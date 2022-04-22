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Опять дочка: забавная реакции папаши-героя на пол будущего ребёнка

Опять дочка: забавная реакции папаши-героя на пол будущего ребёнка

Автор:
22 апреля 2022 09:00
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: беременность   забавное видео   и такое бывает   отец и дочь   пол ребенка   прикол   родительство   соцсети   
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В Сети появилось вирусное видео. На нём запечатлён момент так называемого "гендер-пати", весёлого способа раскрыть пол будущего ребёнка. Узнав о том, что это опять девочка (в третий раз), мужчина в ужасе убегает и начинает чертыхаться. Смотрим!

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: беременность   забавное видео   и такое бывает   отец и дочь   пол ребенка   прикол   родительство   соцсети   
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5  комментариев
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6k
Кружок Час назад
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24k
SerGProS 38 минут назад
бракодел, что ж тут поделаешь
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18k
nobody® Час назад
Гендер-пати как не толерантно...
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9k
Ivan Час назад
Не отступай и не сдавайся.

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52
skazz Ivan 59 минут назад
Представил реакцию отца, если сыновья ему потом заявят о том что идентифицируют себя как девушек))
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