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Россия лапотная – прекрасная в своей простоте

Россия лапотная – прекрасная в своей простоте

Автор:
22 апреля 2022 14:33
Сообщество : RealFishki
Метки: Россия   береста   лапти   люди   ностальгия   обувь   символ   фото   
642
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«Эх, лапотники!» Так пренебрежительно обращались к русским крестьянам, подчёркивая их простоту и непритязательность.

Между тем как пословица «Не будь лапотника, не было бы бархатника» во все времени была справедлива и точна. Ведь крестьяне – обычные труженики, обычные работяги – это есть соль земли Русской, её главное богатство и основа основ.

В этой подборке собраны обутые в лапти люди, начиная со времён Российской империи и заканчивая Российской Федерацией.



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Источник:

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Метки: Россия   береста   лапти   люди   ностальгия   обувь   символ   фото   
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4  комментария
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Нанук Паналык 2 часа назад
Так выглядит наше недалёкое будущее..
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Agrippa 22 минуты назад
Лапти по сравнению с голландскими деревянными башмаками - домашние тапочки против кирзачей.
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