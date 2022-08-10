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Как нейросеть создает Гарри Поттера из 2049 и нейроЛетова

Как нейросеть создает Гарри Поттера из 2049 и нейроЛетова

Автор:
10 августа 2022 20:09
Сообщество : Искусство
Метки: Гарри Потер   гражданская оборона   егор летов   интересно   картины   нейросеть   
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Персонажи Гарри Поттера часто становятся героями артов. Но что, если поместить арты из вселенной ГП в «Бегущего по лезвию»? А что, если их к тому же нарисует нейросеть?

Нейросеть Midjourney широко известна среди любителей адаптировать различные произведения искусства под те или иные обстоятельства. Получается у нее, надо сказать, неплохо.

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Персонажи из «Гарри Поттера» получаются действительно живыми и как будто бы действительно из какого-нибудь далекого 2049 года.

На картинках от нейросети настоящие волшебники, которые в очках дополненной реальности, в свете неоновых вывесок. А еще поезд до Хоггвартса там похож скорее на московское метро, которое ездит по земле. Только в этом случае поезд раскрашен иначе, а заодно катится словно на светолучах.

К слову, это далеко не самый известный перфоманс нейросетки. Умельцы пропустили через нее песню «Гражданской обороны» «Все идет по плану», и получили целый видеоряд с иллюстрированием картинок.

Так, в видеоряде нейросеть нам показывает и фуражку, на которой серп и молот и звезда, и как толпа кормится женой, и даже как на самом деле все идет по плану с Кремлем и Красной площадью. В общем, как минимум посмотреть — интересно.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Гарри Потер   гражданская оборона   егор летов   интересно   картины   нейросеть   
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2  комментария
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17k
alexis Час назад
Нейросеть умеет употреблять вещества?
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11k
Александр 2 минуты назад
"Нейросетку" активировать забыли?
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Александр Невский
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