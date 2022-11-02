«Они должны быть полностью отключены от российского информационного поля»: депутат Госдумы предложил запретить выступления всех артистов и музыкантов, признанных иноагентами

По его словам, тем, кто критикует Россию, нельзя даже давать эфиров на радио.
Денис Майданов - певец, автор-исполнитель песен, композитор, поэт, актёр и музыкальный продюсер.
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Но творчество осталось в прошлом, а сейчас он депутат Госдумы. И недавно выступил с инициативой: на законодательном уровне запретить выступления всех иноагентов - музыкантов, певцов, артистов. Причём не важно где: на радио, ТВ, корпоративах, клубах или больших площадках.
Критиковал Россию и получил статус иноагента? Тогда вдогонку получи и пожизненный запрет на выступления и заработки. По словам Майданова:
«Человек, признанный иностранным агентом, должен быть полностью отключён от российского информационного поля. То есть у него должно быть удаление со всех платформ его контента, запрет на посещение радиостанций, телеканалов, запрет на упоминание в СМИ».
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Это он заявил во время выступления на ежегодном форуме Общественной палаты «Сообщество». Участники мероприятия встретили данную инициативу аплодисментами.
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АНТИФИШКИ
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Стройте смыслы и идеи... ненавязчиво. Они родят идеологию, а она родит самосознание. Больше никак.
Пора уже думать на будущее, на воспитание детей.
Так получилось что сейчас массовый контент правит умами людей , особенно детей.
Управляя контентом надо направлять и воспитывать умных и правильных жителей.
Запретим сейчас всякую шваль и завтра наши дети не будут знать кто это.
А истино талантливые вещи и без всякой поддержки станут известными.
То что есть перекосы в присвоении статуса иногента - да.
А я и не призываю всех иногентов вычёркивать.
Я призываю ограничивать возможности для размещения контента людям представляющим угрозу для России. А какой у них статут будет мне всё равно .
Статья 2.1
Физическое лицо независимо от его гражданства или при отсутствии такового может быть признано физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, в случае, если оно осуществляет на территории Российской Федерации в интересах иностранного государства, его государственных органов, международной или иностранной организации, иностранных граждан или лиц без гражданства (далее - иностранный источник) политическую деятельность и (или) целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности Российской Федерации, которые при их получении иностранным источником могут быть использованы против безопасности Российской Федерации (при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных статьями 275 и 276 Уголовного кодекса Российской Федерации), в связи с оказанным на него иностранным источником либо действующими в интересах иностранного источника гражданами Российской Федерации, российскими организациями воздействием, выражающимся в поддержке указанных видов деятельности (включая предоставление денежных средств, иной имущественной или организационно-методической помощи). Перечень сведений в области военной, военно-технической деятельности Российской Федерации, которые при их получении иностранным источником могут быть использованы против безопасности Российской Федерации, определяется федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности.
Политической деятельностью признается деятельность в сфере государственного строительства, защиты основ конституционного строя Российской Федерации, федеративного устройства Российской Федерации, защиты суверенитета и обеспечения территориальной целостности Российской Федерации, обеспечения законности, правопорядка, государственной и общественной безопасности, обороны страны, внешней политики, социально-экономического и национального развития Российской Федерации, развития политической системы, деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, законодательного регулирования прав и свобод человека и гражданина в целях оказания влияния на выработку и реализацию государственной политики, формирование государственных органов, органов местного самоуправления, на их решения и действия.
Политическая деятельность осуществляется в следующих формах:
участие в организации и проведении публичных мероприятий в форме собраний, митингов, демонстраций, шествий или пикетирований либо в различных сочетаниях этих форм, организации и проведении публичных дебатов, дискуссий, выступлений;
участие в деятельности, направленной на получение определенного результата на выборах, референдуме, в наблюдении за проведением выборов, референдума, формировании избирательных комиссий, комиссий референдума, в деятельности политических партий;
публичные обращения к государственным органам, органам местного самоуправления, их должностным лицам, а также иные действия, оказывающие влияние на деятельность этих органов, в том числе направленные на принятие, изменение, отмену законов или иных нормативных правовых актов;
распространение, в том числе с использованием современных информационных технологий, мнений о принимаемых государственными органами решениях и проводимой ими политике;
формирование общественно-политических взглядов и убеждений, в том числе путем проведения опросов общественного мнения и обнародования их результатов или проведения иных социологических исследований;
вовлечение граждан, в том числе несовершеннолетних, в указанную деятельность;
финансирование указанной деятельности.
К политической деятельности не относятся деятельность в области науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, социального обслуживания, социальной поддержки и защиты граждан, защиты материнства и детства, социальной поддержки инвалидов, пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта, защиты растительного и животного мира, благотворительная деятельность.
Федеральный закон от 28.12.2012 N 272-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации"
Из того, что запомнилось из сказанного им:
Шевченко написал "Тарас Бульба"
"Культурная революция в Китае еще идет"
Артистам надо выдавать лицензии.
Дальше не помню, но сложилось четкое впечатление, что это человек клинический идиот.
Просто подфартило в жизни. Разок притопил за Путина на выборах, и вот уже карт бланш в кармане.
а люди среди депутатов есть?
или только певцы ртом и спортсмены?
давно пора эту шушеру отключить от госбюджета.