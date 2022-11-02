FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 6881 пост • 752 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
«Они должны быть полностью отключены от российского информационного поля»: депутат Госдумы предложил запретить выступления всех артистов и музыкантов, признанных иноагентами

«Они должны быть полностью отключены от российского информационного поля»: депутат Госдумы предложил запретить выступления всех артистов и музыкантов, признанных иноагентами

Автор:
02 ноября 2022 14:58
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: #иноагент   Госдума   Денис Майданов   артисты   выступления   депутат   заработок   концерты   музыканты   
1732
1
2

По его словам, тем, кто критикует Россию, нельзя даже давать эфиров на радио.

Денис Майданов - певец, автор-исполнитель песен, композитор, поэт, актёр и музыкальный продюсер.

Но творчество осталось в прошлом, а сейчас он депутат Госдумы. И недавно выступил с инициативой: на законодательном уровне запретить выступления всех иноагентов - музыкантов, певцов, артистов. Причём не важно где: на радио, ТВ, корпоративах, клубах или больших площадках.

Критиковал Россию и получил статус иноагента? Тогда вдогонку получи и пожизненный запрет на выступления и заработки. По словам Майданова:

«Человек, признанный иностранным агентом, должен быть полностью отключён от российского информационного поля. То есть у него должно быть удаление со всех платформ его контента, запрет на посещение радиостанций, телеканалов, запрет на упоминание в СМИ».

Это он заявил во время выступления на ежегодном форуме Общественной палаты «Сообщество». Участники мероприятия встретили данную инициативу аплодисментами.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: #иноагент   Госдума   Денис Майданов   артисты   выступления   депутат   заработок   концерты   музыканты   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
30  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Старичок 2 часа назад
если только сми и телекомпании с гос участием. ну и открытая реклама. а так частник пусть на свой страх и риск юзает инагентов под присмотром налоговой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Дядюшка Шнеур Минуту назад
может это правильно. может. но не стоит влиять директивно на мнение людей. Посмотрите на ТОП 3 артистов 2022 года. Гражданка Израиля Пугачева А. на 3 месте. Не взирая на все дикости которые она творила за последние полгода.

Стройте смыслы и идеи... ненавязчиво. Они родят идеологию, а она родит самосознание. Больше никак.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
butata 3 минуты назад
Кто это? И почему оно думает, что оно имеет право что-то запрещать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Daimos 4 минуты назад
За людей будет решать правительство и законы. Людям самим выбрать на кого ходить и кого слушать запрещено. Вообще надо запретить людям выбирать. Подстилкам Матвиенок и Володиных, разрешаю ставить минусы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Oleg 21 минуту назад
У нас статья об инагентах уже дискредитирована дальше некуда. А тут уже просто делают еще один шаг в сторону поселений для инагентов. Гос-дура уже не знает куда метнуться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Ashabad 24 минуты назад
В Штатах так и происходит...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Pravda Полчаса назад
ИМХО В целом правильно
Пора уже думать на будущее, на воспитание детей.
Так получилось что сейчас массовый контент правит умами людей , особенно детей.
Управляя контентом надо направлять и воспитывать умных и правильных жителей.
Запретим сейчас всякую шваль и завтра наши дети не будут знать кто это.
А истино талантливые вещи и без всякой поддержки станут известными.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−4
Александр Полчаса назад
Такое ощущение, что он критикует существующее российское законодательство. А не иноагент ли он сам?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10
ДОБРЫЙ ДЕНЬ! Полчаса назад
Скоро будем министром Культуры видать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
185
Ffffff Ffffffffff 44 минуты назад
Вообще, если кому-то нравится слушать песни той же Пугачевой, Машины Времени, Шевчука или ходить к ним на концерты, как это можно запретить? Думаю, если люли посчитают, что все эти артисты как-то себя дискредитировали, то они просто не будут слушать эти песни, не пойдут на концерт, не будут покупать альбомы. Некоторым лишь бы блин что-то или кого-то запретить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Eric Cartman 47 минут назад
Такой механизм должен быть, вопрос в его реализации и проработке, как обычно. Сейчас мы живем в паноптикуме, например на стриминговых платформах есть высер про Зелибобика как он народу служит. А это значит, что с каждого просмотра ему капает гешефтик. Не знаю, много ли просмотров у этого блевотного выпердыша и сколько он за них получает, но ситуация по сути бредовая.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
46k
Элек Мек 58 минут назад
Ясно, чем меньше конкурентов,тем лучше.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Александр Николаевич Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
workmen77 2 часа назад
А кто такой иностранный агент? - наверное, в понимании Майданова это человек, который имеет доходы с недружественных стран или действует в их интересах. Следует ли из этого, что нужно запретить исполнение вообще всех певцов, музыкантов и групп с недружественных стран, включая весь английский и американский рок, ведь по всем критериям они - иностранные агенты?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Levyathan 2 часа назад
Не так давно смотрел его интервью Караулову.
Из того, что запомнилось из сказанного им:
Шевченко написал "Тарас Бульба"
"Культурная революция в Китае еще идет"
Артистам надо выдавать лицензии.
Дальше не помню, но сложилось четкое впечатление, что это человек клинический идиот.

