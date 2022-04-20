"Возьмите бумажку и подотритесь!": Галкин обиделся на российские СМИ

Максим Галкин месяц назад отбыл в Израиль и, похоже, возвращаться назад не собирается. Однако его жизнь и, главное, отношение к текущим событиям в мире, всё еще волнуют журналистов. Если шоумена невозможно развести на разговор о политике, остается пристально следить за тем, как чета Галкина-Пугачёвой проводит свой отпуск.

Недавно многие СМИ сообщили о том, что юмориста увезли в полицию, где он был вынужден давать показания. Похоже, эта "новость" вывела Галкина из себя. Он записал эмоциональное видео, в котором объяснил, что думает о пишущей братии и потребовал прекратить говорить про него всякую чушь.