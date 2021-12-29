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Чиновнику выплатили премию за то, что он отказался от крупной взятки

Чиновнику выплатили премию за то, что он отказался от крупной взятки (3 фото)

Автор:
29 декабря 2021 10:23
Сообщество : Политика
Метки: Ynews   Сергей Федотов   взятка   губернатор   пензенская область   политика   премия   чиновник   
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Губернатор Пензенской области распорядился выдать премию вице-губернатору Сергею Федотову, который в декабре отказался о взятки в 3 млн рублей.
Один из самых честных чиновников живёт в Пензе. В начале декабря к Сергею Федотову обратилась сотрудница администрации Каменского района и попросила помочь стать главой администрации района. За эту услугу женщина предложила государственному служащему целых 3 млн рублей.

Но Сергей Федотов (возможно) ответил: "Я мзду не беру. Мне за державу обидно". И сообщил о случившемся в правоохранительные органы. На даму завели уголовное дело и отправили под домашний арест.
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Этой случай наделал много шума в области и другие чиновники остались под впечатлением от поступка вице-губернатора.

Поэтому Олег Мельниченко (губернатор Пензенской области) распорядился выплатить герою премию в размере 47 200 рублей. Кстати, уже известно, что Сергей Федотов отправил всю сумму в благотворительный фонд помощи тяжелобольным детям "Русфонд".

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Метки: Ynews   Сергей Федотов   взятка   губернатор   пензенская область   политика   премия   чиновник   
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19  комментариев
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1k
Dorell 2 часа назад
Сергей Федотов ответил: '3? маловато будет!'
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5k
soar 6 минут назад
3 млн за должность главы района? Это несерьезно! Девушке необходимо было узнать расценки.
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714
Сергей Викторович 15 минут назад
Ничего не понятно. Женщина стала главой района?
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1k
DHC Полчаса назад
Каков бунтарь! )
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13k
Сергей 36 минут назад
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6k
newegg 36 минут назад
«другие чиновники остались под впечатлением от поступка вице-губернатора.»
Действительно, уникальный случай. Чиновник, вице-губернатор, взятку не взял.
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18k
Serg2001 38 минут назад
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42k
Крайт 41 минуту назад
Новость для навальновского говна и кастрюль русофобских. Ваш выход, тридварасы нищие.
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10k
harlamov 48 минут назад
Так это место было уже забронировано за невесткой губернатора. Тетка просто полезла без очереди со своими миллионами, вот и получила)
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4k
mtonaka 51 минуту назад
Скорее всего просто не устроила сумма взятки...
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4k
mtonaka 52 минуты назад
Совсем зажрались! Три ляма для них уже не деньги!
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229
ton 55 минут назад
Бл, ой, вот так герой, по-любому, кто-то больше предложил: здесь от трешки откажешься, а там 50 возьмёшь - и никто на тебя не подумает
Стратег
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181
Юрий Час назад
Возможно он уже своего протеже подготовил на это место.
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18k
nobody® Час назад
"Этой случай наделал много шума в области и другие чиновники остались под впечатлением от поступка вице-губернатора."
Это слова от автора, или другие чиновники берега попутали? Нормальная работа чиновника впечатляет? Ему тут даже делать ничего не надо было, просто отказаться от совершения преступления.
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1k
АлексЮстасу Час назад
Туева хуча миллионов народа России каждый день на работе не берёт взяток. Но вот жаль, что начальство нийуха не видит этого. Правда, никто этой туевой хуче и не даёт взяток.
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10k
Николай Час назад
Как всучить взятку, тому кто их не берет. Выпишите её в виде премии.
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110
Сигизмунд Лазаревич Час назад
Чувствует пухлый, что охота на него идёт, вот и видит кругом измену.
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