В России появится туалетная бумага с логотипами западных брендов, покинувших страну

«Они решили уйти из нашей страны, проявили неуважение ко всем россиянам, плюнули на своих постоянных клиентов – скатерти дорожка. Вот вам и ответочка, ребята. Мы на этом еще и заработаем! Все, чего вы достойны вы и ваши бренды – это туалетная бумага с логотипами ваших позорных компаний. Передумаете и решите вернуться - места на российском рынке вам уже не будет. Ваши места займут те самые предприимчивые российские бизнесмены с огоньком в глазах, которые никогда не бросят своих клиентов, и никогда не бросят Россию», - говорится в заявлении Марии.





Москвичка убеждена, что сейчас идеальное время для взлета российского бизнеса, и что ее продукция будет пользоваться спросом.