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Силовики вычислили и взяли штурмом «службу безопасности Сбербанка»

Силовики вычислили и взяли штурмом «службу безопасности Сбербанка» (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 апреля 2022 17:45
Сообщество : Криминал
Метки: Бердянск   аферисты   колл-центр   офис   силовики   телефонные мошенники   
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Оказалось, что там довольно интересно всё устроено.

Уже писали, что сейчас звонков от мошенников стало в три раза меньше, чем в начале года: «служба безопасности Сберабанка» больше не достаёт наших граждан. А всё потому, что большинство таких «служб» располагалось на территории незалежной.

И с каждым днём сотрудники таких контор становятся всё грустнее и грустнее. Прямо как наши доверчивые люди, у которых это ворьё вытягивало  последние деньги. Нередко эта шваль обманывала стариков и выманивала у них всё до последней копейки, часто забирали даже «гробовые». Ну ничего, скоро все эти мошенники получат по заслугам.

Недавно наши силовики вычислили и накрыли такой вот нелегальный колл-центр в Бердянске. Оборудован он был как обычный офис: столы с компами, кулеры с водой - всё нормально. Не считая того, что над входом висит свастон, а на стене - плакат с физиономией Сергея Пантелеевича Мавроди. Именно отсюда названивало ворьё и «Ховорили, что ваш счёт пытаются взломать Храбители», ну а дальше - развод по стандартной схеме.

В общем, одно гнездо прикрыли, следующие на очереди. Всю документацию с паспортными данными сотрудников - и действующих, и бывших - получили. Скоро и они тоже получат заслуженный срок на зоне.

Ещё пару месяцев и от телефонного ворья не останется и следа. И это прекрасно.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Бердянск   аферисты   колл-центр   офис   силовики   телефонные мошенники   
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73  комментария
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1k
Леонид 8 часов назад
А где видео про окиздюливание сопротивлявшихся при задержании звонильщиков?
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7k
Погулять вышел 55 минут назад
Чушь собачья про "звонков стало меньше", как было так и есть.
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800
Андрей 57 минут назад
Центр этого ворья это Днепр. Или Днепропетровск по-старому. А там пока хозяйничают украинские власти.
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3k
Сергей Лаврушкин Час назад
так писали же, что с зоны звонят!

теперь эта зона на Украину переехала ?

верится с трудом..
там столы слишком близко стоят.
слишком много лишнего шума в помещении, который будет мешать разводилам...
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6k
evenSeven Час назад
Вот тут я власть поддерживаю! (с)
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3k
Александр 2 часа назад
"Ну ничего, скоро все эти мошенники получат по заслугам."
боюсь тебя расстроить, такие дела разваливаются, потому что доказать, что конкретно этот человек обманул конкретно эту бабушку невозможно.
Помурыжат годик и отпустят а там всё по новой.
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20k
иванов дмитрий 3 часа назад
Понимаю , ситуация такая что на хохлов теперь модно все повесить.
Но включите голову хоть чуть чуть.
Данные из банков сливают не украинцы.
И деньги получить от россиянина они тоже не могут.
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0
Иван иванов дмитрий Полчаса назад
Да это лингафонный класс для обучения иностранным языкам, какой кол-центр?)) Вы только представьте, какой будет задний фон, если одновременно все "сотрудники" говорить и звонить будут при такой плотной посадке, даже перегородок нет!!!
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9k
iliaodin 3 часа назад
""А всё потому, что большинство таких «служб» располагалось на территории незалежной."" - Но нет, все потому, что гнида-автор под ником August продолжает стравливать народы. Но ничего, Скоро и ты тоже получишь заслуженный срок на зоне.
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9k
Сергей Попов 3 часа назад
Все эти кол-центры работают при солидной поддержке телекоммуникационных компаний, обеспечивающих их номерной емкостью и подменой номеров (подмену вроде уже прикрыли, но не факт). Как только будут реальные угрозы телеком компаниям об отзыве лицензий, об остановке их деятельности и прочее, все эти звонки тут же прекратятся. А вычислить все эти обзвоны для самих телеком компаний не составляет никакого труда, так как они полностью контролируют весь трафик вызовов и соединений.
Достаточно просто требовать от любого кол-центра всей соответствующей документации на их деятельность, без чего не давать им возможность осуществления звонков с интенсивностью кол-центра (количество одновременных соединений, регион обзвона и прочее). Плюс выборочная запись звонков с ежедневным контролем содержания звонка. Ну и прием жалоб от благодарных вызываемых с полноценным расследованием.
Да, это усложнит работу телеком компаний, но они могут включать расходы на всё это в стоимость своих услуг. Реальный кол-центр без проблем переживет повышение тарифов. Но вот всяким мошенникам такая схема работы будет просто невозможна.
И не нужно кивать на то, что сами кол-центры находятся за рубежом. Это не имеет никакого значения, так как непосредственно соединения с телефонами жертв обеспечиваются российскими телеком компаниями.
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2k
Черный Прапор 4 часа назад
В любом интернеткафе, такое видео снять можно...
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4
Sergey Dusakov 4 часа назад
Мне перестали звонить, когда сказал, что разговариваю с ними, чтобы телефонные компании получали прибыль.
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1k
Kolebator 4 часа назад
в хохловском бердянске вычислили, а сливателей из сбера здесь когда почистят, ведь основа это продажа/слив данных
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15
Краснодар 4 часа назад
Лет по 100 им вкатать. Это для рядовых сотрудников, которые за зарплату работали. А бенефициарам бизнеса можно и Калибр в форточку отправить, пускай чертям в аду объясняют, почему у них на входе такой символ висит.
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2k
Natali 4 часа назад
два года назад перешла на новый номер. Нигде его не светила. На авито скрыт, кредитов нет и т.п. Год назад нас перевели на зарплатный проект в втб. При получении зарплатной карты как и везде идет подписание соглашения о персональных данных. Ровно через три дня и по сей день пошли звонки от службы безопасности сбера и одобренных кредитных картах.
Спасибо, втб
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193
lotaugust 4 часа назад
Один фиг прозвоны продолжаются, надо у себя вычислять. Откуда сливы номеров телефонов, банковских карт? Они же в Ухани не сами эти данные вычисляют, им помогают. Сливают прежде всего здесь в России, сотрудники банков, работники сотовых компаний. В СБ банка звонишь - реакции ноль. Продажные твари прежде всего здесь, система должна быть по определению мошенников - звонят тебе, например, такие банкиры, а ты их номерок засветил и отправил на проверку. Дольше ФСБ, Росгрвардия, да кто угодно пусть их херачат.
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6k
Gamletof 4 часа назад
А что делали раньше наши операторы и банки? я лично несколько раз звонил сообщал с какого номер звонят и куда хотят денег, похер. Им не интересно. Банки та же херня. Приходите в отделение пишите заявление.
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6k
Echo 4 часа назад
да нахрена разговаривать с представителями от кого прет свинячьей мовой ???
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1k
Motorola 5 часов назад
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25k
Юрьевич 5 часов назад
Вот и сбылось моё предсказание одному хлопчику который позвонил мне в январе от службы безопасности сбербанка... Он ховорил с характерным акцентом и гундосил, прямо было очевидно откуда он звонил.
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2k
Konstantin 5 часов назад
Почему только сейчас обеспокоились? Раньше, что останавливало?
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6k
Андрей Крылов 5 часов назад
Суко! Да их там всех на месте надо было перестрелять! Пониммаю что жестоко и могу сам с собой поспорить надо ли. Но...
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August

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