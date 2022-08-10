Как нейросеть создает Гарри Поттера из 2049 и нейроЛетова

Персонажи Гарри Поттера часто становятся героями артов. Но что, если поместить арты из вселенной ГП в «Бегущего по лезвию»? А что, если их к тому же нарисует нейросеть?
Нейросеть Midjourney широко известна среди любителей адаптировать различные произведения искусства под те или иные обстоятельства. Получается у нее, надо сказать, неплохо.
Персонажи из «Гарри Поттера» получаются действительно живыми и как будто бы действительно из какого-нибудь далекого 2049 года.
На картинках от нейросети настоящие волшебники, которые в очках дополненной реальности, в свете неоновых вывесок. А еще поезд до Хоггвартса там похож скорее на московское метро, которое ездит по земле. Только в этом случае поезд раскрашен иначе, а заодно катится словно на светолучах.
К слову, это далеко не самый известный перфоманс нейросетки. Умельцы пропустили через нее песню «Гражданской обороны» «Все идет по плану», и получили целый видеоряд с иллюстрированием картинок.
Так, в видеоряде нейросеть нам показывает и фуражку, на которой серп и молот и звезда, и как толпа кормится женой, и даже как на самом деле все идет по плану с Кремлем и Красной площадью. В общем, как минимум посмотреть — интересно.
Источник:
АНТИФИШКИ
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