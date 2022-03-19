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Неизвестные лица знаменитых компаний: как выглядят создатели популярных во всём мире брендов

Неизвестные лица знаменитых компаний: как выглядят создатели популярных во всём мире брендов (13 фото)

Автор:
19 марта 2022 15:47
Сообщество : Истории
Метки: бренды   лица компаний   модные бренды   создатели брендов   
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Покупая продукцию известных брендов, задумывались ли вы, как выглядели их создатели? Мы знакомы с их логотипами, но не знаем людей, чьи товары сегодня ежедневно покупают по всему миру.

И начнём с Coca-Cola, появившейся благодаря аптекарю Джону Пембертону в конце 19 века. Он был убежден, что созданный им напиток выступит отличным лекарством от различных болезней, от несварения желудка до нервных расстройств.

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Главный конкурент этого бренда Pepsi также появился благодаря аптекарю – Калебу Брэдхему. Правда, изначально он продвигался как «Напиток Брэда» и предназначался для лечения желудка. Примечательно, что в 1923 году компания объявила о банкротстве и трижды пыталась продать бренд, который уже назывался Pepsi-Cola, своим конкурентам из Coca-Cola. Последние отказались, допустив ошибку, ведь уже в 30-х годах прибыль Pepsi выросла вдвое.

Известную всем шоколадную пасту Nutella производит компания Ferrero, основанная в 1946 году Пьетро Ферреро. Правда, прежде чем прийти к знакомому нам сегодня виду, кондитер выпускал продукт в виде твердой шоколадной трубочки.

Маловероятно, что кто-то не пользовался пастой Colgate. Правда, изначально компания, созданная англичанином Уильямом Колгейтом в 1806 году, занималась производством  мыла в США. Позже бренд перешёл на куда больший и известный нам ассортимент средств для гигиены ротовой полости.

В 1876 году молодой немец Фриц Хенкель основал бренд Henkel, занимающийся производством бытовой химии. Лишь спустя 31 год компания пришла к созданию стирального порошка Persil, ставшего первым средством, сочетающим отбеливающую и моющую функцию.

По всей видимости, аптекари очень любили создавать свои бренды, ведь компанию Danon, выпускающую молочную продукцию основал фармацевт Исаак Карассо в 1919 году, назвав её в честь сына Даниэля. Сам Исаак занимался только производством йогуртов, тогда как его наследник расширил перечень продукции, выпускаемой под разными марками, например Actimel, Danone и Danissimo.

Молодые мамочки довольно часто покупают детское питание от компании Gerber, поставляемое аж в 80 стран. Примечательно, что на эту идею Даниэля Франка Герберта подтолкнула супруга, часто тратившая немало усилий, чтобы кормить дочку разными, вкусными пюре.

Известные всему миру подгузники Pampers впервые появились на прилавках в начале 1960-х годов. И всё благодаря американскому инженеру Виктору Миллсу, который просто-напросто устал менять тканевые подгузники своему внуку.

Династия Марсов со своей компанией Mars. Inc подарили нам немало знаменитых сегодня сладостей. Сам основатель бренда Франк изобрел Snikers, тогда как старший сын Форрест подарил миру шоколадные драже M&M’s.

Французская компания L’Oréal, занимающаяся парфюмерией и косметикой, появилась в 1909 году благодаря химику Эжену Шуэллеру, который изначально развивал свой бренд исключительно на красках для волос. Сегодня же ассортимент этой компании прекрасно известен всему миру.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: бренды   лица компаний   модные бренды   создатели брендов   
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