О людях, которые на 100% зависят от социальных сетей

Социальные сети стали настоящим бичом современности: они "съедают" время, снижают продуктивность, а также выставляют людей в плохом свете перед другими формами жизни. Если вы проводите более часа времени в день в соцсетях, то это повод задуматься... Ну а тем временем можно и отвлечься ;)

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3. Ожидание и реальность 0

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5. Какой ужас! 0

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