Просто подфартило в жизни. Разок притопил за Путина на выборах, и вот уже карт бланш в кармане.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
Александр 2 часа назад
Это первое, что надо было сделать. Не просто не пускать назад, а удалить их творчество со всех утюгов. Просто предать забвению. Через пару тройку лет о них забудут те кто помнил, а следующее поколение вообще знать не будет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
dimitr 2 часа назад
п-ц...
а люди среди депутатов есть?
или только певцы ртом и спортсмены?
давно пора эту шушеру отключить от госбюджета.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

176822



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Анадырь: как живут в самом удаленном и дорогом городе России?
Анадырь: как живут в самом удаленном и дорогом городе России?
Подборка каламбуров и лингвошуток с пылу с жару
Подборка каламбуров и лингвошуток с пылу с жару
Набирающие популярность в сообществах
Ученые подсчитали, сколько надо есть бургеров, чтобы спасти планету от тотального климатического апокалипсиса
Ученые подсчитали, сколько надо есть бургеров, чтобы спасти планету от тотального...
Стартап в области робототехники представил самые быстрые в мире кроссовки
Стартап в области робототехники представил самые быстрые в мире кроссовки
Бестселлеры компании Blackview на распродаже AliExpress 11.11 со скидками до 55%
Бестселлеры компании Blackview на распродаже AliExpress 11.11 со скидками до 55%
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Логично

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#Прикол#аварии#забавно#люди#Приколы#истории#Еда#СССР#дети
#фото#дтп#факты#интересное#подборка#в мире#автомир#милота#улыбнуло#кино
#интересно#авто аварии#животные#картинки#история#автомобили#Украина#позитив#артисты#Китай
Мощными темпами: какое место занимает Россия по уровню цифровизации в мире Мощными темпами: какое место занимает Россия по уровню цифровизации в мире «Я туда поеду, и если я его там увижу»: депутат Госдумы пообещал убить немецкого журналиста «Я туда поеду, и если я его там увижу»: депутат Госдумы пообещал убить немецкого журналиста «Необходимое условие для иностранца в РФ — уважение к нашей стране»: в Госдуме хотят запретить Лайме Вайкуле приезжать в Россию «Необходимое условие для иностранца в РФ — уважение к нашей стране»: в Госдуме хотят запретить... "Вы мужики или кто? Депутата Рашкина лишили мандата ГосДумы из-за лося "Вы мужики или кто? Депутата Рашкина лишили мандата ГосДумы из-за лося Нерукопожатные-2: в Сети всплыл обновлённый список неугодных артистов Нерукопожатные-2: в Сети всплыл обновлённый список неугодных артистов В Госдуме собрались проверить имущество Галкина, Хаматовой и Урганта В Госдуме собрались проверить имущество Галкина, Хаматовой и Урганта

На что жалуетесь?

Вернуться