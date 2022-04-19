Силовики вычислили и взяли штурмом «службу безопасности Сбербанка»

Оказалось, что там довольно интересно всё устроено.
Уже писали, что сейчас звонков от мошенников стало в три раза меньше, чем в начале года: «служба безопасности Сберабанка» больше не достаёт наших граждан. А всё потому, что большинство таких «служб» располагалось на территории незалежной.
И с каждым днём сотрудники таких контор становятся всё грустнее и грустнее. Прямо как наши доверчивые люди, у которых это ворьё вытягивало последние деньги. Нередко эта шваль обманывала стариков и выманивала у них всё до последней копейки, часто забирали даже «гробовые». Ну ничего, скоро все эти мошенники получат по заслугам.
Недавно наши силовики вычислили и накрыли такой вот нелегальный колл-центр в Бердянске. Оборудован он был как обычный офис: столы с компами, кулеры с водой - всё нормально. Не считая того, что над входом висит свастон, а на стене - плакат с физиономией Сергея Пантелеевича Мавроди. Именно отсюда названивало ворьё и «Ховорили, что ваш счёт пытаются взломать Храбители», ну а дальше - развод по стандартной схеме.
В общем, одно гнездо прикрыли, следующие на очереди. Всю документацию с паспортными данными сотрудников - и действующих, и бывших - получили. Скоро и они тоже получат заслуженный срок на зоне.
Ещё пару месяцев и от телефонного ворья не останется и следа. И это прекрасно.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Понравилось249
теперь эта зона на Украину переехала ?
верится с трудом..
там столы слишком близко стоят.
слишком много лишнего шума в помещении, который будет мешать разводилам...
боюсь тебя расстроить, такие дела разваливаются, потому что доказать, что конкретно этот человек обманул конкретно эту бабушку невозможно.
Помурыжат годик и отпустят а там всё по новой.
Но включите голову хоть чуть чуть.
Данные из банков сливают не украинцы.
И деньги получить от россиянина они тоже не могут.
Т.е. на видео это просто остатки от бригады звонильщиков, которые работали по тарифу. Где сидят главные люди вообще фиг вычислишь.
Достаточно просто требовать от любого кол-центра всей соответствующей документации на их деятельность, без чего не давать им возможность осуществления звонков с интенсивностью кол-центра (количество одновременных соединений, регион обзвона и прочее). Плюс выборочная запись звонков с ежедневным контролем содержания звонка. Ну и прием жалоб от благодарных вызываемых с полноценным расследованием.
Да, это усложнит работу телеком компаний, но они могут включать расходы на всё это в стоимость своих услуг. Реальный кол-центр без проблем переживет повышение тарифов. Но вот всяким мошенникам такая схема работы будет просто невозможна.
И не нужно кивать на то, что сами кол-центры находятся за рубежом. Это не имеет никакого значения, так как непосредственно соединения с телефонами жертв обеспечиваются российскими телеком компаниями.
Спасибо, втб