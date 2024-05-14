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Родительские хитрости: как зафиксировать ребёнка без автокресла

Родительские хитрости: как зафиксировать ребёнка без автокресла

Автор:
14 мая 2024 12:50
Сообщество : Беременность и роды
Метки: вирусное видео   забавное видео   лайфхаки   материнские секреты   материнские хлопоты   материнство   мать   родительство   
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Месяц назад в TikTok появился ролик, который посмотрели с тех пор около 20 миллионов раз. На нём мать прикрепляет своего ребёнка к креслу в салоне самолета с помощью липучки, чтобы он оставался на месте и не мешал другим пассажирам. Как тебе такое, Илон Маск?

Лиза Флом из Эден Прери в Миннеаполисе (США) выложила ролик, в котором она приклеивает две полоски липучки к сиденью самолета, а затем добавляет еще две на одежду своего малыша. Теперь он надежно зафиксирован, но все же имеет некоторый маневр для движения.


Лиза известна тем, что использует подобный крепеж и другие нестандартные родительские хитрости. Она демонстрирует их в Интернете, каждый раз вызывая неоднозначную реакцию — кто-то гневно критикует её подход, а кто-то в восторге аплодирует смекалке.


«Лучший совет для путешествий на самолёте», — озаглавила Лиза своё видео.


Реакция зрителей последовала незамедлительно:


«Значит, после того как вы отклеите его, следующему пассажиру придется сидеть в остатках липкой ленты?»


«Мой ребенок уже через пять секунд начал бы использовать свои голосовые связки, чтобы выразить недовольство».


«Собачья конура в грузовом отсеке тоже работает».


«Просто возьмите с собой автокресло».


«Это похоже на то, что поначалу будет работать, пока ребенок не разочаруется».


«А на 36-летнего ребенка действует?»


«Мать 12-летнего ребенка. Безопаснее в грузовом отсеке и дешевле, когда вы помещаете их в одну клетку! Удачи, мамочка!»



Лиза Флом, мать двух дочерей в возрасте трех и одного года, ведёт блог, в котором делится с другими мамами хитростями и советами, призванными сделать жизнь родителей с маленькими детьми проще. За ее аккаунтом следят более 800 000 человек. «Я создала социальный канал вокруг этой идеи», — говорит Лиза.


Среди предыдущих популярных советов Лизы — использование замороженных мокрых подгузников в качестве гигантских пластырей для лечения шишек и поощрение приучения к горшку с помощью раскрашивания фломастерами в туалете.


«Мой годовалый ребенок повсюду, и иногда вам нужно всего две минуты, чтобы что-то сделать», — говорит она. — Быть родителем — это весело! Иметь детей — это весело! Это куча идей и секретов, которые облегчат вам задачу, а также заставят вас смеяться, пока вы это делаете!»


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вирусное видео   забавное видео   лайфхаки   материнские секреты   материнские хлопоты   материнство   мать   родительство   
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3  комментария
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18k
GROMOZEKA 2 часа назад
Это не хитрости, это ерунда, придуманная долбо@бами, для таких же долбо@бов
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788
DuckTales 53 минуты назад
Да уж просто бы привязала ...
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32k
AzuveR Час назад
Тикток,головного мозга. Мамашу ,нужно прикрутить к креслу саморезами. И тоже слить в инет.
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Мультголова
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1841 пост (1756 в горячем)

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