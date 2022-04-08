"Патриот", а недвижимость в России распродаёт. Мария Шукшина поддела Ивана Урганта

Иван Ургант в числе первых с начала спецоперации на Украине уехал из РФ. Как и многие другие, телеведущий, говорил об отпуске. Однако время идёт, а отпуск всё не заканчивается.

Сейчас, по словам отца Урганта, Иван находится в России. Правда, многочисленные знакомые ведущего утверждают, что вернулся в РФ шоумен не просто так - он спешно распродает недвижимость, чтобы купить жилье за рубежом. Как говорится, свободу человека нельзя ограничивать, однако, когда Дмитрий Песков назвал Ивана патриотом, некоторые не выдержали.