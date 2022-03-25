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Из чего изготовили мину для фильма «Особенности национальной рыбалки»

Из чего изготовили мину для фильма «Особенности национальной рыбалки» (5 фото)

Автор:
25 марта 2022 09:25
Сообщество : Кино
Метки: Особенности национальной рыбалки   актеры   интересно   кино   мина   факты   фильм   
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После оглушительного успеха фильма «Особенности национальной охоты» режиссер Александр Рогожкин занялся съемкой продолжения.

Он сохранил практически весь изначальный актерский состав, только на этот раз приключения товарищей разворачивались не на фоне охоты, а на фоне рыбалки.

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В самый разгар «рыбной ловли» приятели настолько увлеклись, что незаметно для себя оказались на территории Финляндии. Чтобы избежать проблем, герои поспешили вернуться назад. Но вот незадача - в спешке они оставили весь алкоголь на той стороне...

По сценарию требовалось снять сцену, где основной фокус будет направлен на плавающую противокорабельную мину. Эта мина представляет собой довольно массивный круглый шар, по окружности которого располагаются своеобразные шипы.

У съемочной группы встал вполне закономерный вопрос - где ее взять? Был вариант попросить учебную или даже настоящую мину у военных моряков, но сами понимаете - этот процесс довольно хлопотный.

В итоге было принято решение изготовить муляж мины в мастерской. За основу взяли легкий и нетонущий пенопласт. В получившуюся сферу воткнули деревянные заготовки, которые напоминали те самые зловещие шипы. Ну в довершение покрасили конструкцию в черный цвет. На выходе получилась мина, которую от настоящей способен отличить разве что профессионал.

Вскоре съемочная группа отсняла все необходимые сцены и благополучно забыла про мину, так и оставив ее дрейфовать в Финском Заливе. Сложно сказать зачем киношники это сделали. Может быть ради черного юмора, а возможно в силу банальной расхлябанности. Об этом история умалчивает.

Разумеется оставленный кусок пенопласта начало уносить, причем в сторону корабельного фарватера. Нужно отметить, что движение судов в той зоне можно сравнить с движением людей на центральных улицах крупных городов.

По логике вещей бутафорскую мину, оставленную киношниками, должно было рано или поздно вынести прямо к кораблям. Собственно, так и произошло... Кусок пенопласта оказался на пути шведского пассажирского парохода.

История закончилась тем, что мину пришлось обезвреживать балтийским морякам. Остается только догадываться как они поменялись в лице, когда поняли, что перед ними на самом деле обыкновенный кусок пенопласта.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Особенности национальной рыбалки   актеры   интересно   кино   мина   факты   фильм   
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