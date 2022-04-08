"Патриот", а недвижимость в России распродаёт. Мария Шукшина поддела Ивана Урганта

Кажется, Ваня собрался окончательно обосноваться в Израиле. Телеведущий продаёт свою недвижимость.
Иван Ургант в числе первых с начала спецоперации на Украине уехал из РФ. Как и многие другие, телеведущий, говорил об отпуске. Однако время идёт, а отпуск всё не заканчивается.
Сейчас, по словам отца Урганта, Иван находится в России. Правда, многочисленные знакомые ведущего утверждают, что вернулся в РФ шоумен не просто так - он спешно распродает недвижимость, чтобы купить жилье за рубежом. Как говорится, свободу человека нельзя ограничивать, однако, когда Дмитрий Песков назвал Ивана патриотом, некоторые не выдержали.
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В частности, Мария Шукшина , которая удивилась словам пресс-секретаря и действиям Урганта. «Почему «вечерний патриот» Ургант по приезде из Израиля начал заниматься своей недвижимостью, а не чем-то, что могло бы принести пользу нашей стране, я не знаю. Им, «большим патриотам», виднее!» — возмутилась актриса.
Между тем, Иван с 2018 года имеет израильское гражданство и теперь, по сообщениям в СМИ, занимается вопросами "воссоединения семьи", оформляя документы для жены и дочек, чтобы те, как и он могли без помех жить в Израиле. В РФ у телеведущего есть дом в элитном посёлке "Горки-10" и апартаменты в "Москва-Сити". Эта недвижимость сейчас продается.
Дом И.Урганта в посёлке "Горки-10"
По версии ряда СМИ, Ургант не прочь помимо Израиля обзавестись недвижимостью где-нибудь на нейтральной территории - например, в Грузии. Однако сам шоумен о своих планах предпочитает отмалчиваться.
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АНТИФИШКИ
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У нас вообще, почему-то, стало модным прислушиваться к мнениям разных скоморохов.
При этом мы все забываем, что без сценария они и двух слов связать не могут
"Метёт пургу", как сказал тот, кого Песков назвал "абсолютным либералом"(с)
Почему у нас всякое загран.имущество известного человека воспринимается как предательство?
- Вот скажем, в США многие известные и знаменитые имеют недвижку за рубежами, свои острова, виллы и замки.
При том, едва ли все они сидели в США пока шла война США по всему миру?
А США воюют чуть-ли не каждый год. Что же, им навсегда надо сидеть в США безвыездно?
Все нац.предатели?
- Скажете у нас другое? Подождите.
Разве на Россию напал великий враг? Разве Россия объявила войну отечественную?
Ну,все то самое что мы знаем по 1941 году? Все на фронт!!!
Нет же. Официально заявлено,такая маааленькая спец.операция на территории сопредельного государства. Граждане России не волнуйтесь, все пучком. Воюют профи.
И даже санкционная война у нас объявлена "на благо" стране.
Никаких указов,приказов о выезде и не выезде. Ничего.
Тогда почему наша творческая элитка должна сидеть в границах РФ?
- Давайте взглянем под углом творческого человека о санкциях и прочей политике.
Как делают деньги творческие люди? Гастроли. Тиражи,продажи.
И прочая распространение. И чем больше охват тем лучше.
И всякое ограничение вам в убыток.
Представьте, вы слесарь сантехник в городе Москва. И вдруг вам ограничивают деловые поездки одним вашим районом. Санкции. И все. А вам нужна вся Москва для заработка и у вас контракты. И вам плевать на политику...... Так и что?
- Так надо ли торопиться на нашу элитку вешать ярлык-предатель?
Что и происходит