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Задержана ОПГ из&nbsp;26&nbsp;сотрудников ДПС и&nbsp;гражданских лиц. Их&nbsp;обвиняют в&nbsp;подлоге и&nbsp;взятках

Задержана ОПГ из 26 сотрудников ДПС и гражданских лиц. Их обвиняют в подлоге и взятках

Автор:
21 апреля 2022 16:56
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Сотрудник ДПС   взятка   задержан   
2026
2

Операция по задержанию преступников проводилась МВД совместно с ФСБ России, настолько масштабной оказалась эта коррумпированная схема. В результате были задержаны сотрудники Донского отдельного батальона ДПС ГИБДД № 1 (с дислокацией в городе Аксай) и ряд гражданских лиц, в том числе бывших сотрудников батальона. Преступная группировка вымогала деньги у водителей.

Преступная схема работала следующим образом: на участке федеральной трассы М-4 «Дон» соучастники фотографировали проезжающие транзитом автомобили, а потом с помощью графического редактора «рисовали» фиктивные доказательства нарушений водителями правил дорожного движения.


В нескольких километрах по пути следования машин уже находились в засаде инспекторы ДПС, которым передавали это изображение. Те тормозили машины и сообщали водителям о совершении административных правонарушений, а иногда даже уголовных преступлений. Не выдержав давления, подкрепленного фиктивными доказательствами вины, водители откупались от полицейских, причем суммы взяток варьировались, по данным МВД, от 5 тысяч до 500 тысяч рублей. Такие действия преступники проделывали неоднократно.


На основании собранных материалов следователи Первого следственного управления (с дислокацией в городе Ростове-на-Дону) ГСУ СК России возбудили три уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). По этой статье подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы. Всего сотрудники правоохранительных органов задержали 26 подозреваемых (из них 10 действующих сотрудников полиции) и провели 95 обысков по адресам проживания и местам несения службы фигурантов.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Сотрудник ДПС   взятка   задержан   
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17  комментариев
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21k
Добрый Алабай 4 часа назад
Маловато будет. В Ростовской области всех дпсников можно расстреливать или сажать без суда и следствия.
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−178
Сигизмунд Лазаревич 10 минут назад
в целом можно взять отрезок от Воронежа и до крымского моста или до Сочи и всех дпсников кто пасётся на этом участке и смело формировать из них дивизию толстопузых с немедленной командировкой на зачистку Мариуполя.
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−9
17
Евгений Трапезников 49 минут назад
Странно. Никогда такого не было, чтобы инспекторы ДПС брали взятки, а тут нате вам...
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2k
cfhfwby 58 минут назад
Да такие операции можно каждый день по несколько раз проводить по всей территории России - матушке. И не только в ГАИ, но и в других силовых и контролирующих, а так же, административных структурах, вплоть до ЖКХ. ХА-ха-ха.
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4k
Ivan 2 часа назад
Гибонов на М4 по Краснодару и Ростову надо в полном составе казнить к херам...
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29k
АнтонПолднев 2 часа назад
26???
Ну не смешите вы мои тапочки.
Это даже не капля в море.
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8
Сергей 2 часа назад
Да ничего нового, всё как всегда - использование служебного положения для обогащения. Сейчас низы пощипают, а верха, куда ручеёк тёк, так и останется со своими золотыми унитазами...
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10k
кот базилий 2 часа назад
Всех осудят "строго" - условно
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20k
Luc72 2 часа назад
А еще они зарплату получают, с налогов...
А полосатая палочка - это не рабочий инструмент, а жезл...
И на пенсию выходят после 40-ка, если до "больших звездочек" не дослуживаются, наверное, чтобы от напряженной работы пуза не треснули.
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28k
Dobry vojak Svejk Z 3 часа назад
Сочинских ДПСников даже их краснодарские "коллеги" пи.дарами называют )))
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20k
uutb 4 часа назад
26!!? Да- это же даже не капля в море! Это, так, показатель закрыть! Ростовских, Краснодарских и Астрахань, всех подряд сажай- не ошибешься! Хуже, может где-то и есть, лично я не встречал. Будет, час мозги выносить, два протокол составлять, а потом еще и предъявит, мол"Сам виноват, дал бы 500(или 5000) и ехал бы спокойно, а так-терпи..."
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