В России появится туалетная бумага с логотипами западных брендов, покинувших страну

Московская предпринимательница Мария Рыбкина анонсировала свой новый проект: туалетную бумагу с логотипами западных компаний, покинувших российский рынок. По словам бизнес-вумен, необходимые инвестиции уже найдены и выпуск продукции начнется в самое ближайшее время.
«Они решили уйти из нашей страны, проявили неуважение ко всем россиянам, плюнули на своих постоянных клиентов – скатерти дорожка. Вот вам и ответочка, ребята. Мы на этом еще и заработаем! Все, чего вы достойны вы и ваши бренды – это туалетная бумага с логотипами ваших позорных компаний. Передумаете и решите вернуться - места на российском рынке вам уже не будет. Ваши места займут те самые предприимчивые российские бизнесмены с огоньком в глазах, которые никогда не бросят своих клиентов, и никогда не бросят Россию», - говорится в заявлении Марии.
Москвичка убеждена, что сейчас идеальное время для взлета российского бизнеса, и что ее продукция будет пользоваться спросом.
АНТИФИШКИ
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Часть компаний только объявили, что ушли, но по факту, они деятельности уже не вели из-за своих внутренних проблем. Часть компаний вынуждены были приостановить деятельность из-за проблем с логистикой или банками. Часть компаний ушли, чтоб избежать санкций. Но, бабло побеждает зло. Так или иначе, у того, у кого свои проблемы вернутся, если их решат. Те кто ушел из-за логистики или банков, вернуться, когда проблемы исчезнут или если им удасться создать новые цепочки. Те кто боится санкций не вернуться, но вместо них придут компании - прокладки.
Можно было короче написать - "Услужливый дурак -опаснее врага" но кто эту басню вспомнит?
В который раз убеждаюсь, насколько же всё-таки [мат].
можно с текстами санкций