Российской Федерацией.