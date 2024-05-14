Родительские хитрости: как зафиксировать ребёнка без автокресла

Месяц назад в TikTok появился ролик, который посмотрели с тех пор около 20 миллионов раз. На нём мать прикрепляет своего ребёнка к креслу в салоне самолета с помощью липучки, чтобы он оставался на месте и не мешал другим пассажирам. Как тебе такое, Илон Маск?
Лиза Флом из Эден Прери в Миннеаполисе (США) выложила ролик, в котором она приклеивает две полоски липучки к сиденью самолета, а затем добавляет еще две на одежду своего малыша. Теперь он надежно зафиксирован, но все же имеет некоторый маневр для движения.
Лиза известна тем, что использует подобный крепеж и другие нестандартные родительские хитрости. Она демонстрирует их в Интернете, каждый раз вызывая неоднозначную реакцию — кто-то гневно критикует её подход, а кто-то в восторге аплодирует смекалке.
«Лучший совет для путешествий на самолёте», — озаглавила Лиза своё видео.
Реакция зрителей последовала незамедлительно:
«Значит, после того как вы отклеите его, следующему пассажиру придется сидеть в остатках липкой ленты?»
«Мой ребенок уже через пять секунд начал бы использовать свои голосовые связки, чтобы выразить недовольство».
«Собачья конура в грузовом отсеке тоже работает».
«Просто возьмите с собой автокресло».
«Это похоже на то, что поначалу будет работать, пока ребенок не разочаруется».
«А на 36-летнего ребенка действует?»
«Мать 12-летнего ребенка. Безопаснее в грузовом отсеке и дешевле, когда вы помещаете их в одну клетку! Удачи, мамочка!»
Лиза Флом, мать двух дочерей в возрасте трех и одного года, ведёт блог, в котором делится с другими мамами хитростями и советами, призванными сделать жизнь родителей с маленькими детьми проще. За ее аккаунтом следят более 800 000 человек. «Я создала социальный канал вокруг этой идеи», — говорит Лиза.
Среди предыдущих популярных советов Лизы — использование замороженных мокрых подгузников в качестве гигантских пластырей для лечения шишек и поощрение приучения к горшку с помощью раскрашивания фломастерами в туалете.
«Мой годовалый ребенок повсюду, и иногда вам нужно всего две минуты, чтобы что-то сделать», — говорит она. — Быть родителем — это весело! Иметь детей — это весело! Это куча идей и секретов, которые облегчат вам задачу, а также заставят вас смеяться, пока вы это делаете!»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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