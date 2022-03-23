Британец купил американский школьный автобус и начал возить туристов

Автобус, получивший название "Бонни Кемпер", был переделан в "глэмпинг" (то есть "гламурный кемпинг") — комфортный дом на колёсах с кроватями, зонами отдыха и кухней, вмещающий до шести человек.



Ангус организует автомобильные поездки по Хайленду, устраивая по пути такие мероприятия на свежем воздухе, как пешие и велосипедные прогулки, катание на байдарках и купание в озерах. В течение дня он выступает в качестве гида, водителя, повара и уборщика. А вечером разбивает для себя палатку снаружи, чтобы его гости могли остаться в автобусе одни.



Автобус 1999 года выпуска изначально использовался для перевозки учеников в школу и обратно в Нью-Йорке. Ангус купил его в 2019 году и отправил из США в Шотландию. Предприниматель считает, что эти автобусы имеют культовый статус и сразу бросаются в глаза, ведь их очень редко можно увидеть в реальной жизни.