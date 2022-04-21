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В России появится туалетная бумага с логотипами западных брендов, покинувших страну

В России появится туалетная бумага с логотипами западных брендов, покинувших страну (1 фото)

Автор:
21 апреля 2022 13:09
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: бизнес   бренды   запад   туалетная бумага   
1119
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Московская предпринимательница Мария Рыбкина анонсировала свой новый проект: туалетную бумагу с логотипами западных компаний, покинувших российский рынок. По словам бизнес-вумен, необходимые инвестиции уже найдены и выпуск продукции начнется в самое ближайшее время.

«Они решили уйти из нашей страны, проявили неуважение ко всем россиянам, плюнули на своих постоянных клиентов – скатерти дорожка. Вот вам и ответочка, ребята. Мы на этом еще и заработаем! Все, чего вы достойны вы и ваши бренды – это туалетная бумага с логотипами ваших позорных компаний. Передумаете и решите вернуться - места на российском рынке вам уже не будет. Ваши места займут те самые предприимчивые российские бизнесмены с огоньком в глазах, которые никогда не бросят своих клиентов, и никогда не бросят Россию», - говорится в заявлении Марии.


Москвичка убеждена, что сейчас идеальное время для взлета российского бизнеса, и что ее продукция будет пользоваться спросом.

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Метки: бизнес   бренды   запад   туалетная бумага   
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60  комментариев
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8k
Василенко Татьяна 4 часа назад
Детский сад какой-то... Не играй в мои игрушки и не писай в мой горшок. Ну ушли и ушли.
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4k
Михаил 44 минуты назад
рулона точно не хватит чтоб перечислить всех
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5k
saliamnn 48 минут назад
Ай,молодца!Хороша ложка к обеду.И спрос обеспечен и заграницу можно поставлять.У них спрос на этот продукт.
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17k
Vital Idol 56 минут назад
ну, краска на жопу плохо влияет! ну и цена не озвучена!!! она хочет стать круче ЗЕВЫ и ПАПИИ?! где она раньше была?!
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31k
a.fey Час назад
Бумагу придется корректировать.
Часть компаний только объявили, что ушли, но по факту, они деятельности уже не вели из-за своих внутренних проблем. Часть компаний вынуждены были приостановить деятельность из-за проблем с логистикой или банками. Часть компаний ушли, чтоб избежать санкций. Но, бабло побеждает зло. Так или иначе, у того, у кого свои проблемы вернутся, если их решат. Те кто ушел из-за логистики или банков, вернуться, когда проблемы исчезнут или если им удасться создать новые цепочки. Те кто боится санкций не вернуться, но вместо них придут компании - прокладки.
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2k
Мефодий Час назад
мудычьё просто нагнетает. нормальные компании борются за российский рынок, изголяются обойти санкции и давление своих тупорылых правительств. И тут им в спину русские мудопатриоты начинают тухлые помидоры швырять, в том числе в СМИ. Многие обуевают...и начинают паковать чемоданы по-серьёзному.
Можно было короче написать - "Услужливый дурак -опаснее врага" но кто эту басню вспомнит?
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1k
Алексей 2 часа назад
А при чем тут взлет российского бизнеса? Очередная сувенирная хрень, коих у нас миллион до неба. Продают же консервированный воздух Питера
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2k
Атомный Крот 2 часа назад
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9k
Vampire 2 часа назад
было уже.
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1k
Motorola 2 часа назад
Это называется - встать на одну ступень
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6k
Sergey 2 часа назад
еще с рожами всяких ургантов, галкиных, это пять!
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25k
Сергей 2 часа назад
Глупость.
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2k
Pill 2 часа назад
Вопрос цены и качества. Больше на ПиАр похоже.
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Комментарий удален. Причина: оскорбления пользователей сайта
−6
972
VenomSnake 2 часа назад
Думаю если бы выпустили бумагу с отечественными производителями то она была бы чистой
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13k
Сергей 3 часа назад
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57k
SAndre 3 часа назад
ну, видел у китайцев с долларом
можно с текстами санкций
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4k
Наталья 3 часа назад
Во-первых - скатертЬЮ дорожка. Во-вторых - на ком заработают? По какой цене бумажка будет?
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15k
Valiko 3 часа назад
Мария Рыбкина - тупая п#зда. Хуже неё только покупатели этой бумаги.
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11k
Denissg 3 часа назад
Трубка растворяется?
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Мафусаил 3 часа назад
Перебор...
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