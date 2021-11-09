FISHKINET
Сообщество Юмор 13175 постов • 2753 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
О людях, которые на 100% зависят от социальных сетей

О людях, которые на 100% зависят от социальных сетей (15 фото)

Автор:
09 ноября 2021 13:40
Сообщество : Юмор
Метки: Социальные сети   Юмор   подборка   прикол   соцсети   юмор из соцсетей   
7885
15
Социальные сети стали настоящим бичом современности: они "съедают" время, снижают продуктивность, а также выставляют людей в плохом свете перед другими формами жизни. Если вы проводите более часа времени в день в соцсетях, то это повод задуматься... Ну а тем временем можно и отвлечься ;)
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Социальные сети   Юмор   подборка   прикол   соцсети   юмор из соцсетей   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
12
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Наталья 5 часов назад
Эх, аська, аська
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
5k
Duckk 10 минут назад
Нет меня в соц. сетях (и не было). Похер на них.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Надежда Час назад
Социальная сеть "Фейсбук" пригрозила 81-летней пенсионерке из Канберры (Австралия) Рите Рич-Малкэхи безвозвратной блокировкой её аккаунта за разжигание ненависти в комментарии о плюшевых игрушках.
После смерти мужа пенсионерка Рита посвящает всё свободное время вязанию небольших плюшевых свинок. По словам женщины, это занятие помогает ей отвлечься от горя. Она создала страницу в "Фейсбуке", чтобы делиться со всем миром любовью к вязанию. Там же бабушка публикует фотографии сделанных ею игрушек. При этом доход с их продажи австралийка передаёт в фонды поддержки детей из неблагополучных семей.
Однажды Рита опубликовала очередной снимок самодельных игрушек и сопроводила его хештегами "белые свиньи" и "большие свиньи". Алгоритмы "Фейсбука" моментально выдали женщине предупреждение за использование "языка ненависти" и пригрозили полной деактивацией её страницы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
556
Bassreflex 2 часа назад
Не согласен. Аська, какая к черту социальная сеть??? Аська это обычный сервис обмена текстовыми сообщениями! Весьма неплохой и очень удобный.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
сеньор Леонсио 3 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
872
taxcop 3 часа назад
Прекрасно, как же прекрасно, что я не пользуюсь соцсетями …
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Анна Анна 5 часов назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
6 фильмов, покорившие миллионы зрителей и судей Американской Киноакадемии 6 фильмов, покорившие миллионы зрителей и судей Американской Киноакадемии Когнитивный диссонанс: некоторые ситуации в голове не укладываются Когнитивный диссонанс: некоторые ситуации в голове не укладываются Свидания: юмор из соцсетей Свидания: юмор из соцсетей "Не вини её одну": всё про расставания "Не вини её одну": всё про расставания 16 причин, почему стоит ходить в магазин самому, а не посылать туда жену 16 причин, почему стоит ходить в магазин самому, а не посылать туда жену Самые изысканные подушки планеты Земля Самые изысканные подушки планеты Земля
Бернгард Кёне

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

15656



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Раднэр Муратов: шиковал в молодости, а в старости спал на газетах
2
18
Раднэр Муратов: шиковал в молодости, а в старости спал на газетах
Почему Юрий Никулин не разрешал жене сниматься в кино
1
18
Почему Юрий Никулин не разрешал жене сниматься в кино
Набирающие популярность в сообществах
Актуальные новости по версии сайта «Бесэдер?»
0
4
Актуальные новости по версии сайта «Бесэдер?»
Матовые внедорожники и пикапы Канье Уэста выставлены на аукцион
0
11
Матовые внедорожники и пикапы Канье Уэста выставлены на аукцион
Потеряла маму в 12 лет: что стало с дочкой Юлии Началовой (18 фото)
Потеряла маму в 12 лет: что стало с дочкой Юлии Началовой (18 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Лучшее свидание
0
0

Перейти в раздел
Лучшие демотиваторы
Официальный спортивный напиток, рецепт 70-х годов прошлого века
1
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#Ynews#животные#дтп#автомир#новости#приколы#Разное#фотографии
#Юмор#подборка#факты#прикол#кино#аварии#интересное#СССР#дети#прикольные
#интересно#картинки#Россия#автомобили#люди#авто аварии#фильм#в мире#мигранты#полиция

На что жалуетесь?

Вернуться