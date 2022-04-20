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"Возьмите бумажку и подотритесь!": Галкин обиделся на российские СМИ

"Возьмите бумажку и подотритесь!": Галкин обиделся на российские СМИ (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 апреля 2022 10:00
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Израиль   видео   галкин   журналисты   обиделся   пугачева   шоу бизнес   эмиграция   
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Шоумен отчитал журналистов, сочиняющих про него "всякие небылицы".

Максим Галкин месяц назад отбыл в Израиль и, похоже, возвращаться назад не собирается. Однако его жизнь и, главное, отношение к текущим событиям в мире, всё еще волнуют журналистов. Если шоумена невозможно развести на разговор о политике, остается пристально следить за тем, как чета Галкина-Пугачёвой проводит свой отпуск.


Недавно многие СМИ сообщили о том, что юмориста увезли в полицию, где он был вынужден давать показания. Похоже, эта "новость" вывела Галкина из себя. Он записал эмоциональное видео, в котором объяснил, что думает о пишущей братии и потребовал прекратить говорить про него всякую чушь.




Обсуждать Галкина вряд ли перестанут, а вот то, что в погоне за сенсациями журналисты порой перегибают палку - это однозначно.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Израиль   видео   галкин   журналисты   обиделся   пугачева   шоу бизнес   эмиграция   
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28  комментариев
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305
HalloFreeSpace Час назад
А что за ажиотаж такой по поводу их отъезда ? Ну свалили и свалили ...
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2k
АлексЮстасу 11 минут назад
Утром посмотрел пост с фотографиями из 90-х (здесь же, на Фишках), там Максим ездил в Чечню к нашим бойцам с Василием Лановым и другими. Что произошло за 30 лет с человеком? Наверное, стал мужем и отцом. Шоубизнес - это не обычные люди, может, даже, совсем не люди. ХЗ. Не хочу их обвинять, пусть Бог им будет судья. Я их редко любил и воспринимал как людей.
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2k
Атомный Крот 18 минут назад
Да уж. И это - сын генерала.
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1k
Алексей Гулевич 20 минут назад
только обривать начали и отпустили
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1k
Алексей Гулевич 23 минуты назад
Князь из Грязи
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
16k
8k
Игорь Полчаса назад
Говно - это точно
Но ведь все равно вернется......
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824
КАКАнгел Полчаса назад
Я думал он старушку убил. Думал он Радион Раскольников .
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42k
Андрей Полчаса назад
Галкин сказал, что все эти статьи кто-то там заказывает. Кому он нужен? Кто на эти заказы будет тратить деньги? А видимо тот это будет делать, кому это выгодно. А выгодно это самому Галкину. Его турне "Давно не виделись, шабат-шалом" евреям нафиг не надо. Ему надо одно - чтобы его в России не забывали, потому как кроме как с России он монетизироваться больше нигде не сможет. Поэтому заказывает про себя чернуху в наших СМИ, потом сам опровергает, а мы помним, что есть такое чудо на свете.
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14k
эмосурикат прямоползающий Полчаса назад
по-моему только изданиям уровня фишек есть до него дело, все равно, что завтра уедет директор соседнего магазина в израиль или еще куда, кроме его знакомых никому до этого дела не будет
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26k
Ashabad 37 минут назад
На самом деле со слов Галкина он сам не может без Рос-СМИ. Он вроде сказал, что мол "забудьте про меня", но сам он очень переживает, что его на бывшей родине не любят. Если бы он спокойно себя чувствовал, ему было бы посрать на то, что про него пишут в России. А тут не выдержал, бедняга. Как всякому предателю ему очень важно самому себе доказать, что он поступил "правильно".
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5k
Shtoppi 41 минуту назад
Пугачиха там на масличной горе (это самое дорогое кладбище в мире) местечко себе давно прикупила, может и за максимку тоже уже билетик в рай оплатила. так что какой им резон уже возвращаться.
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1k
Helimen 50 минут назад
"Помер" Максим, да и ...уй с ним.
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5k
Станислав 56 минут назад
"Однако его жизнь и, главное, отношение к текущим событиям в мире, всё еще волнуют журналистов." (с) Какого нормального журналиста будет волновать это го..но? Только желтопресники суют свои е..ла в личную жизнь никому не нужных уже людей.
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2k
Trilik 59 минут назад
уровень "вранья" достиг не апофеоза, уровень достиг апофигея. Да всем насрать на тебя...
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34
Фёдор Час назад
придать их анафеме и не вспоминать
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45k
dima423 Час назад
мда...вот такие гнилые кумиры были у нас в России. Ну это все хорошо что все вскрывается и маски сбрасываются... На самом деле после 90х столько гнилых прозападных элит сформировалось у нас в стране что теперь чистить и чистить)
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2k
Radugananebe Час назад
Ну, правильно сказал.
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1k
Kmach Час назад
Так он был в полиции или нет?
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