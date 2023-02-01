К производству готовы первые в РФ высокоскоростные устройства передачи данных

Отмечается, что это первый высокоскоростной трансивер, который сделан российской компанией от начала и до конца, в том числе это касается работы по дизайну, разработки платы, схемотехники.

Как уточнил генеральный директор "Технополис Москва" Геннадий Дегтев, продукция станет важным шагом к технологическому суверенитету нашей страны. Самое главное - на устройствах резидент ОЭЗ Москвы «Неорос» устанавливает собственное программное обеспечение. Новое оборудование уже планируют приобрести крупные дата-центры и некоторые операторы связи.