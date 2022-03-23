Британец купил американский школьный автобус и начал возить туристов

337
5
1
24-летний житель Эдинбурга Ангус Лафф, выпускник бизнес-школы, воплотил в жизнь свою мечту и создал хостел на колёсах. Он купил подержанный автобус, который когда-то ездил по Нью-Йорку, и отремонтировал его. Теперь катает туристов по Шотландскому нагорью, устраивая им необычные туры с пешими прогулками, катанием на байдарках, купанием в озёрах и пр.
Идея устраивать выездные туры на природу пришла Ангусу в голову после просмотра документального фильма "Экспедиция Счастье" на Netflix о паре, путешествующей по Северной Америке в отремонтированном школьном автобусе.
И идея эта оказалась вполне жизнеспособной. Парень бросил работу консультанта по вопросам управления и теперь занимается только туристическим бизнесом.
И идея эта оказалась вполне жизнеспособной. Парень бросил работу консультанта по вопросам управления и теперь занимается только туристическим бизнесом.
Автобус, получивший название "Бонни Кемпер", был переделан в "глэмпинг" (то есть "гламурный кемпинг") — комфортный дом на колёсах с кроватями, зонами отдыха и кухней, вмещающий до шести человек.
Ангус организует автомобильные поездки по Хайленду, устраивая по пути такие мероприятия на свежем воздухе, как пешие и велосипедные прогулки, катание на байдарках и купание в озерах. В течение дня он выступает в качестве гида, водителя, повара и уборщика. А вечером разбивает для себя палатку снаружи, чтобы его гости могли остаться в автобусе одни.
Автобус 1999 года выпуска изначально использовался для перевозки учеников в школу и обратно в Нью-Йорке. Ангус купил его в 2019 году и отправил из США в Шотландию. Предприниматель считает, что эти автобусы имеют культовый статус и сразу бросаются в глаза, ведь их очень редко можно увидеть в реальной жизни.
Ангус организует автомобильные поездки по Хайленду, устраивая по пути такие мероприятия на свежем воздухе, как пешие и велосипедные прогулки, катание на байдарках и купание в озерах. В течение дня он выступает в качестве гида, водителя, повара и уборщика. А вечером разбивает для себя палатку снаружи, чтобы его гости могли остаться в автобусе одни.
Автобус 1999 года выпуска изначально использовался для перевозки учеников в школу и обратно в Нью-Йорке. Ангус купил его в 2019 году и отправил из США в Шотландию. Предприниматель считает, что эти автобусы имеют культовый статус и сразу бросаются в глаза, ведь их очень редко можно увидеть в реальной жизни.
Ремонтом автобуса Ангус занимался во время локдауна. Он разобрал и обставил его с помощью своего отца, убедившись, что транспортное средство соответствует всем правилам, принятым в Великобритании.
Затем Ангус получил водительские права HGV и в июне 2021 года пригласил в первый тур своих друзей, чтобы "обкатать" его и увидеть, что можно улучшить. "Это было очень весело, всем понравилось, — говорит он. — На дороге нам всегда сигналят и машут. Прямо чувствуешь себя знаменитостью. Мне нравится видеть реакцию людей на этот автобус, он им нравится и они хотят в нём прокатиться".
Затем Ангус получил водительские права HGV и в июне 2021 года пригласил в первый тур своих друзей, чтобы "обкатать" его и увидеть, что можно улучшить. "Это было очень весело, всем понравилось, — говорит он. — На дороге нам всегда сигналят и машут. Прямо чувствуешь себя знаменитостью. Мне нравится видеть реакцию людей на этот автобус, он им нравится и они хотят в нём прокатиться".
После пробной поездки не заставили себя ждать и первые коммерческие туры.
Пятидневный тур стоит 595 фунтов стерлингов (780 долларов США) на человека и включает в себя все мероприятия и еду. По словам Ангуса, в Великобритании нет больше ни одной компании, которая делает что-то подобное.
Пятидневный тур стоит 595 фунтов стерлингов (780 долларов США) на человека и включает в себя все мероприятия и еду. По словам Ангуса, в Великобритании нет больше ни одной компании, которая делает что-то подобное.
Путешественники садятся на автобус в Эдинбурге, где находится его стоянка, а затем отправляются в Кэрнгормс, в Гленко и возвращаются обратно через Стерлинг.
Школьный автобус с высокой точкой обзора и большими окнами — это уникальный способ познакомиться с самыми суровыми и красивыми пейзажами Шотландии. У него даже есть люк.
"Это совершенно другая точка зрения на всё, — говорит Ангус Лафф. — Вы совершенно поглощены этими пейзажами, оторваться невозможно".
Школьный автобус с высокой точкой обзора и большими окнами — это уникальный способ познакомиться с самыми суровыми и красивыми пейзажами Шотландии. У него даже есть люк.
"Это совершенно другая точка зрения на всё, — говорит Ангус Лафф. — Вы совершенно поглощены этими пейзажами, оторваться невозможно".
Источник: — переведено специально для fishki.net
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Во время записи грозы в телефон попала молния: видео
- Многодетная провинциалка узнала, что давно числится владелицей ломбарда
- Весело и кокетливо: британка открыла компанию с голыми уборщицами
- Бизнесмен, создавший искусственные собачьи тестикулы, заработал на них миллионы
- Назад к жизни: компания по аренде секс-кукол предлагает вдовцам копии их умерших жен
Метки: Ynews бизнес бизнес идеи бизнес идея туристический бизнес успех в бизнес школьный автобус шотландия
17
Понравилось17
Новости партнёров
Он чисто асфальтовый.
Лучше так, как-то: