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К производству готовы первые в РФ высокоскоростные устройства передачи данных

К производству готовы первые в РФ высокоскоростные устройства передачи данных

Автор:
01 февраля 2023 22:57
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   интересно   наука   развитие   технологии   технопарк   
1371
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«Неорос» - одна из компаний, располагающаяся на территории «Технополис Москва» (экономическая зона на северо - западе столицы), разработала и подготовила к производству первое в РФ устройство для высокоскоростной передачи данных со скоростью 200-400 гигабит в секунду. Разработанные русской компанией трансиверы по своим характеристикам соответствуют зарубежным аналогам, но стоят при этом значительно дешевле.

Трансиверы применяются для приема-передачи данных между компьютерами, ЭВМ, серверами, устройствами связи. Широкое распространение такие устройства получили в сфере телекоммуникации и технологиях, обслуживающих интернет, компьютерные сети. Говоря простым языком, трансиверы соединяют интерфейс главного компьютера с локальными ему компьютерами и сетями, а так же обнаруживают противоречия на линии, и мониторят ее.

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Отмечается, что это первый высокоскоростной трансивер, который сделан российской компанией от начала и до конца, в том числе это касается работы по дизайну, разработки платы, схемотехники.

Как уточнил генеральный директор "Технополис Москва" Геннадий Дегтев, продукция станет важным шагом к технологическому суверенитету нашей страны. Самое главное - на устройствах резидент ОЭЗ Москвы «Неорос» устанавливает собственное программное обеспечение. Новое оборудование уже планируют приобрести крупные дата-центры и некоторые операторы связи.

"Компания "Неорос" имеет статус резидента ОЭЗ Москвы с 2020 года. За два года предприятие инвестировало в свое развитие свыше 450 млн рублей и произвело продукции более чем на 1,1 млрд рублей. Только в 2022 году специалисты компании собрали более 100 тыс. различных высокоскоростных трансиверов. Новая продукция недавно успешно прошла лабораторные испытания и готова к запуску в производство", - сообщает глава Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.

Источник:

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Метки: Москва   интересно   наука   развитие   технологии   технопарк   
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7  комментариев
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3k
vfrcbvec Час назад
Ну отлично! Только стараться надо чтоб не "соответствуют зарубежным аналогам" а превосходило, тогда дело будет.
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3k
Александр 7 минут назад
Что с верху прикажут,то и будет устанавливаться.Это как с пожарной системой.Пожар в тц?Ставим болид.Опять пожар?Парсек.Что опять горит?Значит болид.И ещё 20 фирм и через одну болид,а потом по кругу. ))) Хотя у немцев,лет 20 адресные датчики стоят,но мы будем ставить ипучий болид .... И не спрашивайте по чему ...
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263
Николай Пауков 43 минуты назад
Очень надеюсь, что любителей попилить большую часть бюджета и закрыть проект массово нагнут. Мы тогда всё сможем. Куча талантливых людей у нас есть которые за нормальную, а не сверхвысокую ЗП всё, что надо сделают.
Я сисадмин и периодически смотрю рынок, а не сделали ли наши что-то реально работающее. Даже если будет по началу дороже, я обязательно бы попробовал. И не один я.
Надеюсь, что скоро будет.
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20k
иванов дмитрий 57 минут назад
не получится так , что какой нибудь понимающий в этом , покажет это же устройство продающееся на али , только без наклейки ?
Такое случается частенько (
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2k
beggar Час назад
Dac кабель теперь называется трансивер ? Во инженеры на работе удивятся...
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17k
Bill Час назад
Это конечно интересно. Но на каких заводах и по какому техпроцессу это будет выпускаться?
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5k
perekrestok Час назад
Прекрасно! Только не указали на какой элементной базе все строится.
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Александр Невский
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