Чиновнику выплатили премию за то, что он отказался от крупной взятки

Один из самых честных чиновников живёт в Пензе. В начале декабря к Сергею Федотову обратилась сотрудница администрации Каменского района и попросила помочь стать главой администрации района. За эту услугу женщина предложила государственному служащему целых 3 млн рублей.



Но Сергей Федотов (возможно) ответил: "Я мзду не беру. Мне за державу обидно". И сообщил о случившемся в правоохранительные органы. На даму завели уголовное дело и отправили под домашний арест.