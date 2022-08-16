История нашей Вселенной за 3 минуты благодаря нейросети Stable Diffusion

Учитывая, что первейшим способом получения информации является осмотр окружающего человека мира, визуализация процессов появления нашей, вселенной, солнечной системы, планеты и жизни на Земле, крайне важна формирования правильного представления. Если вам кажется, что это не важно, то вспомните, что в наше время есть люди, которые реально считают, что Земля плоская.