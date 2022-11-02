«Они должны быть полностью отключены от российского информационного поля»: депутат Госдумы предложил запретить выступления всех артистов и музыкантов, признанных иноагентами

Но творчество осталось в прошлом, а сейчас он депутат Госдумы. И недавно выступил с инициативой: на законодательном уровне запретить выступления всех иноагентов - музыкантов, певцов, артистов. Причём не важно где: на радио, ТВ, корпоративах, клубах или больших площадках.

Критиковал Россию и получил статус иноагента? Тогда вдогонку получи и пожизненный запрет на выступления и заработки. По словам Майданова:

«Человек, признанный иностранным агентом, должен быть полностью отключён от российского информационного поля. То есть у него должно быть удаление со всех платформ его контента, запрет на посещение радиостанций, телеканалов, запрет на упоминание в СМИ».