Россия лапотная – прекрасная в своей простоте

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«Эх, лапотники!» Так пренебрежительно обращались к русским крестьянам, подчёркивая их простоту и непритязательность.
Между тем как пословица «Не будь лапотника, не было бы бархатника» во все времени была справедлива и точна. Ведь крестьяне – обычные труженики, обычные работяги – это есть соль земли Русской, её главное богатство и основа основ.
В этой подборке собраны обутые в лапти люди, начиная со времён Российской империи и заканчивая Российской Федерацией.
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Реклама лаптей. Из личного архива П. Сахарёва, 1984 г. Калининская обл., Старицкий р-н, дер. Турково
Обучение плетению лаптей. Из личного архива П. Сахарёва, 1989 г. Калининская обл., Старицкий р-н, дер. Турково
Источник:
АНТИФИШКИ
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