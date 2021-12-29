Чиновнику выплатили премию за то, что он отказался от крупной взятки

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Губернатор Пензенской области распорядился выдать премию вице-губернатору Сергею Федотову, который в декабре отказался о взятки в 3 млн рублей.
Один из самых честных чиновников живёт в Пензе. В начале декабря к Сергею Федотову обратилась сотрудница администрации Каменского района и попросила помочь стать главой администрации района. За эту услугу женщина предложила государственному служащему целых 3 млн рублей.
Но Сергей Федотов (возможно) ответил: "Я мзду не беру. Мне за державу обидно". И сообщил о случившемся в правоохранительные органы. На даму завели уголовное дело и отправили под домашний арест.
Но Сергей Федотов (возможно) ответил: "Я мзду не беру. Мне за державу обидно". И сообщил о случившемся в правоохранительные органы. На даму завели уголовное дело и отправили под домашний арест.
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Этой случай наделал много шума в области и другие чиновники остались под впечатлением от поступка вице-губернатора.
Поэтому Олег Мельниченко (губернатор Пензенской области) распорядился выплатить герою премию в размере 47 200 рублей. Кстати, уже известно, что Сергей Федотов отправил всю сумму в благотворительный фонд помощи тяжелобольным детям "Русфонд".
Поэтому Олег Мельниченко (губернатор Пензенской области) распорядился выплатить герою премию в размере 47 200 рублей. Кстати, уже известно, что Сергей Федотов отправил всю сумму в благотворительный фонд помощи тяжелобольным детям "Русфонд".
Комментарии в соцсетях:
Теперь их двое в России pic.twitter.com/yX7Q646u3S— miggerrtis (@miggerrtis) December 28, 2021
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Действительно, уникальный случай. Чиновник, вице-губернатор, взятку не взял.
Стратег
Это слова от автора, или другие чиновники берега попутали? Нормальная работа чиновника впечатляет? Ему тут даже делать ничего не надо было, просто отказаться от совершения преступления.