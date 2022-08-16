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История нашей Вселенной за 3 минуты благодаря нейросети Stable Diffusion

История нашей Вселенной за 3 минуты благодаря нейросети Stable Diffusion

Автор:
16 августа 2022 23:36
Сообщество : Наука
Метки: Вселенная   Жизнь   ИИ   генерация   интересно   нейросеть   планета   
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Как выглядело бы начало времен нашего мира? Человек, существо, пытливое, которому нужны ответы на все вопросы, в том числе и о том, как зарождалась вселенная.

Учитывая, что первейшим способом получения информации является осмотр окружающего человека мира, визуализация процессов появления нашей, вселенной, солнечной системы, планеты и жизни на Земле, крайне важна формирования правильного представления. Если вам кажется, что это не важно, то вспомните, что в наше время есть люди, которые реально считают, что Земля плоская.

Ютубер показал историю Вселенной при помощи изображений, сгенерированных нейросетью Stable Diffusion.

Сюжет для видео автор придумал сам: Ксандер Стенбрюгге подобрал 36 запросов — от Большого взрыва и первых пресмыкающихся, выбравшихся на сушу, до видов Нью-Йорка и футуристичных образов.

На каждый пункт генерировалось сразу несколько изображений на основе предыдущих, которые позже автор собрал в трёхминутный ролик без склеек.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Вселенная   Жизнь   ИИ   генерация   интересно   нейросеть   планета   
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11  комментариев
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42
александр 4 часа назад
Красиво конечно , но причём тут история Вселенной?
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559
Predictor Полчаса назад
А это что за зверь синий, еще до появления неандертальцев?
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10k
insaider 2 часа назад
Такие картинки лубочные и раньше были в избытке! Нейросеть ничему не учится,а только собирает заданные последовательности,и сама ничего не рисует кроме компиляций из картинок заданных программерами!
Нам подсовывают очередную ширму для отвода глаз,очередную сказку на замену демократии,что де нейросеть сама все сделает,и решит все наши проблемы! Надо только отдать все наши права тем кто её настраивает!
Ссылка www.youtube.com
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2k
Трям 5 часов назад
Больше всего понравилось, что пирамиды уже разрушенные возводились ))))
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2k
Леонид 5 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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18k
Corvus Corax 5 часов назад
4-й раз за два дня этот ролик..
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12k
Кыся 6 часов назад
Зачем я это посмотрел? Я ж всегда знал, что Большой взрыв произошёл в Нью-Йорке. Динозавры подтвердят.
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14k
K7OO 6 часов назад
Не впечатлило. Ожидал увидеть что-то покруче, ну или хотя бы не хуже того, что уже давным давно существует по этой тематике.
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1k
MPEG-8 6 часов назад
Ссылка youtu.be
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Александр Невский
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