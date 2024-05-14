Родительские хитрости: как зафиксировать ребёнка без автокресла

Лиза Флом, мать двух дочерей в возрасте трех и одного года, ведёт блог, в котором делится с другими мамами хитростями и советами, призванными сделать жизнь родителей с маленькими детьми проще. За ее аккаунтом следят более 800 000 человек. «Я создала социальный канал вокруг этой идеи», — говорит Лиза.

Среди предыдущих популярных советов Лизы — использование замороженных мокрых подгузников в качестве гигантских пластырей для лечения шишек и поощрение приучения к горшку с помощью раскрашивания фломастерами в туалете.

«Мой годовалый ребенок повсюду, и иногда вам нужно всего две минуты, чтобы что-то сделать», — говорит она. — Быть родителем — это весело! Иметь детей — это весело! Это куча идей и секретов, которые облегчат вам задачу, а также заставят вас смеяться, пока вы это делаете!»