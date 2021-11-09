О людях, которые на 100% зависят от социальных сетей

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Социальные сети стали настоящим бичом современности: они "съедают" время, снижают продуктивность, а также выставляют людей в плохом свете перед другими формами жизни. Если вы проводите более часа времени в день в соцсетях, то это повод задуматься... Ну а тем временем можно и отвлечься ;)
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После смерти мужа пенсионерка Рита посвящает всё свободное время вязанию небольших плюшевых свинок. По словам женщины, это занятие помогает ей отвлечься от горя. Она создала страницу в "Фейсбуке", чтобы делиться со всем миром любовью к вязанию. Там же бабушка публикует фотографии сделанных ею игрушек. При этом доход с их продажи австралийка передаёт в фонды поддержки детей из неблагополучных семей.
Однажды Рита опубликовала очередной снимок самодельных игрушек и сопроводила его хештегами "белые свиньи" и "большие свиньи". Алгоритмы "Фейсбука" моментально выдали женщине предупреждение за использование "языка ненависти" и пригрозили полной деактивацией её страницы.