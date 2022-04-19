Силовики вычислили и взяли штурмом «службу безопасности Сбербанка»

Уже писали, что сейчас звонков от мошенников стало в три раза меньше, чем в начале года: «служба безопасности Сберабанка» больше не достаёт наших граждан. А всё потому, что большинство таких «служб» располагалось на территории незалежной.

И с каждым днём сотрудники таких контор становятся всё грустнее и грустнее. Прямо как наши доверчивые люди, у которых это ворьё вытягивало последние деньги. Нередко эта шваль обманывала стариков и выманивала у них всё до последней копейки, часто забирали даже «гробовые». Ну ничего, скоро все эти мошенники получат по заслугам.

Недавно наши силовики вычислили и накрыли такой вот нелегальный колл-центр в Бердянске. Оборудован он был как обычный офис: столы с компами, кулеры с водой - всё нормально. Не считая того, что над входом висит свастон, а на стене - плакат с физиономией Сергея Пантелеевича Мавроди. Именно отсюда названивало ворьё и «Ховорили, что ваш счёт пытаются взломать Храбители», ну а дальше - развод по стандартной схеме.

В общем, одно гнездо прикрыли, следующие на очереди. Всю документацию с паспортными данными сотрудников - и действующих, и бывших - получили. Скоро и они тоже получат заслуженный срок на зоне.

Ещё пару месяцев и от телефонного ворья не останется и следа. И это прекрасно.