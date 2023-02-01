К производству готовы первые в РФ высокоскоростные устройства передачи данных

«Неорос» - одна из компаний, располагающаяся на территории «Технополис Москва» (экономическая зона на северо - западе столицы), разработала и подготовила к производству первое в РФ устройство для высокоскоростной передачи данных со скоростью 200-400 гигабит в секунду. Разработанные русской компанией трансиверы по своим характеристикам соответствуют зарубежным аналогам, но стоят при этом значительно дешевле.
Трансиверы применяются для приема-передачи данных между компьютерами, ЭВМ, серверами, устройствами связи. Широкое распространение такие устройства получили в сфере телекоммуникации и технологиях, обслуживающих интернет, компьютерные сети. Говоря простым языком, трансиверы соединяют интерфейс главного компьютера с локальными ему компьютерами и сетями, а так же обнаруживают противоречия на линии, и мониторят ее.
Отмечается, что это первый высокоскоростной трансивер, который сделан российской компанией от начала и до конца, в том числе это касается работы по дизайну, разработки платы, схемотехники.
Как уточнил генеральный директор "Технополис Москва" Геннадий Дегтев, продукция станет важным шагом к технологическому суверенитету нашей страны. Самое главное - на устройствах резидент ОЭЗ Москвы «Неорос» устанавливает собственное программное обеспечение. Новое оборудование уже планируют приобрести крупные дата-центры и некоторые операторы связи.
"Компания "Неорос" имеет статус резидента ОЭЗ Москвы с 2020 года. За два года предприятие инвестировало в свое развитие свыше 450 млн рублей и произвело продукции более чем на 1,1 млрд рублей. Только в 2022 году специалисты компании собрали более 100 тыс. различных высокоскоростных трансиверов. Новая продукция недавно успешно прошла лабораторные испытания и готова к запуску в производство", - сообщает глава Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.
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Я сисадмин и периодически смотрю рынок, а не сделали ли наши что-то реально работающее. Даже если будет по началу дороже, я обязательно бы попробовал. И не один я.
Надеюсь, что скоро будет.
Такое случается частенько (