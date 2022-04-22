Опять дочка: забавная реакции папаши-героя на пол будущего ребёнка

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В Сети появилось вирусное видео. На нём запечатлён момент так называемого "гендер-пати", весёлого способа раскрыть пол будущего ребёнка. Узнав о том, что это опять девочка (в третий раз), мужчина в ужасе убегает и начинает чертыхаться. Смотрим!
Будущая мама @kc.fulton открывает чёрный зонт и из него на неё, её мужа и их двух маленьких дочерей высыпается розовое конфетти. Это тот самый момент истины.
Пока женщина и девочки улыбаются и веселятся, мужчина начинает чертыхаться, отбегает в сторону, в общем, делает вид, что он страшно недоволен.
Похоже на шуточную игру, выступление "на публику". Да и жена в подписи к снятому видео смеётся: "Клянусь, на самом деле он счастлив".
Обвинения посыпались одно за другим:
"Этот мужчина не заслуживает детей", "Это видео просто больно смотреть", "Я не могу представить себе отца, который разочаровался во мне ещё до моего рождения", "Его реакция тревожит", "Ему должно быть стыдно", "Взрослый мужчина закатывает истерику" и так далее и тому подобное.
"Этот мужчина не заслуживает детей", "Это видео просто больно смотреть", "Я не могу представить себе отца, который разочаровался во мне ещё до моего рождения", "Его реакция тревожит", "Ему должно быть стыдно", "Взрослый мужчина закатывает истерику" и так далее и тому подобное.
После того, как в соцсетях началась вакханалия, будущая мама отключила комментарии к своему видео, но критики не унимались и пошли проверять все остальные её публикации.
Женщина пыталась объяснить, что у неё прекрасный муж и он отличный отец, очень любит дочек, но в итоге ей просто пришлось закрыть все видео от публики.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: беременность забавное видео и такое бывает отец и дочь пол ребенка прикол родительство соцсети
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