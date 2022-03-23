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Британец купил американский школьный автобус и начал возить туристов

Британец купил американский школьный автобус и начал возить туристов (5 фото + 1 видео)

Автор:
23 марта 2022 16:43
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   бизнес   бизнес идеи   бизнес идея   туристический бизнес   успех в бизнес   школьный автобус   шотландия   
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24-летний житель Эдинбурга Ангус Лафф, выпускник бизнес-школы, воплотил в жизнь свою мечту и создал хостел на колёсах. Он купил подержанный автобус, который когда-то ездил по Нью-Йорку, и отремонтировал его. Теперь катает туристов по Шотландскому нагорью, устраивая им необычные туры с пешими прогулками, катанием на байдарках, купанием в озёрах и пр.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   бизнес   бизнес идеи   бизнес идея   туристический бизнес   успех в бизнес   школьный автобус   шотландия   
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2  комментария
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ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 2 часа назад
в России надеюсь кто нибуть такое же сделает. будетинтересно. "недельный тур на природе вокруг Байкала" например .
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