История нашей Вселенной за 3 минуты благодаря нейросети Stable Diffusion

Как выглядело бы начало времен нашего мира? Человек, существо, пытливое, которому нужны ответы на все вопросы, в том числе и о том, как зарождалась вселенная.
Учитывая, что первейшим способом получения информации является осмотр окружающего человека мира, визуализация процессов появления нашей, вселенной, солнечной системы, планеты и жизни на Земле, крайне важна формирования правильного представления. Если вам кажется, что это не важно, то вспомните, что в наше время есть люди, которые реально считают, что Земля плоская.
Ютубер показал историю Вселенной при помощи изображений, сгенерированных нейросетью Stable Diffusion.
Сюжет для видео автор придумал сам: Ксандер Стенбрюгге подобрал 36 запросов — от Большого взрыва и первых пресмыкающихся, выбравшихся на сушу, до видов Нью-Йорка и футуристичных образов.
На каждый пункт генерировалось сразу несколько изображений на основе предыдущих, которые позже автор собрал в трёхминутный ролик без склеек.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Нейросеть показала как выглядела бы жизнь роботов
- Как нейросеть создает Гарри Поттера из 2049 и нейроЛетова
- Интересные места Земли на Гугл снимках
- Жизнь планеты, как она есть: 20 крутых кадров от талантливого польского стрит-фотографа
- У искусственного интеллекта есть задатки интуиции
Нам подсовывают очередную ширму для отвода глаз,очередную сказку на замену демократии,что де нейросеть сама все сделает,и решит все наши проблемы! Надо только отдать все наши права тем кто её настраивает!