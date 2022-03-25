Из чего изготовили мину для фильма «Особенности национальной рыбалки»

Вскоре съемочная группа отсняла все необходимые сцены и благополучно забыла про мину, так и оставив ее дрейфовать в Финском Заливе. Сложно сказать зачем киношники это сделали. Может быть ради черного юмора, а возможно в силу банальной расхлябанности. Об этом история умалчивает.

Разумеется оставленный кусок пенопласта начало уносить, причем в сторону корабельного фарватера. Нужно отметить, что движение судов в той зоне можно сравнить с движением людей на центральных улицах крупных городов.

По логике вещей бутафорскую мину, оставленную киношниками, должно было рано или поздно вынести прямо к кораблям. Собственно, так и произошло... Кусок пенопласта оказался на пути шведского пассажирского парохода.

История закончилась тем, что мину пришлось обезвреживать балтийским морякам. Остается только догадываться как они поменялись в лице, когда поняли, что перед ними на самом деле обыкновенный кусок пенопласта.